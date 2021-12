Entre el 27 de noviembre –un día después de que la Contraloría confirmó en segunda instancia el fallo de responsabilidad fiscal de 4,3 billones de pesos por la contingencia del proyecto hidroeléctrico Ituango– y el 3 de diciembre, las directivas de Empresas Públicas de Medellín (EPM) lograron un paso clave para desenredar el nudo gordiano en que se convirtió la terminación de las obras para la puesta en marcha de las dos primeras unidades de generación de energía, entre finales del primer semestre y diciembre del 2022.

Durante esos casi ocho días, según Andrés Felipe Uribe, vicepresidente de Riesgos de EPM, las directivas de la compañía se reunieron en Madrid (España) con representantes de la aseguradora Mapfre y de las reaseguradoras líderes del proyecto, para finiquitar una salida que permitiera garantizar que la compañía de servicios públicos tuviera en sus arcas el pago de la indemnización por el siniestro en el proyecto, originado en el 2018.



Y el viernes, con la firma de un acuerdo de transacción, por un valor total de 983,8 millones de dólares entre EPM y Mapfre, de los cuales 350 millones que ya se habían recibido quedaron en firme, y otros 633 millones de dólares entrarán el 31 de enero de 2022, las partes pactaron el reconocimiento de 3,9 billones de pesos de los 4,3 billones de pesos del fallo fiscal.



Entre tanto, el resto del dinero del siniestro provendrá de las aseguradoras Sura (unos 400.000 millones de pesos), AXA Colpatria (50.000 millones) y SBS Seguros Colombia (2.000 millones), recursos que también serán pagados.

Finalizando el primer semestre de 2022 entraría en marcha la turbina de la primera unidad Foto: EPM

Y aunque en las últimas semanas se logró materializar el acuerdo, EPM resaltó que se trató de un proceso de negociación de 44 meses con Mapfre y sus reaseguradores para llegar al ajuste definitivo, ya que se trata de uno de los pagos más altos por un siniestro amparado en una póliza todo riesgo construcción y montaje.



Ahora, con este panorama despejado, el siguiente paso que debe dar EPM es protocolizar el preacuerdo al que había llegado a finales de noviembre con el consorcio CCC Ituango para prorrogar el contrato de las obras civiles principales, que vence el próximo 31 de diciembre, por un tiempo adicional de 8 meses.



Al respecto, el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, reveló que ya se firmaron las prórrogas con el diseñador y asesor, así como con el consorcio interventor, y se está a la espera de una confirmación en este sentido con el consorcio CCC Ituango, con el que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, también presidente de la junta directiva de EPM, ha mantenido un fuerte enfrentamiento público y mediático desde que llegó al cargo.



En este proceso, EPM ya le remitió las minutas a este consorcio, documento que solo está pendiente de agotar unas instancias administrativas de Brasil, sede de la firma Camargo Correa, y las empresas colombianas.



“Queríamos dar la noticia hoy (viernes), pero desafortunadamente no se han agotado esas instancias”, aseguró Carrillo, quien señaló que con estas actuaciones se demuestra la voluntad de EPM de terminar la obra.



Asimismo, según el directivo, los plazos para la generación de energía se mantienen, así todavía no esté firmada la prórroga con el contratista principal, es decir que finalizando el primer semestre de 2022 entraría en marcha la turbina de la primera unidad, mientras que la segunda quedará en operación en noviembre de 2022.

Posibles escenarios

De acuerdo con Carrillo, se había hablado y contemplado el escenario de cambiar el consorcio porque había un marco de fallo fiscal que implicaba inhabilidades, las cuales, al no materializarse en virtud del acuerdo logrado con Mapfre, permiten a la empresa continuar con los contratistas que mejor rendimiento den, en las condiciones más seguras para el proyecto y en las condiciones más beneficiosas para la entrada en operación de la central hidroeléctrica.



“Estamos confiados en que se cumple el cronograma y ojalá haya sorpresas antes”, aseguró el gerente de EPM.



La empresa está buscando que la prórroga con los contratistas actuales sea por ocho meses, que es el plazo estimado para realizar la licitación y posterior empalme con el nuevo contratista que se encargue de la terminación del megaproyecto, lo que abarca seis unidades más de producción de energía, para completar 8, que darán una capacidad instalada de 2.400 megavatios (17 por ciento del total del país).



Pero el directivo fue claro al señalar que frente a la eventualidad de que no haya voluntad para firmar esa prórroga, EPM tiene que estar preparado, porque no va a pasar que el proyecto se quede un solo día sin quién lo atienda.



En caso de esa alternativa, se habla de usar todos los recursos disponibles para tener a un ejecutor capacitado que sea capaz de sostener las obras y mitigar los riesgos, según había dicho el gerente en días pasados.



Lo que sí está claro es que el dinero que llegue el 31 de enero quedará en el exterior y luego de eso la empresa debe certificarle a la Contraloría el valor recibido, para que el ente de control fiscal ajuste el fallo de responsabilidad fiscal y cesen los efectos sobre los implicados.



Además, los recursos de la indemnización deberán tener dedicación exclusiva para el proyecto hidroeléctrico y su monetización dependerá de lo que se vaya necesitando en función del avance de obra, es decir que será de forma gradual.

Ya se firmaron las prórrogas con el diseñador y asesor, así como con el consorcio interventor, para terminar la megaobra. Foto: Jaiver Nieto

Según Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), tras el acuerdo se podrán firmar las prórrogas de los contratos para continuar y que las turbinas se puedan encender el año entrante, ya que lo que estaba en juego era el avance del proyecto.



Por su parte, Alejandro Lucio, director de la firma Óptima Consultores y reconocido experto en el mercado eléctrico del país, señaló que, asumiendo que el acuerdo supone que los actuales contratistas pueden seguir adelante con la obra, hay una buena noticia y un alivio respecto a la incertidumbre que generaron sobre el proyecto la sanción de la Contraloría y la aplicación del plan B, que dejaba en el limbo la fecha realista de entrada en operación del proyecto.



En este sentido, EL TIEMPO le consultó adicionalmente a EPM acerca de las obras puntuales que tendría la prórroga con el consorcio CCC Ituango, y en qué consiste fase por fase el denominado plan Mireya, anunciado en caso de que este consorcio constructor no continúe en enero, pero no fue posible obtener una respuesta al respecto.

Los altibajos que debió afrontar el proyecto en 13 años

- 2008

En la subasta de la Creg, el proyecto logró que le asignaran energía firme por 1.085 gigavatios hora año, desde diciembre de 2018 hasta el 2038. El precio fue de 13,9 dólares por megavatio hora.



- 2011

Se firmó el contrato Boomt (construir, operar, poseer, mantener y transferir) con el consorcio CCC Ituango. Se inicia la construcción de túneles de desviación izquierdo y derecho.



- 2012

La Creg convocó una nueva subasta y el proyecto recibió asignaciones de otros 3.482 gigavatios hora año, iniciando en diciembre de 2021 y hasta 2038. El precio fue de 17,7 dólares por megavatio hora.



- 2013

La construcción, operación, mantenimiento y las asignaciones de energía fueron cedidos a EPM por la sociedad EPM Ituango. Se inició la excavación del complejo de cavernas.



- 2018

Llega la contingencia. Se tapona la galería auxiliar de desviación, se derrumba su parte interna y, ante el llenado acelerado del embalse, el agua comienza a pasar por la casa de máquinas.



- 2019

En febrero se suspende el paso de agua por casa de máquinas. La Creg declaró el incumplimiento y le ejecutó a EPM una garantía por US$ 42 millones. Realizan nueva subasta para cubrir el desfase.



- 2020

En agosto renunció toda la junta de EPM, tras el anuncio de la demanda a los constructores, interventores y aseguradoras, sin ser consultados. Ese mes se recibe el segundo pago de Mapfre, por US$ 100 millones.



- 2021

EPM demanda y se inicia puja entre el alcalde de Medellín y contratistas. Tras el embargo de cuentas en septiembre, la Contraloría emite el fallo fiscal ese mes por $ 4,3 billones, que se confirmó el 26 de noviembre.



- 2021

Con pagos acumulados de seguros por US$ 350 millones, entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre, directivas de EPM se reunieron en Madrid (España) con Mapfre y las compañías de reaseguros para buscar una salida definitiva, que se materializa con el acuerdo de transacción total por US$ 983 millones.

