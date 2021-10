Conconcreto y futuro de los contratistas agitan el caso de Hidroituango

La opción de un cambio de contratistas de construcción y de interventoría del proyecto hidroeléctrico Ituango, que Empresas Públicas de Medellín (EPM) evalúa desde que la Contraloría profirió un fallo de responsabilidad fiscal por 4,3 billones de pesos, fue el tema de fondo en una reunión en la Presidencia de la República este miércoles.



Según conoció EL TIEMPO, previo al encuentro de la tarde entre el alcalde de Medellín, Daniel Quintero; el contralor Carlos Felipe Córdoba; el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa; el secretario de la Presidencia, el jurídico Germán Quintero; directivas de EPM, representantes de las aseguradoras y el consejero Juan Emilio Posada, en horas de la mañana hubo una reunión preliminar.



Allí, ante el equipo jurídico de Presidencia, se mencionó la posibilidad de utilizar la figura de la urgencia manifiesta, para que Empresas Públicas de Medellín (EPM) pueda contratar nuevas firmas que se encarguen del proyecto a través de un proceso abreviado, sin hacer de nuevo una licitación.



Según una fuente al tanto del tema, en ese primer encuentro estuvieron personas del equipo jurídico de Presidencia; el ministro del Interior, Daniel Palacios; el contralor Córdoba, la Procuraduría y María Paula Correa, jefa de Gabinete de la Presidencia de la República. Sin embargo, el Gobierno no tendría la potestad de avalar el camino de la urgencia manifiesta, ya que se trata de un proyecto exclusivamente a cargo de EPM, y sobre el que el Ejecutivo no tiene control.

Datos públicos de EPM muestran que, en agosto del 2012, fue necesario un análisis riguroso de seis meses a las ofertas recibidas, tiempo después del cual la empresa, en representación de EPM Ituango, adjudicó las obras al consorcio CCC Ituango.



La otra opción que se analizó en la reunión fue la posibilidad de que, si la urgencia manifiesta no se da, se adopte la figura de la cesión de los contratos por parte del consorcio, del cual dos de las firmas que lo conforman ya fueron admitidas en los dos últimos días al proceso de reorganización empresarial por parte de la Superintendencia de Sociedades.

Dos firmas del consorcio entran a reorganización

Ayer, la constructora Conconcreto anunció que fue admitida por la Superintendencia de Sociedades al proceso de negociación de emergencia de acuerdo de reorganización, cuyo tiempo máximo es de tres meses. La firma explicó que la decisión se tomó como consecuencia del “impacto patrimonial y operativo” del fallo de la Contraloría General de la República por el caso del proyecto Hidroituango.



“Los mecanismos del Decreto 560 del 2020 permitirán a la compañía continuar con la ejecución de importantes proyectos nacionales e internacionales, entre ellos Hidroituango, de crucial importancia para el país, asegurando el cumplimiento de todos los compromisos contractuales y financieros”, señaló la empresa.



Agregó que esta decisión se tomó para garantizar su sostenibilidad, cumplir las obligaciones y preservar los más de 12.000 empleos que genera.



Un punto clave de la decisión, según fuentes del sector de ingeniería, es que el punto tres del parágrafo 1 del artículo 8 de este decreto señala que “el aplazamiento de las obligaciones no puede ser considerado como incumplimiento o mora, y no podrá dar lugar a la terminación de contratos por esta causa”.



Conconcreto, con más de 60 años de experiencia, forma parte del Consorcio CCC Ituango, encargado de la construcción de la hidroeléctrica. Del consorcio hacen parte también la brasileña Camargo Correa Infra y Coninsa Ramón H S. A. Esta última también fue admitida el martes a un proceso de reorganización.



“Se trata de una figura legal de carácter preventivo, que le permitirá a la compañía reorganizarse para mantener adecuadamente la continuidad de sus operaciones y proteger el cumplimiento de las obligaciones pactadas con sus empleados, clientes, contratistas, proveedores y entidades”, indicó Coninsa Ramón H.



Recientemente, luego de que la Contraloría emitió el fallo de responsabilidad fiscal del caso Hidroituango, la Cámara Colombiana de Infraestructura y fuentes del sector constructor dijeron que se le había planteado al ente público que las cuentas del daño fiscal se saquen cuando finalicen los pagos de las aseguradoras.



En su momento, EL TIEMPO le planteó esta inquietud a la Contraloría, pero a la fecha la entidad no ha remitido una respuesta.



Igualmente, se indagó si era cierto que, una vez quede en firme el fallo, que es apelable ante el Consejo de Estado, los dineros que recupere el organismo no irían a EPM, interrogante que a la fecha tampoco ha sido respondido por el organismo de control fiscal.

