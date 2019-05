‘Dólar alto golpea la importación de insumos para construcción'

La construcción mueve más de treinta subsectores de la economía, que funcionan ‘como un relojito’. De hecho, al construir una vivienda, la demanda de ladrillo, acabados, cemento, pisos y accesorios de diseño, entre otros, generan importantes ganancias para las firmas proveedoras.

Si a esto se le suma el desarrollo de proyectos en otros usos como hoteles, oficinas y centros comerciales, la cifra no es menor. Según la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), el año pasado la industria de materiales movió 43 billones de pesos, en promedio.



Los sistemas eléctricos, el diseño y las redes forman parte de los productos demandados, a los que se suman cementos, concretos, vidrios, hierros, acero, maderas y productos metálicos, entre otros. Por eso, el escenario de Expoconstrucción y Expodiseño, que finaliza este domingo en el recinto de Corferias, en Bogotá, ha sido clave para medir cómo está el mercado: el lado positivo tiene que ver con la presencia de grandes firmas importadoras de materiales; sin embargo, sus representantes no ocultan la preocupación por el alza del dólar.



“Sin duda, golpea a quienes tenemos negocios que dependen de insumos que traemos del exterior, pero es algo que estamos manejando”, explica Marcelo Albornoz, directivo de la firma J. Albornoz Pisos en Madera. Para conocer cómo están reaccionando a la situación, EL TIEMPO habló con varios empresarios que hacen presencia en Corferias, quienes reconocieron que no la están pasando bien, pero coincidieron en que “eso es lo que hay y tenemos que ser creativos para sobrellevarlo”.

En el caso de Albornoz, el hecho de manejar productos importados para un mercado residencial de estrato alto, hace que el impacto del alza del dólar se note más. “Obviamente, nos ha ubicado en un escenario complicado, ya que traemos y vendemos pisos de altos estándares y gran valor agregado, cuya comercialización se ha complicado, pues hay negocios que no hemos podido cerrar o hemos aplazado”, dijo el empresario.



“Esto nos ha obligado a revaluar algunos procesos para enfrentar las eventualidades. Por ejemplo, al fabricante se le está pidiendo más flexibilidad, y, por nuestro lado, debemos castigar el margen de ganancia para sacar adelante lo que tenemos pendiente”, explica.



“Al final, todo se enmarca en ser conscientes del momento que atraviesa la industria, y ante esto debemos ser creativos y meterle ganas al negocio”, anota el directivo de la compañía, que también tiene sus productos en centros comerciales y oficinas.

Hablan más empresarios

Para Nicolás Restrepo, gerente de Etex Colombia, firma especializada en construcción en seco, “sin duda, la devaluación del peso frente al dólar nos ha impactado en todas las materias primas importadas, algo que no logramos compensar con el beneficio de las exportaciones”.



Según el directivo, “nuestra principal actividad, en un 90 por ciento, está en el mercado local y ese impacto no siempre se puede trasladar a quienes nos compran, lo que nos obliga a ser más eficientes en la estructura y en los procesos productivos. Aun así, y en medio de las eventualidades, hemos asumido la situación como un reto para amortiguar el golpe, que, la verdad, ha sido superior a lo presupuestado”.



Fernando Luna, presidente de la compañía Vitelsa, que importa y transforma vidrios, se suma a las opiniones: “Realmente, en este momento la afectación es grande, ya que en menos de tres meses el dólar ha aumentado 10 por ciento; además, porque el 90 por ciento de lo que manejamos es importado”.



Luna agrega que para la compañía el sector constructor es clave, “ya que demanda gran parte de nuestro producto y, por lo menos por ahora, la inversión ha disminuido de forma importante. Hemos tenido que sacrificar las utilidades para no subirle el precio al cliente final; hacer lo contrario sería un error, pues, aunque no estamos trabajando a pérdida, tampoco estamos generando ganancias”.

'Tenemos que reinventarnos'

EL TIEMPO también habló con Eduardo Marulanda, gerente de la firma Accesorios y Acabados, que comercializa accesorios para baños y el diseño de espacios, entre ellos sanitarios y duchas.



Como los empresarios consultados anteriormente, la compañía también está en un escenario difícil, ya que trae los productos del exterior. “Si al aumento de la tasa de cambio le sumamos fletes, transporte y otras variables que debemos asumir, pues no hay duda de que la situación es complicada. Esto nos obliga a innovar y, por eso, para contrarrestar la baja demanda de nuestros productos en vivienda de estrato 6, centros comerciales y otros usos, lanzamos una línea para los segmentos 3 y 4, y tenemos una apuesta sostenible grande. Es decir, hay que reinventarse y explorar otros mercados”, concluye.

Quienes exportan están en un mejor escenario

La otra cara de la moneda está del lado de los exportadores, a quienes el precio del dólar les genera ganancias. En Expoconstrucción participaron en una rueda de negocios, en la cual contactaron a 200 compradores de 26 países, con el acompañamiento de ProColombia, Camacol, Corferias, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Alcaldía de Bogotá.



Entre los productos más demandados estuvieron los acabados, los sistemas constructivos y las cubiertas. Además, las expectativas de negocios fueron superiores a US$ 60 millones y los países que compraron más fueron Puerto Rico, Chile, Trinidad y Tobago, y República Dominicana.



