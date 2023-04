Colombia tiene que procurar, a toda costa, preservar a quien es hoy en día los mayores generadores de ahorro del país y esos son los más de 18,7 millones de colombianos afiliados y la reforma pensional en la que está embarcado el país es la oportunidad para que este se fortalezca, más aún cuando la tasa de ahorro es la más baja de Latinoamérica.



Es uno de los puntos de coincidencia entre los asistentes al XVI Congreso de Asofondos que concluye esta tarde en Cartagena, y en el que el debate a girado en torno a los aspectos más importantes que debe incluir la reforma pensional en el país para no generar impactos negativos y más bien se avance en los temas fundamentales de sostenibilidad, mayor cobertura, protección a los adultos mayores y población vulnerable, así como mejoramiento de las pensiones.



Miguel Largacha Martínez, presidente de la AFP Protección, es uno de los convencidos de que, para que haya empleo, progreso en las empresas y mayor desarrollo económico y social del país, es fundamental que haya ahorro y una generación constante de éste, más en un cuando se tiene una tasa de 15 por ciento en Colombia, una de las más bajas de la región.



Por eso, advierte, que “los flujos de los recursos para pagar las pensiones se deben ahorrar y no ir a gasto, porque después no habrá cómo pagar las pensiones de los jóvenes de hoy”, señaló el directivo quien sostuvo que ese es el reto, y no asumirlo conducirá a que haya más inflación, mayor devaluación, encarecimiento del crédito, todo lo cual termina pegándole al bolsillo de todos los ciudadanos, pero de manera más intensa al ciudadano de a pie, a quien no le alcanzará su salario para vivir.



Cifras de Asofondos indican que solo en infraestructura las AFP tienen más de 24 billones de pesos en infraestructura, sin contar los recursos que tienen en más de 1.000 activos en distintas regiones del país que generan unos 200.000 empleos, entre otros.



“Además del pago de las pensiones a los jubilados, el rol de los recursos del sistema es servir de fuente de ahorro para el progreso y crecimiento del país. Con este los fondos financian y aportan al crecimiento de compañías de todos los sectores de la economía por medio de deuda local, proyectos de infraestructura, acciones, derivados y/o vehículos de capital privado”, dijo a su vez, Marcela Giraldo, presidente del Consejo Directivo de Asofondos.

Asegurar el pago de pensiones

Y es que uno de los mayores temores entre los asistentes al Congreso de Asofondos, en cuanto al impacto en el ahorro de la reforma pensional es que este se destine a gasto público.



Mauricio Wandurraga, presidente de BBVA Fiduciaria, dice que el impacto se vería más en el mediano plazo, y dependerá de las políticas de inversión de los recursos que llegarán a Colpensiones y que hoy están llegando a los fondos privados. “Pero como es a partir de los nuevos aportes, vemos que podría tener un efecto al mediado plazo, considerando que los recursos que harán parte de Colpensiones puede considerar políticas diferentes a las actuales que llevan los fondos de pensiones privados, por ejemplo, que se destinen al gasto o funcionamiento y no a inversión en los mercados locales o internacionales para asegurar la cobertura y pago de pensiones”, precisó.



Juan David Correa, presidente de la AFP Protección, también coincide en que lo más importante para un país es el ahorro y mucho más cuando este implica el pago de las pensiones de sus ciudadanos a futuro, por eso las preocupaciones giran en torno a las limitaciones de los flujos al Gobierno establecer el límite de 3 salarios mínimos vayan al Régimen de Prima Media. En su opinión, si se quiere establecer ese sistema, podría pensarse que esa propuesta se baje a un solo salario mínimo.

