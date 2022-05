Sí, el precio de los huevos en Colombia está por las nubes. Sin embargo, no es porque venga de Alemania, como dijo la candidata a la vicepresidencia, Francia Márquez.

Aunque todo el huevo fresco que consumen las personas se produce en el país, según los últimos datos del Dane de abril, su precio ha subido 35,17 por ciento en el último año. Entre tanto, la carne de aves ha subido 24,82 por ciento.



Un solo huevo ya ronda en el mercado mayorista los 500 pesos, muy lejos de las cifras de entre 250 y 300 pesos que se veían entre 2018 y 2019. Por ejemplo, en la última semana, según el Sipsa, se encontraba un huevo rojo AA a 473 pesos en promedio en Corabastos.



En Galería Alameda de Cali estaba a 500 pesos y en la Central Mayorista de Antioquia, a 470 pesos. Y en supermercados, el precio es mayor. Se encuentra una docena de Huevos Santa Reyes AA a 9.900 pesos, es decir, 825 pesos por cada uno, u otra de Santa Anita AAA, a 9.550 pesos

Altos costos de los insumos

Sin embargo, los productores aseguran que el precio por unidad ha subido menos de lo que ellos están pagando de más. Uno de los factores tiene que ver con el incremento de las materias primas debido a la crisis logística a nivel mundial y el posterior conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.



El sector avícola mundial está afrontando el más alto impacto de precios de los granos, principal insumo para producir pollo y huevo, con un aumento de 40 por ciento desde mediados del 2020 a diciembre del 2021.

Y es que el alimento balanceado que comen las aves se compone de maíz, sorgo y soya –todos estos insumos son importados– y representa el 75 por ciento del costo en promedio. El restante 25 por ciento se debe al transporte, combustible y el empaque para llevar los huevos al mercado, cuyo costo también ha aumentado.



Otro de los factores –este a nivel local– tiene que ver con los efectos de los bloqueos de las vías que se dieron el año pasado en medio del paro nacional y que todavía se sienten con fuerza en la industria.



De acuerdo con el presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), Gonzalo Moreno, los bloqueos del 2021 dejaron más de 14 millones de aves muertas por falta de alimento, lo que se tradujo en el incremento de costos y la afectación de toda la cadena de producción.

“Hoy seguimos viendo los efectos, sobre todo, en el subsector del huevo con una reducción del 6 por ciento de la oferta. Su ciclo de producción es mucho más largo que el del pollo. Desde que una pollita nace hasta que empieza a poner huevos son seis meses, y pone por dos años después de esto”, señaló el líder gremial.



Y es que, debido a los bloqueos que se registraron en las vías el año pasado, principalmente en el Valle del Cauca, las aves dejaron de recibir su alimento. Debido a ello, si bien el año pasado se produjeron más de 17.000 millones de unidades de huevo, Fenavi estima que para este 2022 la producción sea menor. Igualmente, el gremio proyecta que el consumo per cápita caiga a 311 huevos, desde los 334 del año pasado. En pollo, al contrario, sí podrían tener un crecimiento.

Recuperación de empresas

El presidente de Huevos Kikes, Juan Felipe Montoya, dijo que la compañía logrará recuperar sus niveles de producción en diciembre de este año. “Las consecuencias del paro se extenderán hasta por un año y medio. Solo en diciembre estaremos produciendo de nuevo 4,7 millones de huevos por día. Muchas aves se tuvieron que sacrificar y no tenemos aún una oferta normalizada”, explicó.



Luis Fernando Tascón, gerente de Santa Anita Nápoles, también aseguró que no volverán a tener los mismos niveles de producción que tenían antes del paro nacional hasta agosto de este año. “Durante los bloqueos perdimos alrededor del 6 por ciento de nuestras aves por hambrunas. Además, muchas a las que no pudimos dar alimento sufrieron ayuno forzado y todo el sistema reproductivo se contrajo”, dijo.



Tascón cuenta que en la actualidad tienen cerca de 3,5 millones de gallinas que ponen unos 60 millones de huevos mensuales, cifra aún menor que los 70 millones al mes que proyectan.



“En parte, los precios del huevo y del pollo están caros por los bloqueos porque al haberse afectado los ciclos de producción y de genética lo que podíamos producir cayó, entonces se generó cierta escasez en el mercado”, explicó el gerente de Santa Anita Nápoles.

Importación de maíz

La industria avícola importa casi todo el maíz amarillo con el que se alimentan las aves, la mayor parte desde Estados Unidos. Sin embargo, para Henry Vanegas, presidente de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce), los precios del huevo no serían tan altos si las empresas compraran este alimento de manera local.



Para ello, dice que se ha avanzado en estos últimos meses, pero muy tímidamente pues la industria avícola “solo está buscando lo necesario para esta cosecha”. En cambio, desde el gremio quieren que se firmen contratos a mediano y largo plazo que ayuden a los productores colombianos a desarrollar su infraestructura y tener maquinaría de calidad, entre otros.



“La situación cambió. Antes el maíz era más barato en Estados Unidos, pero hoy sale más caro. Se paga más en la bolsa, en fletes, en transporte, en gastos portuarios hasta el puerto de Colombia. Es un producto que vale 300 dólares y hay que meter 100 dólares más de sobrecosto por no tenerlo aquí, por no producirlo a nivel local”, explicó Vanegas, quien dijo que se producen unas 400.000 hectáreas de maíz, pero que van al consumo humano.



Por su parte, desde Fenavi indican que la producción de maíz del país es igual a la que había hace 20 años y la industria necesita cada vez más para poder producir pollo y huevo