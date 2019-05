Insólita decisión de hundir más de 50 de los 349 artículos del PND

Durante el debate final al Plan de Desarrollo que se llevó a cabo en la noche del martes en la plenaria de la Cámara se presentó una insólita propuesta, cuya aprobación, terminó complicando aún más el trámite del proyecto más importante para un Gobierno.

La idea, iniciada por el representante a la Cámara Jhon Jairo Hoyos, de eliminar en bloque un paquete de más de 50 artículos, de los 349 que tiene la ponencia del segundo debate, generó una fuerte controversia, que retrasó aún más la jornada, cuando ya eran las 11 de la noche.



Para ese momento ya se habían votado 70 artículos en una primera tanda y otros 15 en la segunda, pero se formó una discusión que parecía no salir del pantano. Los coordinadores ponentes del proyecto gubernamental, que propone la hoja de ruta del país en los próximos 4 años, alegaban que su trabajo para construir el texto estaba siendo desconocido. Otros argumentaban que no habían sido informados de esta proposición con la cual, por ejemplo, se borrarían medidas como “el establecimiento del seguro agropecuario y el fortalecimiento de la educación superior”.



La polarización inundó el debate por más de una hora. Los dos bandos defendían su posición. El argumento principal de los que pedían hundir las propuestas en bloque era la existencia de un paquete de medidas que deben ser tramitadas en leyes individuales. Entre tanto, los que apoyaban la idea de no votar en bloque se amparaban en el trabajo realizado para elaborar el texto.

Finalmente, los congresistas le dieron el si a la votación en bloque de eliminar los 51 artículos.



Así las cosas, el debate final del Plan de Desarrollo se complica aún más, toda vez que se dificulta así que el articulado quede igual en el Senado. Y, de acuerdo con las leyes del Congreso, las plenarias que estudian y votan aisladamente el mismo texto, tendrán que coincidir, de lo contrario, tendrá que haber una conciliación, en medio de la escasez de tiempo para concluir el trámite: debe ser aprobado en su totalidad, antes del 7 de mayo.



Tras el insólito caso, de una eliminación en bloque del paquete de artículos del Plan de Desarrollo, que constituyen casi el 15 % del texto, la sesión de la Cámara fue levantada y convocada para este primero de mayo a las 8 de la mañana.

