Cuota monetaria evita que hogares caigan en pobreza: Supersubsidio

Un estudio de la Superintendencia de Subsidio Familiar concluyó que gracias a la cuota monetaria que reciben los hogares de trabajadores con menos recursos afiliados al Sistema del Subsidio Familiar, tienen 11 por ciento menos probabilidad de ser pobres.



La Súpersubsidio analizó datos de las 43 cajas de compensación familiar que operan en Colombia, durante las vigencias 2018, 2019 y primer trimestre del 2020.



La cuota monetaria es el subsidio que pagan mensualmente las cajas de compensación a trabajadores afiliados que devengan hasta cuatro salarios mínimos al mes (es decir, 3’634.104 pesos), por cada persona a su cargo (hijos menores de 18 años, hermanos y padres dependientes, personas dependientes con capacidad física reducida o invalidez).



Este beneficio hoy cobija a 4,6 millones de niños, personas de la tercera edad y personas en situación de discapacidad o capacidades diferentes, con 2 billones de pesos anuales.



Julián Molina Gómez, superintendente de Subsidio Familiar, se refirió a los principales hallazgos del estudio.



Destacó que la cuota monetaria tiene un efecto favorable en la redistribución de los ingresos. Además de reducir en un 11 por ciento la probabilidad de que los hogares sean pobres, el total de las personas en pobreza se reduce un 0,3 por ciento, cuando esta se mide por ingresos. Esto equivale a alrededor del 1 por ciento en la reducción de la incidencia de pobreza del país.



Molina Gómez puntualizó que “el dinero de la cuota permite a los beneficiarios costear sus necesidades básicas. La mayoría de estos hogares gastan los recursos de la cuota en alimentación, transporte y vivienda”.



El Superintendente hizo énfasis en que el trabajador que recibe cuota monetaria es el más necesitado, “pues se trata de población catalogada como vulnerable o en fragilidad; en otras palabras, sin el subsidio de cuota monetaria varios de estos hogares pasarían a ser pobres o pobres extremos, a tener necesidades básicas insatisfechas”, dijo.



Los beneficios son mayores en las zonas rurales. En estas áreas, la posibilidad de cruzar la línea hacia la pobreza es 75 por ciento menor, gracias a la cuota monetaria: “Esto reafirma la necesidad de proteger los recursos parafiscales del 4 por ciento”, agregó.

Impacto en asistencia escolar

El Supersubsidio también destacó el hecho de que “los hogares beneficiados tienen una tasa de asistencia escolar promedio mayor en un 2,38 por ciento a la de hogares que no reciben cuota monetaria, porcentaje que aumenta en los hogares rurales, donde asciende a 3,72 por ciento”.



El estudio también destaca que Bogotá tiene la mayor tasa de asistencia escolar, mientras que en los Santanderes la tasa de asistencia es 1,6 por ciento menor que la de la capital del país, y en el Pacífico es de 1,4 por ciento menor.



Adicionalmente, este beneficio permite a los hogares permanecer en la clase media y no pasar a niveles de pobreza. Estos tienen 1,3 más probabilidades que los no beneficiarios de formar parte de la clase media.



También se encontró que en los hogares de clase media con jefatura femenina hay una mejor gestión de los recursos que en aquellos con jefatura masculina, lo que permite un 12 por ciento adicional para asentarse en clase media.



“El estudio –señaló Molina– indica que las mujeres cabeza de familia de los hogares de clase media canalizan mejor los recursos de la cuota monetaria. Esto implica un impacto de género, un cierre de brechas y una necesidad de evaluar una refocalización basada en género”.



La cuota monetaria también tiene efectos sobre la distribución del ingreso. De acuerdo con el estudio, al evaluar su impacto en la concentración del ingreso, mediante el cálculo del coeficiente de Gini, se obtiene que esta causa una reducción de 0,2 puntos de este indicador, tanto en el total de personas como solo en los asalariados; esto demuestra el efecto favorable del subsidio en dinero en la distribución de los ingresos a nivel departamental y nacional.



Los autores del informe señalan que se trata de un resultado reducido, también por el limitado valor que representa la CM en el agregado nacional de ingresos y el estar centrada en los trabajadores formales, “pero demostró un efecto redistributivo positivo en 2018 y en 2019”.

Manejo de los recursos

El estudio también incluye información consolidada sobre los recursos de la cuota monetaria.



Con base en un análisis financiero de las 43 cajas para las vigencias 2018, 2019 y primer semestre del 2020 se establecieron el consolidado de los montos pagados mediante esta cuota, la relación entre el valor pagado y no cobrado, el consolidado del total de excedentes del 55 por ciento generados y de los recursos que prescriben.



El total de recursos pagados vía cuota monetaria tuvo un crecimiento en términos nominales del 8,7 por ciento entre 2018 y 2019, llegando en este último año a 2,2 billones de pesos.



Finalmente, en relación con el 4 por ciento del valor de la nómina de las empresas que financian el subsidio familiar, este aporte mantuvo una participación estable del 29 por ciento.

