La pandemia de Covid-19 terminó oficialmente, pero, al igual que un patio de maniobras ferroviario, ya ha desviado innumerables vidas por caminos muy diferentes. Millones de personas no han regresado y nunca volverán a sus rutinas de trabajo previas a la pandemia, lo que obliga tanto a los empleadores como a los empleados a establecer nuevos modelos que se adapten a sus necesidades cambiantes. En medio de los experimentos en curso con modelos híbridos, nos enfrentamos a una pregunta más profunda: ¿cuánto trabajo es suficiente?

Estos cambios y experimentos posteriores a la pandemia, al menos en los países desarrollados, podrían desencadenar una revolución en el mercado laboral tan profunda como los cambios en los lugares de trabajo, los horarios y la compensación que marcaron la transición de la era agrícola a la industrial.



Estos cambios se pueden ver en dos niveles. A nivel macro, la jornada laboral legal de ocho horas y la semana laboral de 40 horas están dando paso, gradualmente, a un nuevo equilibrio. Es probable que este sea un proceso largo, dado que se necesitó medio siglo de luchas laborales, acción sindical y experimentación corporativa para reducir las horas de trabajo diarias en los Estados Unidos de 14 a 8 y las semanas laborales de 7 a 5 días.



En 1914, Ford Motor Company sorprendió a sus competidores al acortar la jornada laboral en su fábrica a ocho horas, mientras pagaba a sus trabajadores un salario mínimo de $5 dólares por día. El Congreso codificó esta práctica innovadora en 1938 a través de la Ley de Normas Laborales Justas, creando lo que el historiador cultural Fred Turner llama el “pacto social de la era industrial”. De manera similar, experimentos recientes de acortar la semana laboral a 32 horas dieron como resultado menos fatiga, mejor salud mental y mayor satisfacción con la vida. De hecho, la mayoría de los participantes dicen que no volverán al modelo anterior.

A nivel micro, en los últimos tres años, millones de personas han reevaluado el equilibrio entre tiempo y dinero. Durante los cierres por la pandemia, muchos trabajadores se adaptaron a los nuevos hábitos de trabajo y disfrutaron de la capacidad de hacer una pausa, pasar más tiempo con sus seres queridos o hacer ejercicio y realizar actividades de ocio sin el estrés de los desplazamientos y los entornos de oficina. Estas experiencias contribuyeron más tarde a la llamada Gran Resignación y al aumento de las “renuncias silenciosas”.



Entonces, cuando las empresas comenzaron a exigir que los trabajadores volvieran a la normalidad anterior a la pandemia, la pregunta “¿cuánto trabajo es suficiente?” incitó a otra: “¿suficiente para qué?”, ¿ganarse la vida? ¿Para cumplir con las expectativas de productividad de nuestros empleadores? ¿Para apoyar nuestra búsqueda de la felicidad, o tal vez para retirarnos?



Las respuestas varían, dependiendo de quién pregunta y quién responde. Para millones de trabajadores de bajos ingresos, la respuesta es simple: “suficiente” significa ganar un salario digno que les permita mantenerse a sí mismos y a sus familias.



Entre los privilegiados que pueden considerar las compensaciones entre tiempo y dinero, dos grupos de empleados han surgido —a través de sus palabras y sus acciones— como actores clave en la discusión más amplia sobre lo que constituye una cantidad adecuada de trabajo.



El primer grupo está formado por cuidadores, un sector todavía dominado por mujeres y que está atrayendo a más hombres. En economía laboral, “trabajo” se refiere tradicionalmente al trabajo remunerado que implica la producción de bienes y servicios a cambio de una compensación monetaria.



Pero luego de la integración de las mujeres en la fuerza laboral (incluida la fuerza laboral de los economistas laborales), el campo ha ampliado su enfoque para abarcar el trabajo no remunerado. Esto incluye criar una familia, sostener un hogar y satisfacer las necesidades de aquellos que no pueden cuidar de sí mismos.



Este trabajo de cuidados, como nos recuerda la activista Ai-jen Poo, es el “trabajo que hace posible todos los demás trabajos”. Para muchos, esta forma de trabajo tiene tanto significado como su empleo formal, o incluso más.



Supongamos que ampliamos la pregunta “¿cuánto trabajo es suficiente?” para abarcar tanto el trabajo remunerado como el no remunerado. En ese caso, se hace evidente que millones de personas con responsabilidades de cuidado y trabajos remunerados a menudo se encuentran laborando mucho más allá de la jornada laboral convencional de ocho horas.

Entonces, no debería sorprender que, dada la oportunidad, muchos opten por reducir sus horas de trabajo remuneradas para cuidar de los demás. Dada la importancia social del trabajo de cuidado, las estadísticas económicas y los programas de beneficios del Gobierno deben reconocer y dar cuenta de esta forma de trabajo crítica, pero no remunerada.



El otro grupo importante de trabajadores que pregunta “¿cuánto trabajo es suficiente?” comprende a los jóvenes, en particular a los trabajadores más jóvenes de la generación millenial y de la generación Z, quienes, en una gran mayoría, ingresaron a la fuerza laboral durante la pandemia. Así como muchos jóvenes en la década de 1960 abrazaron la contracultura y rechazaron lo que vieron como el esfuerzo conformista de la generación de sus padres. Muchos miembros de la Generación Z ahora cuestionan y rechazan “la cultura del ajetreo” como otra exportación tóxica de Silicon Valley.



Los jóvenes de la generación Z se criaron durante dos décadas tumultuosas marcadas por los ataques terroristas del 11 de septiembre, la introducción del teléfono inteligente y las redes sociales, la crisis financiera de 2008 y la pandemia. Hoy, enfrentan una movilidad social descendente, un retroceso democrático en medio de una polarización política cada vez más intensa y una catástrofe climática inminente. Dado este trasfondo histórico, es natural que cuestionen los hábitos de sus padres y se concentren en mantener su propia salud mental y física.



Eso privilegiaron las deportistas de alto rendimiento Simone Biles y Naomi Osaka. Aunque tienen la determinación, el impulso y la disciplina para sobresalir deportivamente, renunciaron a las principales competencias para proteger su salud mental.

Ellas, como mujeres pioneras negras, rechazaron la noción de que su autoestima depende de cumplir con las expectativas que tienen de los demás y demostraron una profunda comprensión de que el bienestar personal no debe sacrificarse por la validación de los otros. Su insistencia en que la vida debe ser algo más que producir y ganar es una acción desafiante contra el capitalismo mismo.



Desde la aparición de ChatGPT y sus competidores, las discusiones sobre el futuro del trabajo han girado en torno a la medida en que el trabajo humano seguirá siendo necesario. Sin duda, la integración de la inteligencia artificial generativa en el mercado laboral está provocando una disrupción significativa, que derivará en que el trabajo y los lugares de trabajo tradicionales de la era industrial queden obsoletos. Pero independientemente de lo que nos espera, no podemos abordar las cuestiones de dónde y cuánto tiempo trabajaremos sin responder primero a la pregunta fundamental de por qué trabajamos.



ANNE-MARIE SLAUGHTER (*) Y AUTUMN MCDONALD (**)

WASHINGTON



(*) Ex directora de planificación de políticas en el Departamento de Estado de EE. UU., directora ejecutiva del grupo de expertos New America, profesora emérita de política y asuntos internacionales en la Universidad de Princeton.



(**) Miembro sénior de New America, ha escrito para Slate, Pacific Standard y Stanford Social Innovation Review.



Invertir en el bienestar

Por Carmen Toro. Texto publicado en Ethic (**)

Una persona le dedica a una actividad laboral un promedio de 1.764 horas al año, según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Pasamos un 30 % de nuestro tiempo trabajando, y el 45 % de la población empleada reconoce que la sobrecarga laboral afecta a su vida personal.



Otros factores como la discriminación y desigualdad, la inseguridad, la falta de reconocimiento o las condiciones precarias —ya sean económicas o de trato— son factores que afectan a la salud mental en el desempeño diario en el puesto de trabajo. La fatiga crónica, la falta de eficacia, la depresión o el insomnio, entre otras, son algunas de las alteraciones derivadas del estrés contraído en este entorno.



Una manera de intentar revertir estas situaciones derivadas del trabajo es el ‘wellness 3.0’, que, a través del impulso de políticas de recursos humanos dentro de las organizaciones, integra medidas para mejorar la salud no sólo física de los empleados, sino también la emocional y la financiera.



El objetivo de esta disciplina, cada vez más extendida —sobre todo en grandes empresas—, es crear un marco que permita cuidar de todos los niveles que impactan en el bienestar (físico, mental, emocional) de una persona para que tenga un retorno positivo en la compañía, de manera que aumente la productividad y reduzca las bajas de los empleados.



Según la profesora y directora de la Cátedra DKV-IE sobre la Salud y el Bienestar del Empleado, Rocío Bonet, “las empresas que no consiguen ofrecer un lugar de trabajo en el que los empleados puedan prosperar corren el riesgo de enfrentarse a una plantilla desmotivada y es probable que encuentren dificultades para atraer y retener el talento. Sin embargo, datos recientes sugieren que el nivel de bienestar de los empleados dista mucho de ser el deseado para muchas organizaciones”.



La experta señala que los cambios actuales en el mercado laboral, como la adopción generalizada del trabajo a distancia, el uso de la inteligencia artificial (IA) para gestionar a los trabajadores o los cambios demográficos, les plantean a las empresas retos sobre la mejor manera de crear lugares que fomenten el bienestar de los empleados.



Es de vital importancia que las organizaciones y empresas se concienticen de la necesidad de cuidar la salud física y mental de sus empleados y pongan a su disposición medidas de conciliación y flexibilidad laboral, la implantación del teletrabajo siempre que sea posible y, por supuesto, un salario digno acorde a la naturaleza y funciones del puesto que desempeñan.



El coste de no llevar a cabo estas acciones perjudica no solo la salud y el bienestar de los trabajadores, sino que, a largo plazo, se transforma en un coste económico para las empresas, ya que sufrirán una menor productividad y una mayor tasa de rotación de personal, así como dificultad para atraer y retener el talento, lo que también se traduce en un coste económico y de tiempo derivado de los procesos de selección y la formación.



Como muestra, un botón: a nivel mundial, la OMS estima que cada año se pierden 12.000 millones de días laborales debido a la depresión y la ansiedad, lo que supone un costo anual de mil millones de dólares en pérdida de productividad.(*) Ethic es un ecosistema de conocimiento para el cambio desde el que analizamos las últimas tendencias globales a través de una apuesta por la calidad informativa y bajo una premisa editorial irrenunciable: el progreso sin humanismo no es realmente progreso.

