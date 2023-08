La estatal Ecopetrol también podría sentir la tormenta política que se ha generado por cuenta de las declaraciones de Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, quien le dijo a la Fiscalía que a la campaña presidencial de su padre entraron dineros que no fueron reportados y ofreció pruebas de esa supuesta financiación ilegal.



La petrolera, la empresa más grande del país y cuya mayoría accionaria le pertenece al Estado, está liderada desde hace unos meses por Ricardo Roa, quien también fue gerente de la campaña presidencial de Petro y, por tanto, encargado de esos recursos.



Ante ello, el Centro Democrático ya ha pedido su cabeza. “Esta confesión debe llevar a la renuncia de Roa. (...) Confirma las denuncias que hemos hecho desde la campaña y el pacto por el cual han vendido impunidad a cambio de apoyo económico y electoral en favor de Gustavo Petro", aseguró el senador Miguel Uribe.

También la senadora de ese partido María Fernanda Cabal ha asegurado a través de sus redes sociales: “No se puede afectar empresas tan importantes para los colombianos como Ecopetrol por este escándalo de dineros ilegales a la campaña de Petro. El Presidente de la petrolera debe renunciar por el bien del país”.

O el candidato a la Alcaldía de Bogotá Jorge Enrique Robledo señaló que la junta directiva de Ecopetrol debería pedirle la renuncia. “Roa le está haciendo gravísimo daño a Ecopetrol”, sostuvo.



Sin embargo, hasta el momento la junta de la petrolera no ha convocado una reunión extraordinaria para discutir la permanencia de Roa al frente de la entidad.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, fue gerente de la campaña de Gustavo Petro. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

¿Cuál sería el impacto?



Hay opiniones encontradas sobre cuál podría ser el impacto en la estatal petrolera. Lo que sí coinciden los analistas es que en la jornada de hoy no se ha generado un efecto importante en la acción de la compañía, que hasta el momento ha caído apenas un 0,09 por ciento.



Según el analista económico Andrés Moreno, ningún inversionista serio de largo plazo por más arriesgado que sea se va a meter a una petrolera en la que la mayoría accionaria la tiene un Gobierno que tiene un presidente que va a tener que salir a responder por temas políticos. “Infortunadamente, se ha politizado la empresa más que antes y eso está llevando por delante la rentabilidad de 270.000 accionistas”, opinó.



Durante el 2022, el Grupo Ecopetrol continuó entregando resultados operativos y financieros históricos. Se registraron ingresos por 159,5 billones de pesos, una utilidad neta de 33,4 billones de pesos, un Ebitda de 75,2 billones de pesos y un margen Ebitda de 47,2 por ciento.

Por su parte, el analista económico Jorge Restrepo señala que Ecopetrol tiene una estructura de gobierno y una administración profesional para soportar esta situación sin que afecte en el corto plazo sus resultados, el desarrollo de su estrategia de negocio y el precio de su acción. Ahora bien, dice que como Roa fue el gerente de la campaña este será sujeto de persecución penal, lo cual lo distraerá de la gerencia de la empresa.



“El gerente de toda campaña política es responsable, tanto activa como pasivamente, por acción u omisión, por la violación de topes y por la financiación de gastos de campaña con fuentes prohibidas. Eso significa que Roa será sujeto de una persecución penal de manera inminente solamente con la declaración que hizo Nicolás Petro. Ecopetrol no puede tener un presidente que sea subjudice, que tenga que estructurar su defensa legal, lo cual lo distrae de la gerencia de la empresa, y por tanto debe renunciar a su cargo. Si no renuncia a su cargo la junta directiva debe exigir su renuncia”, dijo.

Finalmente, Restrepo afirmó que la regulación del mercado de valores en Estados Unidos no permite que quien esté bajo acusación criminal dirija empresas cuyas especies están transadas en el mercado de valores estadounidense.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Foto: Andeg

¿Qué dice Roa?



En junio, cuando el exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti mencionó el supuesto ingreso de 15.000 millones de pesos a la campaña, Roa le dijo a EL TIEMPO que no hubo irregularidades y que recibió esas declaraciones con sorpresa.



“Lo que entró a la campaña está debidamente registrado en la plataforma de Cuentas Claras (...) Yo meto la mano en la responsabilidad de que los recursos gestionados oficialmente por la campaña, y cuando digo oficialmente es que están debidamente registrados, no tuvieron ningún apoyo ni soporte de origen ilegal ni indebido ni de ninguna fuente distinta a las financiaciones registradas.



En concreto, al ser preguntado sobre si entró plata de la campaña de nombres como el ‘hombre Marlboro’ o el ‘Turco’ Hilsaca dijo que no.



“La única persona autorizada para gestionar, recaudar, buscar recursos de la campaña era el gerente. Eso se hizo público, se dijo que no había ninguna otra persona autorizada en el contexto nacional para recibir, gestionar o tramitar recursos”, le indicó Roa en ese momento a este medio.