Durante su participación en la 'Gran Cumbre Portafolio: 30 Años de economía y negocios', el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, hizo un llamado a retomar la agenda de las cosas importantes y dejar de lado los "chismes" y otro tipo de noticias que no aportan al crecimiento del país.



"A mí me parece que estamos hablando de un montón de cosas que no son tan importantes. Estamos hablando demasiado de cosas que al final son noticiosas, generan una curiosidad e, incluso, un poquito de morbo. Eso no es importante", aseguró.



Por ello, considera importante determinar cuál es el mecanismo más efectivo para que Colombia pueda lograr lo que quiere lograr y cómo hacer para lograr las metas sociales, económicas e institucionales que se han trazado.



"No creo que haya alguien que esté completamente satisfecho con la Colombia que tenemos hoy en día. Creo que todos estamos convencidos de que hay muchísimas cosas por hacer", dijo el presidente de la Andi.

Además, manifestó que para que la actividad empresarial funcione bien en Colombia el ambiente puede ser "significativamente mejor, más amable, más seguro, más estable y con menos incertidumbres. Ese es un esfuerzo que hay que hacer y no lo podemos abandonar. No es un tema menor".



El presidente de la Andi también destacó que la percepción de riesgos es la esencia de la actividad empresarial, porque define quién es inversión del riesgo y cuáles son los países que son elegibles o no para hacer inversiones.



"Hay que trabajar en la construcción de real confianza, no se puede decir que se está creando confianza y luego sacar trinos" que dan señales de todo lo contrario, porque "es absolutamente dañino", agregó el líder gremial.

Presidente de la Andi, Bruce Mac Master

Es muy difícil que podamos imaginarnos

que vamos a ser ese país

en donde la gente dice

me voy de China y llego

Para Bruce Mac Master, construir confianza es poder decirle a la gente que acá es donde se puede hacer negocio, generar empleo y poner los ahorros de toda su vida. Además de que las personas se sientan tranquilas de que "la sociedad no va a cometer ningún error ni ninguna arbitrariedad en términos de generar condiciones que hagan que los negocio no sean suficientemente buenos",



Otro llamado que hizo el presidente de la Andi es a que Colombia se apropie de la idea de que tiene que crecer muy fuerte económicamente. "No podemos crecer al 3 o 4 por ciento. No podemos crecer ni siquiera a la velocidad del PIB potencial porque nos vamos a demorar 42 años en duplicar nuestro PIB per cápita", señaló.



Para acelerar este crecimiento, considera que Colombia requiere una estrategia de crecimiento muy seria y muy grande, para lo cual es necesario trabajar previamente en la formalidad, encadenamientos productivos, internacionalización, desarrollo e innovación, profundización de los procesos democráticos e institucionalidad.



También se debe trabajar para que Colombia sea considerada como destino para nearshoring; sin embargo, "hoy en día con la incertidumbre que se ha generado internamente en Colombia es muy difícil que podamos imaginarnos que vamos a ser ese país en donde la gente dice me voy de China y llego a Colombia. No, no van a pensar en irse para Colombia en este momento”, manifestó el presidente de la Andi.



Esto se suma a la necesidad de trabajar en la nueva industrialización que le permita a Colombia ser punta de lanza en este tema, economía digital y servicios, productos con baja huella de carbono y negocios verdes.