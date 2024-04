'Hay que entender que el futuro ya está aquí': Martin Hilbert sobre la Inteligencia Artificial y sus avances

Martin Hilbert es un reconocido experto en temas relacionados con la revolución tecnológica. De nacionalidad alemana, vivió en Chile durante un periodo largo. Actualmente es profesor de la Universidad de California en Davis, donde se concentra en asuntos como redes digitales, datos, algoritmos e inteligencia artificial y su impacto en el desarrollo de sistemas sociales complejos.

Convencido de que las innovaciones más recientes se equiparan a los avances más trascendentales que ha experimentado la humanidad, advierte que es imperativo adaptarse y entender lo que sucede. Invitado por BTG Pactual a la asamblea de Asofondos que tendrá lugar esta semana en Cartagena, habló desde su oficina con EL TIEMPO.

Hace algo más de un año la inteligencia artificial acaparó la atención de la gente. ¿En qué vamos?

Es verdad. Lo sucedido nos sorprendió como humanidad. Mientras estábamos distraídos por urgencias como la pandemia tuvo lugar este avance en los modelos, por efecto de un salto en los parámetros que la herramienta usa y que equivale al número de conexiones neuronales. Lo que más lo ejemplifica es el éxito de ChatGPT, la aplicación de más rápida difusión en la historia: 100 millones de usuarios en dos meses.

Y sigue la discusión sobre si esta tecnología se puede calificar de inteligente...

En los años cincuenta del siglo pasado Alan Turing, el padre de la ciencia de la computación, presentó un test que concluye que una máquina es inteligente cuando actúa de manera tal que es imposible distinguirla de un ser humano. Bajo ese concepto, hoy en día hay múltiples ocasiones en las cuales no sabemos con quién estamos hablando, si es una aplicación o una persona. Entonces hemos agregado criterios.

¿Como cuáles?

Por ejemplo, si se aprueba el cuestionario para ir a una universidad. En Estados Unidos, esa prueba se llama el SAT, en donde el promedio de respuestas acertadas de los estudiantes de secundaria es de 65 por ciento. A su vez, ChatGPT obtiene 90 por ciento. Y no hablo solamente de matemáticas o de conceptos básicos. También en los exámenes que se hacen para la licenciatura en derecho o para ejercer medicina las calificaciones son mucho más altas.

Más allá de esa discusión, ¿cuál es la gran oportunidad?

La de contar con asistentes virtuales que nos facilitan la vida, nos hacen más productivos y nos liberan tiempo, haciendo el trabajo más agradable. Los estudiantes que tengo en la universidad y se dedican a escribir código, cuando consiguen su primer trabajo ganan tres veces más que yo. Estas herramientas les aumentan la productividad en más de un 50 por ciento. Y así en una gran cantidad de oficios y profesiones. Además, esto es clave para los que no están al tope, porque ayuda a cubrir vacíos y hace tareas para las cuales uno no es bueno.

¿Cómo afecta eso lo que usted hace?

El potencial es inmenso y equivale a que cada estudiante pueda tener un tutor a su lado. Lo que hemos visto es que cuando la inteligencia artificial se usa bien, las notas promedio suben. Eso quiere decir que alguien que en Colombia usualmente saca una calificación de 3 en sus exámenes de la universidad puede llegar a 4,5. Incluso esto nos ayuda a ser mejores ciudadanos.

¿Qué quiere decir?

Hay estudios académicos que muestran que la inteligencia artificial no cambia la opinión de la gente, pero sí la calidad de lo que dice, la empatía, la compasión en la participación democrática. Equivale a un corrector ortográfico, pero no de gramática, sino de inteligencia emocional. Suena contradictorio, pero estos robots nos pueden hacer más humanos. Por eso reciben el nombre de copilotos.

¿Cuál es el riesgo?

Indudablemente hay muchos. Recuerdo que hace años, antes de todo esto, estuve en Santiago de Chile y me pasé la noche entera filosofando con un amigo sobre lo que haríamos si sucediera que la inteligencia artificial real llegara durante nuestra vida. Entonces preparamos tres reglas: la primera era no conectar esto al internet abierto, la segunda era asegurarse de no interactuar con niños, y la tercera, evitar que esta herramienta supiera escribir código para poder mejorarse a sí misma. Ahora, cuando veo lo que pasó, concluyo que metimos la pata. Siempre pensamos en instalar un botón rojo y no lo hicimos. Ahora tenemos algo que en más de una ocasión entrega resultados sorprendentes y no logramos entender cómo lo hizo.

Pero eso no es nuevo. ¿O sí?

No. La diferencia es que algo asimilable a la inteligencia artificial estaba en la trastienda. Me refiero a los algoritmos que operan en las redes sociales y que tantas consecuencias han tenido. Todas esas recomendaciones que hacen Facebook, Instagram, YouTube, Google o Amazon tienen consecuencias sobre cómo pensamos, actuamos o compramos. Y todavía no hemos resuelto quién se hace responsable de los daños.

¿Sería mejor no tener este avance?

No digo eso, entre otras razones porque cualquier avance tecnológico implica peligros. Miremos el caso del automóvil, que causa miles de muertos cada día, pero lo usamos porque sus beneficios para la mayoría son mayores que sus costos. Dicho eso, los vehículos ahora son mucho más seguros que antes, porque la regulación lo ha exigido. Aquí pasa algo similar. Hicimos un estudio en el cual mostramos que 10 por ciento de las recomendaciones que hacen los algoritmos son malas e incluso peligrosas. ¿Por qué no actuamos? Como en tantos sectores en los que hay una autoridad pública que los regula, aquí necesitamos algo parecido.

Es decir...

Si en Colombia la autoridad sanitaria va a una granja de pollos y encuentra un brote masivo de salmonela, pues la cierra. Con los algoritmos debería pasar algo similar si, por ejemplo, diseminan información falsa.

Se dice que con la inteligencia artificial esa relación no es tan clara. Que hay una especie de caja negra...

Sí, eso es más una excusa de mis amigos aquí en Silicon Valley, donde me encuentro, que una verdad. Pero vuelvo al ejemplo de la granja de pollo. No importa cómo llegó la salmonela y por qué se extendió. Probablemente nunca se sepa, pero, igual, toca cerrar la granja. Aquí debería suceder algo similar, hasta que YouTube deje de mostrarles a los niños contenido que no es apropiado para su edad, no se permite. Este tipo de auditorías publicas mitigan la tecnología dañina en todos los demás sectores de la vida moderna, y la misma lógica también debe aplicarse a los algoritmos. La inteligencia artificial o las aplicaciones son productos de consumo y como tal deben estar vigilados y reguladas.

Sobre esto existen múltiples discusiones, de una especie de acuerdos internacionales. ¿Qué opina?

Trabajé 15 años de mi vida en las Naciones Unidas y decidí “jubilarme” a los 37 años. ¿Por qué? Porque me di cuenta de que las naciones no están unidas. Veo algunos avances, como los hechos en la Unión Europea. Pero mientras llega algo a nivel global los países pueden ir avanzando solos. Hay que desarrollar la capacidad de la tecnología en el país con una agenda pública y eso incluye la inversión y la regulación, tal como se hizo exitosamente en Colombia con las telecomunicaciones y el Mintic. Inversiones llegan porque hay un marco regulatorio predecible. Nadie se va de un país por claridad en la planificación.

¿No existe igualmente el riesgo de que la brecha digital en el mundo aumente?

Es claro que esa ya existe por causa del acceso a la banda ancha o el porcentaje de la población que puede pagar la suscripción de algunos de los servicios más potentes. Pero lo que a mí más me inquieta es el poder de computación. Me explico. El procesamiento de datos demanda cada vez más recursos en la medida en que estos se generan más y hay más información disponible. ¿Quién tiene la soberanía sobre esos datos y cómo asegurar que estos se queden dentro del país que los genera? Ello exige contar con recursos para montar granjas de servidores que cuestan muchos millones de dólares y consumen una gran cantidad de energía. Algo hay en los países emergentes, aparte de China, pero la mayoría está en el hemisferio norte, donde, por cierto, están las grandes empresas que son las que dominan en el sector y se cuentan en los dedos de una mano.

Menciona a China, en donde también hay grandes inversiones en inteligencia artificial...

Así es. Ellos están invirtiendo muchísimo dinero y también cuentan con conglomerados muy poderosos en este sector. Lo que pasa es que no disponemos de tanta información respecto a lo que están haciendo, aunque aquí es claro que hay una carrera por la supremacía tecnológica. Por cierto, en América Latina tienen la posibilidad de acceder a los desarrollos que se hagan en Estados Unidos y también en China. Eso es importante si entienden lo que tienen y lo que quieren.

Sundar Pichai, de Google, dice que el 40 por ciento de los empleos que hoy conocemos van a desaparecer por causa de la revolución tecnológica...

Comencemos por lo innegable. No hay ninguna profesión u oficio que no vaya a verse afectado por esta nueva realidad. Alguna vez le escuché decir a alguien que solo los peluqueros seguirán como siempre, pero, siendo un hombre calvo, lo dudo. Aun así, es muy importante entender que estas innovaciones impactarán más a quienes tienen trabajos de cuello blanco, de carácter más intelectual. Obviamente, los que hacen labores manuales, como el obrero de la construcción, también verán cómo ciertas tareas, sobre todo las más repetitivas, pueden desaparecer. Aun así, no soy de los que creen que determinadas profesiones se acabarán por completo. Escucho el caso de los radiólogos, preocupados porque la inteligencia artificial lee con más precisión las radiografías, pero eso no es lo único que ellos hacen. De hecho, liberarlos de esa parte un poco mecánica les va a permitir concentrarse en asuntos más útiles, como el de analizar con más tiempo la realidad de un paciente. Entonces, a lo que estamos abocados es a una transformación profunda.

¿De qué nivel?

Enorme. Esto, para la historia de la humanidad, equivale a haber podido domesticar el fuego. La inteligencia artificial es más importante que la invención de la máquina de vapor, la masificación de la electricidad o la producción en línea y la propia digitalización, aunque entiendo que no habría podido tener lugar sin alguna de ellas. Estamos apenas en el comienzo y dentro de unos pocos años empezaremos a darnos cuenta de lo que habrán cambiado nuestras vidas por efecto de lo sucedido y de lo que viene.

¿Qué mensaje les transmite a los colombianos?

Que deben entender que el genio ya salió de la lámpara y que hay que reaccionar con prisa, porque quienes se muevan primero recogerán los frutos más rápido. No hay duda de que en el mundo de los negocios hay muchas empresas, grandes y pequeñas, que entienden para qué sirven estas herramientas y las vienen incorporando para hacer a su personal más productivo. Otros están cruzados de brazos, y unos cuantos más han mirado el tema por encima. Cuando les pregunto a mis estudiantes quién ha usado inteligencia artificial, o la IA, casi todos levantan la mano, pero cuando hablo de todos los días la proporción baja al tres o cuatro por ciento. Yo sí la utilizo todos los días. Antes me demoraba horas contestando correos y ahora lo hago en 20 minutos, de mucha mejor manera. Entonces hay que familiarizarse y comprender que esto es el futuro. IA-hora: el futuro ya está aquí.

RICARDO ÁVILA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO.