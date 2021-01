‘El futuro de los grandes proyectos en Colombia es oscuro’

La Contraloría General de la República promulgó el 2 de diciembre de 2020 el auto 1484, en el que se imputa responsabilidad fiscal por un poco más de 4 billones de pesos a 24 personas naturales, nueve empresas de ingeniería y cuatro compañías aseguradoras, como resultado de los mayores costos y demoras en el proyecto Hidroituango.



(Siga leyendo: Gerente de EPM se destapa: ‘El tiempo nos está dando la razón’).

No se alega corrupción. Los cargos se basan en presuntas deficiencias en las decisiones que tomaron los responsables del proyecto en la planeación, diseños y ejecución de este. Las personas acusadas son exgobernadores, exalcaldes, exgerentes de las entidades involucradas y miembros de las juntas directivas de las mismas.



Un examen del documento indica que la lógica detrás de las conclusiones es simple: el proyecto se propuso y se aprobó con unos diseños, un cronograma de ejecución (que incluye la obtención de licencias y permisos) y unos costos estimados. Las cosas no salieron como se habían planteado inicialmente, hubo cambios en los diseños, demoras de construcción, imprevistos y mayores costos. El atraso se agravó con la falla en un túnel de desviación del río que obligó a desviarlo por la casa de máquinas y los túneles de conducción y descarga aún sin terminar.



Este siniestro, sobre cuyas causas probables no hay acuerdo entre los expertos independientes (hay varios informes al respecto), ha teñido todo el debate y las actuaciones de las autoridades.

Los medios y algunos organismos de control insinuaron corrupción en el manejo de todo el proyecto, que hasta ahora no se han comprobado, pero que pueden haber creado presión para encontrar culpables, generando un sesgo evaluativo en esa dirección y a relacionar cualquier cambio con el siniestro.



El auto indica que todo se debió a mala planeación, decisiones cuestionables, malos diseños y falta de capacidad de algunos contratistas. Se acusa también a algunos de los actores de no haber ejercido sus habilidades como hombres de negocios en la toma de decisiones y a los que son ingenieros por no haberse enterado como tales de todos los detalles y criterios de diseño del proyecto por parte de los consultores.



Lo anterior indicaría que la suposición fundamental de la Contraloría es que todo era previsible y que se hubiera podido evitar con más planeación y estudios. Por lo tanto, se deben imputar cargos de responsabilidad fiscal a los involucrados. Notablemente omite el factor de incertidumbre y riesgo inherentes a los megaproyectos de gran complejidad, especialmente aquellos como Hidroituango, con obras subterráneas masivas (ver el artículo de Anif- Jaime Millán y Alfonso Sánchez, ‘La reforma de la Contraloría: una oportunidad para mejorar el control en megaproyectos).



(También puede leer: Quintero y consorcio de Hidroituango hablan de prorrogar el contrato).



O sea que si usted como autoridad ejecutiva o miembro de junta directiva estuvo involucrado en alguna de estas decisiones que originaron cambios en el diseño inicial y en el cronograma de la obra, entonces es culpable del detrimento patrimonial resultante (sobrecostos y lucro cesante) que pudieran asociarse directa o indirectamente con dichos cambios.



El auto parece ignorar que estas decisiones en su mayoría requieren aplicar el criterio profesional para evaluar los riesgos y la incertidumbre asociadas y que, por lo tanto, están sujetas a un margen de error, a pesar de los estudios detallados, las consultas y el deseo de acertar.



Para la Contraloría el criterio de los auditores es superior al de todos los demás en materias de alta complejidad técnica y gerencial. No hay recursos para dirimir las diferencias de opinión, todo queda a discreción de esa entidad que tiene la última palabra sin apelación a un cuerpo diferente de esta.



(Le recomendamos: EPM y constructores de Hidroituango acuerdan prorrogar el contrato).



Los que hemos manejado este tipo de proyectos sabemos que el diseño y los ajustes terminan el día que se baja el interruptor para ponerlos en operación. Y a veces los ajustes pueden continuar más allá.

Esto es inseparable de la naturaleza de los proyectos complejos, donde no todo es conocido y por lo tanto hay que cambiar cosas en la medida en que se obtiene más información de las condiciones en el terreno. No hacerlo así para mantener un cumplimiento ilusorio del cronograma sí que sería negligencia. Está confirmado por estudios de los megaproyectos en todo el mundo que todos han incurrido en costos y tiempos adicionales. Su gerenciamiento no se limita a proveer los recursos y a vigilar los cronogramas. Hay que tomar muchas decisiones bajo incertidumbre y nunca se puede garantizar un resultado determinado, que es lo parece implicar la metodología de la Contraloría.



Un megaproyecto no es un tiro al blanco donde se acierta o se falla. Es más bien un misil dirigido a un blanco lejano donde se hacen cambios y ajustes de rumbo en el camino para llegar al destino. No es una secuencia predeterminada de acciones, sino un árbol de decisiones donde hay que considerar opciones y hacer cambios sobre la marcha permanentemente. Esa es la práctica universal de gestión de estas obras.



Por lo anterior, la auditoría debería centrarse en el adecuado manejo y prevención de los riesgos y en la verificación de la debida diligencia para la toma de las decisiones bajo incertidumbre, la integridad en el manejo de los fondos y en la calidad del trabajo, entendiendo que los resultados pueden variar de lo estimado. Las desviaciones de costo y tiempo deben justificarse, pero no pueden automáticamente ser clasificadas como detrimento patrimonial culposo al compararlas con resultados que nadie puede garantizar y además sin apelación. La pregunta sería si se hizo todo lo que se pudo para alcanzar el objetivo utilizando los procesos y prácticas disponibles y cuál hubiera sido el resultado de no haberlo hecho así.

No pretendemos defender a nadie, pero se ha ilustrado lo difíciles que serán los megaproyectos en Colombia con las prácticas de auditoría actuales

y la discreción absoluta que tiene

la Contraloría FACEBOOK

TWITTER

Los análisis de la auditoría incluyen afirmaciones generales sin respaldo adecuado en estándares de práctica. Por ejemplo, acusa a los involucrados de invitar licitaciones sin niveles adecuados de diseño, pero no indica cuál es el patrón que usa para esa determinación. La práctica es producir diseños conceptuales para la identificación de los proyectos, diseños para determinar la factibilidad, diseños para licitación y, finalmente, diseños para la construcción y rediseños durante la construcción si es necesario por las condiciones inesperadas que se puedan presentar. Cada uno es más detallado que el anterior. En esto hay guías empíricas generales en cuanto al nivel de detalle, pero no hay reglas fijas. Paradójicamente mientras los auditores imputan cargos por falta de estudios, también imputa cargos por las demoras que causó un estudio para optimizar la altura de la presa que era una posible opción para maximizar el rendimiento del proyecto.



A los exgobernadores y exalcaldes imputados se los acusa en general de no haber ejercido la suficiente supervisión sobre sus representantes en juntas directivas y mientras se citan las obligaciones establecidas en la ley de ejercer el control de tutela respecto de sus actuaciones en la junta directiva, sería necesario saber operativamente y en la práctica cuál es el estándar que sería satisfactorio para los auditores.



(Además: En caso Hidroituango, Fajardo asegura que no se ha lavado las manos).



Se indica en el auto que los imputados son responsables por haber estado de acuerdo o permitido o no haber objetado decisiones que eventualmente resultaron en demoras que no se podían prever por los riesgos asociados mencionados antes, ni cuyos resultados se podrían garantizar sin ningún margen de desviación. Así, el criterio del auditor es el determinante para acusar o no.



Finalmente, la ley (Ley 1474 de 2011 Art. 118) establece que debe haber dolo o culpa grave para fijar la responsabilidad fiscal, pero no parece haber jurisprudencia suficiente para determinar la culpa, lo que pone en alto riesgo a los administradores de esos proyectos inclusive a los miembros de juntas directivas relacionadas. Esta inseguridad jurídica es devastadora para reclutar el talento que requerirían los megaproyectos futuros.

El caso de Hidroituango ha hecho un gran daño a las personas acusadas. Aquí no pretendemos defender a nadie, pero el caso ha ilustrado claramente lo difícil que será adelantar megaproyectos en Colombia con las prácticas de auditoría actuales y la discreción absoluta sin apelaciones que tiene la Contraloría para sus determinaciones. Los riesgos simplemente no son aceptables. No habrá suficiente apetito para contratar con entes oficiales en Colombia por parte de grandes firmas internacionales o nacionales, dejando en unos pocos la fijación de precios y creando espacios para la corrupción y el favoritismo.



Una forma de encarecer los proyectos es minimizando la competencia que también favorece la colusión entre unas pocas firmas para turnarse los contratos y aprovecharse de su acceso a padrinos políticos.



El costo de aseguramiento de proyectos en Colombia se disparará por el exagerado riesgo legal. Tampoco habrá gerentes ni miembros de juntas directivas con calificaciones adecuadas, ya que el talento escaso es mejor compensado por el sector privado sin incurrir en estos riesgos. Los seguros de responsabilidad fiduciarias para los funcionarios y miembros de juntas también sufrirán aumentos significativos y no habrá mucho futuro para firmas consultoras de calado.

En efecto, las firmas nacionales que participan en Hidroituango pueden sucumbir ante el peso financiero de los cargos destruyendo con eso el patrimonio profesional que han acumulado por décadas y las extranjeras tendrán temores para venir. Por último, se crea un azaroso riesgo de que la Contraloría se pueda usar como arma política contra personas o entidades no amigables o no conectadas con los gobiernos.

​

Los grandes proyectos que deberá emprender el país tienen un futuro oscuro. Habrá que ver si las normas de auditoría fueron desarrolladas bajo otras filosofías de control que no son apropiadas para esos proyectos.



(Además: La cadena de errores en proyecto Hidroituango, según la Contraloría).

Esperábamos que con la reforma de la Contraloría que aprobó el Congreso el año pasado, esta se modernizaría. Aparentemente esto no ha ocurrido. Es una tarea urgente.



Alfonso Sánchez Cadavid

*Ingeniero civil, exgerente técnico de EPM, experto en contratación pública y resolución de disputas. Ha sido consultor para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la OCDE, Naciones Unidas, entre otros.