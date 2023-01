Hoy se conocerá el decreto que establece cuáles son los peajes del territorio nacional que no registrarán un incremento en sus tarifas para este año, tal como lo anunció en días pasados el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.



Desde las vicepresidencias Ejecutiva, de Riesgos y Jurídica de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), así como las áreas Jurídicas del Mintransporte y el Invías se dedicaron a trabajar en el proceso de estructuración y validación del decreto que deberá firmar el presidente Gustavo Petro para que quede en firme esta medida.



(Lea también: Cobrar valorización por carreteras en 2024, la salida para no subir peajes)

La decisión de congelar las tarifas se tomó a raíz de la ola invernal que ha causado estragos en diferentes zonas del país -como la vía Panamericana- y la afectación a sectores que ven incrementos en sus costos de transporte y operación, precios de tiquetes y fletes.



De acuerdo con el ministro Guillermo Reyes, la idea es que más del 80 por ciento de los peajes a cargo de la ANI (113) y el Instituto Nacional de Vías (30) no tenga ninguna variación en sus tarifas. De no tomarse esta decisión, desde este lunes, 16 de enero, los del Invías tendrían que subir hasta un 13,12 por ciento, que fue la inflación que registró Colombia en todo el 2022, según reveló el Dane.

El propósito es hacer frente a la inflación y a

la situación de ola invernal por la que atraviesan varios departamentos FACEBOOK

TWITTER

De esta manera se busca no afectar aún más la inflación, que el año pasado cerró en una cifra que no se veía desde marzo de 1999, además de darle un alivio a los transportadores y colombianos que transitan por las vías nacionales y han tenido que enfrentar en los últimos meses los efectos del fenómeno inflacionario, que no solo afecta a Colombia sino a numerosos países en el mundo.



"El propósito, además de evitar que se incrementen los costos de los peajes, es hacer frente a la inflación, a la situación de ola invernal por la que atraviesan varios departamentos actualmente y los factores externos que afectan nuestra economía. Por eso, estamos buscando fuentes que nos ayudarán a suplir estos ingresos y aliviaremos el aumento en los costos del transporte de pasajeros, carga y alimentos", dijo el ministro.



Los recursos que se dejarán de recaudar por el no incremento en los precios de los peajes suman aproximadamente 600.000 millones de pesos anuales -según el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo- y saldrán de la adición presupuestal que se tramitará en febrero, una vez comiencen las sesiones del Congreso.



(Lea también: Variante que será la solución definitiva para la Panamericana pasará al Invías)



De este total, cerca de 60.000 millones de pesos dejarían de ingresar en las casetas a cargo del Invías y más de 500.000 millones pesos a las que están a cargo de la ANI.



Sin embargo, este dinero se le devolverá a la Nación con lo que se comience a recaudar con el cobro del impuesto de valorización por carreteras, el cual empezará a regir en el 2024. Otra alternativa es la plusvalía.



El ministro de Transporte aseguró que esta valorización no se les cobrará a las familias de clases menos favorecidas y los recursos se usarán para financiar obras o para eliminar peajes en el país. "Esperamos que el año entrante este tema esté listo para comenzarlo a cobrar. A mayor estrato socioeconómico y tamaño del predio, se va a pagar más", agregó.



En este tema de valorización aún está pendiente que el Gobierno nacional defina cuáles serán las vías que aplicarán para estos cobros. A través de un decreto se deberán emitir las debidas especificaciones.



Cabe mencionar que existen también los peajes regionales, que están a cargo de los departamentos; sin embargo, la propuesta del Gobierno nacional es que estos puntos de cobro también queden incluidos en la medida.