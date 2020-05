Historias en Yo Mayor: el espacio literario para adultos mayores

“Desde el instante en que escuché el eco de tu voz, supe que vivía, me amabas y me amarías. Desde el segundo en que mi alma se refugió en ti, quise sentir tus entrañas, para vivir allí, nutriéndome con tu amor”.

Este es el fragmento del poema Ecos de amor, un texto que escribió Ricardo Dangond para su madre en medio del aislamiento obligatorio.



Ricardo hace parte de la Escuela Virtual de Historias en Yo Mayor, un espacio pensado para que la escritura creativa sea la mejor forma de pasar el periodo de cuarentena por la covid-19.



La Fundación Fahrenheit 451 y la Fundación Saldarriaga Concha son las organizadoras del proyecto que ofrece talleres, guías, recursos y actividades para que los adultos mayores y sus familias compartan el gusto por la escritura y la narración.



El objetivo es incentivar a los participantes no solo a aprender, sino también a enseñar y contar sus propias historias en un espacio digital en el que durante siete semanas habrá actividades dirigidas a mayores de 60 años.

Ricardo ha pasado los días de aislamiento junto con su esposa e hija menor, quienes lo han acompañado en lo que él llama “una nueva oportunidad para seguir aprendiendo”.

“La escuela ha llenado espacios que no tuve la oportunidad de desarrollar en su tiempo. Estoy impulsando la creatividad y la innovación literaria, saliéndome de los dones propios de mi profesión y trasmitiendo sentimientos a otros”.



Además, Dangond ve el programa como un taller de estimulación e inclusión de talento que busca rescatar el tejido sociocultural en Colombia.

A través de materiales digitales, transmisiones en vivo y conversatorios, la escuela virtual busca despertar la creatividad de los mayores y entregar consejos narrativos con guías y contenidos de versiones anteriores de Historias en Yo Mayor.



La duración del ejercicio digital es de siete semanas y en ellas los adultos mayores pueden acceder a ‘kits de creatividad’ compuestos por herramientas pedagógicas virtuales que motivarán a las personas mayores y a sus familiares a pasar un tiempo de la semana construyendo y escuchando historias, también escritas y narradas por personas mayores.



“Voy tres semanas y realmente me he sentido pleno, porque aparte de tener un gusto hacia la literatura y la escritura veo que es la primera vez en Colombia, lo digo con absoluta convicción con mi experiencia y mi edad, en que uno se siente incluido en un proceso de aprendizaje y socialización. Es un proceso de inclusión con personas de mi edad”, dice Dangond.



Por otro lado, en una primera oportunidad, cuando Yo Mayor era un concurso y no una escuela, María Nohemí Salazar realizó su inscripción sin éxito por cuestiones de edad. Cuando comenzó el confinamiento, con él llegaron las preocupación por lo que iban a ser meses de encierro, pero la reinvención de la Escuela Virtual de Historias en Yo Mayor le dio una nueva ilusión para seguir explorando su gusto por la literatura y la narración.



“Cuando me enteré que podía hacer parte del proyecto yo estaba muy contenta y era justo esto lo que yo estaba esperando en tiempos de pandemia y de confinamiento”, agregó.



Para Javier Osuna, director de la Fundación Fahrenheit 451, “las personas mayores son la población que se ve más afectada por el aislamiento y a través de la narración y la construcción de historias pueden mantenerse activos, mejorar la calidad de vida, y de alguna manera resignificar su rol dentro de la familia”.



La iniciativa tiene como propósito promover el cuidado y bienestar de los adultos mayores, además de incentivarlos a crear historias basadas en sus experiencias de vida.



De igual manera, el plan cuenta con conversatorios con autores reconocidos, como Alberto Salcedo Ramos y Álvaro Bayona, y clubes de lectura en redes sociales. Además, tiene radiocuentos y pódcast para que los usuarios exploren su creatividad y narren sus mejores historias.



Durante varios años, el concurso ha permitido visibilizar las historias y saberes de más de 7.000 personas mayores en todo el país y se espera que ese número aumente significativamente con la Escuela Virtual Yo Mayor.



Lina María Aristizábal, líder de educación y formación de la Fundación Saldarriaga Concha, manifestó que “era el momento preciso para volver a lanzar una estrategia de creatividad en el marco de Historias de Yo Mayor que va a iniciar con una escuela virtual, pero que terminará en un concurso grande para premiar las historias de las personas mayores del país”.



