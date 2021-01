Productores del campo, en guardia por riesgo de heladas

En amplias zonas de los altiplanos cundiboyacense y nariñense se han estado registrando, durante los últimos días, condiciones meteorológicas que son propicias para la ocurrencia de un fenómeno que ha sido, históricamente, uno de los principales dolores de cabeza de los productores del campo: las heladas.



En comunicados emitidos la semana pasada, ambas entidades instaron a productores de estas zonas del país, así como de sectores de Santander, Norte de Santander y Cauca, a mantener la guardia arriba.



Una helada, según el Ideam, es un fenómeno meteorológico que consiste en un descenso de la temperatura del aire por debajo del punto de congelación del agua, lo que hace que el agua o el vapor que está en el aire se congele sobre las superficies del suelo y especialmente de las plantas.



Esto causa, de acuerdo con Rodolfo Zea Navarro, ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, afectaciones en pasturas y cultivos de flores, maíz, fríjol, plátano, café, yuca, aguacate, pepino, cebolla, habichuela, mora, lulo y café, solo para mencionar los principales; también sobre actividades pecuarias, como ganadería bovina, avicultura, piscicultura y equinocultura.



El fenómeno se presenta cada año en zonas ubicadas a una altura cercana o por encima de los 2.400 metros en diciembre, enero, febrero y hasta mediados de marzo, que son meses con altas temperaturas diurnas, escasa nubosidad, vientos en calma y bajas precipitaciones.



De acuerdo con el Ministerio, según informes remitidos por las secretarías de Agricultura de los departamentos, “entre el 24 de noviembre y el 31 de diciembre de 2020 se registraron afectaciones climatológicas por heladas en Norte de Santander, Risaralda y Antioquia. Ya quedaron 360 pequeños productores y una asociación impactados con 227 hectáreas reportadas por este fenómeno”.



El Ideam, por su parte, advirtió, basado en los pronósticos, que podrían seguirse presentando las heladas en los próximos días: “Aunque tengamos el fenómeno de la Niña en curso en el Pacífico ecuatorial, no se descartan algunos días consecutivos con poca nubosidad y reducción del viento que favorecerían los descensos de las temperaturas”.



En ese orden de ideas, sugiere que se tomen las medidas preventivas en áreas ubicadas entre los 2.400 y 2.900 metros sobre el nivel del mar.



Desde la Mesa Técnica Agroclimática Nacional, que lidera el Ministerio de Agricultura, en alianza con el Ideam y que tiene el apoyo de gremios del sector agropecuario, la academia y secretarías de Agricultura, entre otros, se mantiene vigilancia sobre esta y otras variaciones climáticas, con el propósito de brindar información.



Cabe anotar que el Ministerio aporta un subsidio a la prima para seguros agropecuarios, que se usa para proteger la inversión agropecuaria ante la ocurrencia de fenómenos naturales que afecten y provoquen pérdidas de siembras.



Entre agosto del 2018 y noviembre pasado se otorgaron 92.225 millones de pesos por concepto de subsidio a la prima de este seguro, gracias a lo cual se aseguraron cosechas por valor de 2,35 billones de pesos en inversiones (valor asegurado). Durante el 2019 se aseguraron 185.840 hectáreas y al cierre de 2020 se habían registrado cerca de 153.339 hectáreas.



El fenómeno se presenta cada año ente diciembre, enero, febrero y hasta mediados de marzo. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

¿Cómo enfrentar las heladas?

Entre las acciones de prevención para afrontar este fenómeno, particularmente en Boyacá, recientemente el Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Agricultura de Boyacá, la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Ideam emitieron una circular con recomendaciones para alcaldías municipales, gremios y productores.



Entre ellas se cuentan las siguientes:



- Tener en cuenta que las plantas pueden afectarse parcial o totalmente. No obstante, los daños también dependen de la especie.



- Reducir actividades de laboreo para evitar la pérdida excesiva de humedad en el suelo.



- Cubrir las plantas con elementos plásticos y humedecer los terrenos al final de la tarde e inicios de la noche, pues no se descarta la posibilidad de descensos de las temperaturas del aire cercanas o por debajo de cero grados centígrados.



- Tener disponibilidad de agua en el lote para intensificar el riego de los cultivos y humedecer el suelo en horas de la tarde-noche.



- Usar coberturas vivas para evitar la deshidratación del suelo. Conservar arvenses o ciertas malezas en las calles del cultivo para disminuir el impacto de la radiación en el suelo.



- Establecer barreras vivas, pues disminuyen la incidencia directa de vientos fríos.

Mantener una adecuada fertilización de los cultivos, ya que los poco sanos son más susceptibles a las heladas.



- Sembrar en lotes en donde se facilite el riego o la captura de aguas lluvias.



- Propender por una agricultura ecológica, ojalá en armonía con sistemas silvopastoriles. Estos proyectan sombra y evitan que la alta luminosidad de los rayos solares deseque rápidamente el suelo.



- Revisar el calendario de siembra, para que la floración o cosecha no coincida con las heladas. Se recomienda que los cultivos estén preferiblemente en germinación, que es la fase de desarrollo más resistente a este fenómeno meteorológico.



- Evitar establecer cultivos en predios llanos o aquellos susceptibles de ser afectados por heladas.



- En ganadería se debe contar con fuentes de alimentos diferentes a la ingesta directa de pasturas y mantener las rotaciones de potreros.

Municipios con mayor riesgo de heladas

En Cundinamarca: Bojacá, Cajicá, Chía, Chipaque, Choachí, Chocontá, Cogua, Cota, Cucunubá, El Rosal, Facatativá, Funza, Fúquene, Gachancipá, Guachetá, Guasca, Guatavita, La Calera, Lenguazaque, Madrid, Mosquera, Nemocón, Sesquilé, Sibaté, Simijaca, Soacha, Sopó, Subachoque, Suesca, Susa, Sutatausa, Tabio, Tausa, Tenjo, Tocancipá, Ubaque, Ubaté, Villapinzón, Zipacón y Zipaquirá.



Boyacá: Tunja, Aquitania, Arcabuco, Belén, Betéitiva, Busbanzá, Caldas, Cerinza, Chiquinquirá, Chivatá, Ciénega, Cómbita, Corrales, Cucaita, Cuítiva, Chíquiza, Duitama, Firavitoba, Floresta, Gámeza, Iza, Villa de Leyva, Mongua, Monguí, Motavita, Nobsa, Oicatá, Paipa, Paz de Río, Pesca, Ráquira, Saboyá, Samacá, San Miguel de Sema, Santa Rosa de Viterbo, Siachoque, Socha, Sogamoso, Sora, Sotaquirá, Soracá, Tasco, Tibasosa, Toca, Tópaga, Tota, Tuta, Tutazá, Ventaquemada y Viracachá.



Cauca: Almaguer, Bolívar, Corinto, Inzá, Jambaló, La Vega, Miranda, Páez (Belalcázar), Puracé (Coconuco), San Sebastián, Santa Rosa, Silvia, Sotará (Paispamba), Sucre, Toribío y Totoró.



Nariño: Pasto, Aldana, Buesaco, Consacá, Contadero, Córdoba, Cuaspud (Carlosama), Cumbal, Chachaguí, El Tablón, Funes, Guaitarilla, Gualmatán, Iles, Imués, Ipiales, La Cruz, La Florida, Mallama (Piedrancha), Nariño, Ospina, Potosí, Providencia, Puerres, Pupiales, Sandoná, San Bernardo, San Pablo, Santa Cruz (Guachavés), Sapuyes, Tangua, Túquerres y Yacuanquer.



Santander: Tona.



Norte de Santander: Pamplona.

