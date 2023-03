Con el objetivo de generar mejores condiciones para los trabajadores y dejar atrás la precarización y la flexibilización, el proyecto de reforma laboral que se radicó en el Congreso busca que la jornada nocturna empiece a las 6 de la tarde y no a las 9 de la noche, como sucede hoy en día, y que los recargos dominicales y festivos sean del 100 por ciento y no del 75 por ciento.

El proyecto, que tendrá que surtir ahora su trámite en el Congreso, propone que los colombianos trabajen 42 horas a la semana (hoy son 48 y en julio pasarían a 47), que podrían ser distribuidas, de común acuerdo, entre empleador y trabajador, en 5 o 6 días a la semana.



Igualmente, habla de que la licencia de paternidad pase de 2 a 12 semanas de aquí al 2025 y que se acuerden jornadas flexibles de trabajo para armonizar la vida familiar de las personas con hijos menores de edad, personas en condición de discapacidad, con enfermedades o adultos mayores.



Con la finalidad de generar mejores niveles de estabilidad, la reforma también instaura la obligación general de contratar a término indefinido y que los temporales sean la excepción y, en todo caso, no mayor a dos años. Además, se indica que el trabajador podrá renunciar mediante aviso de 30 días, mientras que hoy tiene efecto inmediato.

Igualmente, será más difícil y costoso despedir a los trabajadores. De hecho, algunas personas tendrán una protección especial y no las podrán echar a no ser de que exista una causa justa o legal y que se autorice judicialmente su desvinculación. Allí se cuentan a los discapacitados, embarazadas y mujeres en posparto (hasta los 6 meses), y los prepensionados. También quedaron incluidos aquellos trabajadores amparados por el fuero sindical y los que tengan problemas graves de salud.



Otro punto es el de la tercerización laboral que, según el Gobierno, se ha prestado históricamente para abusos por parte de los empleadores. Por ello, el proyecto de ley no prohíbe esta figura, pero sí dice que no se podrá celebrar en caso de necesidades permanentes.

De otro lado, la reforma también busca que los contratos de aprendizaje sean laborales, es decir, que los aprendices del Sena tengan afiliación plena a la seguridad social, garantía de salario mínimo, prestaciones sociales, disfrute de vacaciones, salud y seguridad en el trabajo, entre otros.



El reajuste salarial es otro cambio. Si bien los ingresos de los trabajadores que devengan un salario mínimo se incrementan todos los años, las empresas no tienen la obligación de subir el sueldo a los que ganan más. Por ello, en la reforma se establece que a quienes devenguen hasta 2 salarios mínimos se les aplique la inflación del año anterior.

Los domiciliarios de aplicaciones digitales se encuentran desprotegidos laboralmente. Foto: iStock

Nuevas realidades

El avance de la tecnología ha llevado a la transformación de las relaciones laborales clásicas y ha generado nuevas formas de trabajo que imponen retos como el de las plataformas digitales. Por ello, la reforma busca avanzar en su regulación.



En concreto, se indica que estos trabajadores serán vinculados mediante contrato de trabajo y gozarán de todos los derechos y garantías. Además, las empresas deberán afiliar siempre a los empleados a la seguridad social, en calidad de dependientes, que podrá ser en la modalidad de tiempo parcial.



La reforma también crea la modalidad de jornal agropecuario para remunerar los contratos agropecuarios, los cuales comprenden aquellas actividades permanentes, transitorias, estacionales en virtud de los ciclos productivos o de temporada, continuas o discontinuas.



Se indica que, si las actividades realizadas para este contrato se mantienen por más de 27 de semanas continuas con el mismo empleador, se entenderá estipulado un contrato indefinido.

Cierre de brechas

Empleadas de servicio doméstico. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

El proyecto de ley busca fortalecer y adecuar la legislación interna frente al derecho laboral colectivo con el fin de fomentar la organización sindical y fortalecer la negociación colectiva.



Además, se busca garantizar acciones de prevención y atención, con protocolos, comités, herramientas y mecanismos necesarios, que reconozcan y aborden las violencias basadas en género contra las mujeres y el acoso sexual. De otro lado, se especifica que los trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico deberán ser vinculadas mediante contrato de trabajo escrito.



