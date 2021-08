IVA a plataformas de comercio cerraría boquete de $ 500.000 millones

La propuesta incluida en la ponencia de la reforma tributaria, de cobrarle el IVA a la comercialización por plataformas extranjeras de paquetes con valor igual o por debajo de 200 dólares, jugará a favor de los productores y empresarios nacionales, que desde hace varios años vienen compitiendo en forma desigual con gigantes de comercio electrónico como Amazon, ya que las mercancías de dichos valores, compradas a través de estos canales, no tienen actualmente impuestos ni aranceles..



El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, llamó la atención porque el boquete que ha dejado el país en la importación de productos inferiores a 200 dólares sin aranceles y sin IVA, enviados por plataformas internacionales de cualquier parte del mundo, ha originado un incremento sustancial en las importaciones por esta vía, en desventaja de productos similares que son producidos en Colombia.



“Esta cifra asciende a 480 millones de dólares al año, y la proyección es que en el año 2022 el Gobierno dejará de recaudar medio billón de pesos de IVA por esta exención”, indicó Cabal.

Según Fenalco, la competencia desigual se origina debido a que en el rubro de los 200 dólares, por cuenta de esta exención, hoy muchos confeccionistas se están viendo afectados, al igual que comerciantes y productores, porque tienen que pagar aranceles en sus materias primas y el IVA en los productos terminados.



Además, los pequeños comercios están en desventaja porque en ese valor de 200 dólares o menos caben productos como el calzado, confecciones, artículos para el hogar y aquellos relacionados con la construcción, situación que genera también un impacto negativo en las ventas de los ferreteros nacionales.



Igualmente están afectadas las papelerías y hasta la venta de algunos repuestos de vehículos. Según Cabal, esta situación afecta la generación de empleo, toda vez que muchas marcas de productos importados están pensando cerrar sus almacenes en Colombia, y operar a través de las plataformas internacionales, o crear una que sea exenta del IVA y del arancel, haciendo envíos desde grandes bodegas localizadas en Panamá.



“Se están generando carteles y oficinas organizadas que hacen importaciones uno a uno, al no tener ningún límite y obviamente están inundado al país de mercancía que está entrando al país sin IVA y con gran perjuicio para los almacenes y para la industria, especialmente para las mipymes, que trabaja con estos rangos", precisó el dirigente gremial.

Productos 'colados' en el TLC con EE. UU.

Esta situación se originó a raíz de los compromisos asumidos en el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos, y después se implementó para todos los países.



En este sentido, la propuesta de Fenalco es que solamente la exención aplique para plataformas de productos producidos en Estados Unidos y con origen en ese país, cerrándole el paso a otros países que no tienen ningún tipo de reciprocidad con Colombia.



Según la agremiación, en otras naciones esta disposición es muy limitada, como ocurre en Canadá, o en Chile, país en el que el monto máximo no supera los 30 dólares, mientras que en Panamá no pasa de los 20 dólares.



“El problema de Colombia es que a través de plataformas localizadas en Estados Unidos como Amazon, Alibaba y otras, están entrando, más que productos americanos, productos de China y de Asia que compiten de manera desigual con los que son producidos en Colombia y con aquellos que son importados por el comercio legalmente organizado, que tiene que pagar arancel e IVA”, puntualizó el presidente de Fenalco.

