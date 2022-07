No obstante la esperanza de que el mundo saldría más rápido de la crisis y que la seguridad alimentaria empezaría a recuperarse de la pandemia en el 2021, el hambre aumentó todavía más el año pasado. Sin embargo, en Colombia las cosas fueron diferentes y se registró una caída del número de personas que no pueden acceder a una alimentación básica en el último año.



La FAO calcula que entre 702 y 828 millones de personas en el mundo aguantaron hambre en el 2021, lo que representa un aumento de 46 millones de personas respecto al dato del año anterior. Además, estas cifras suponen entre el 8,9 y el 10,5 por ciento de la población mundial.

Entre las causas de este aumento, el organismo internacional menciona las disparidades en la recuperación de la pandemia y la limitada cobertura y duración de las medidas de protección social que aumentaron las desigualdades entre los diferentes países y dentro de estos. Además, afirma que la guerra en Ucrania tendrá múltiples implicaciones para los mercados agrícolas mundiales a través de los canales del comercio, la producción y los precios.



Por regiones, las cifras muestran disparidades persistentes. En África, una de cada cinco personas soporta hambre (el 20,2 por ciento de la población). En Asia, la cifra es de 9,1 por ciento; en América Latina y el Caribe, de 8,6 por ciento; en Oceanía, de 5,8 por ciento, y menos del 2,5 por ciento en América septentrional y Europa.



En concreto, en América Latina el número de personas que aguantaron hambre el año pasado aumentó en 4 millones, al pasar de 52,3 en el 2020 a 56,5 millones en el 2021. “La situación es extremadamente grave. En solo dos años, trece millones de personas han caído en el hambre. Y cuatro de cada diez personas viven con inseguridad alimentaria, mientras que todavía tenemos que prepararnos para los impactos de la crisis alimentaria actual, incluida la guerra en Ucrania”, señaló el representante regional de la FAO, Julio Berdegué.



En particular, el informe indica que la prevalencia de las personas que aguantan hambre en Colombia fue de 8,2 por ciento entre el 2018 y 2021, una cifra más baja que la reportada entre el 2004 y el 2006, que era de 11,2 por ciento.



Si tomamos los últimos datos del Dane podemos ver que la incidencia de la pobreza monetaria extrema en el país, es decir, la que comprende a las personas cuyos hogares tienen ingresos con los que no se pueden permitir ni comprar una canasta mínima de alimentos, se redujo de 15,1 a 12,2 por ciento en el 2021, lo que representa una caída de 2,9 puntos.



De este modo se pasó de tener 7,41 millones de personas en situación de pobreza extrema en el año del inicio de la pandemia a 6,11 millones en el 2021, es decir, 1,3 millones de colombianos salieron de esta condición el año pasado.



Se trata de las personas que están por debajo de la línea de pobreza monetaria per cápita nacional, que para el 2021 quedó en 161.099 pesos, y que en el caso de un hogar de cuatro personas llegó a 644.396 pesos.



Este dato se suma a las mejores perspectivas de crecimiento que está teniendo Colombia. Y es que mientras los organismos internacionales están recortando las proyecciones mundiales, en Colombia no solo la aumentaron para este año, sino que es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) que más crecería, con un 6,1 por ciento.

Inseguridad alimentaria

La FAO calcula que en el 2021 un 29,3 por ciento de la población mundial (2.300 millones de personas) padecía inseguridad alimentaria moderada o grave y un 11,7 por ciento (923,7 millones de personas), inseguridad alimentaria grave.



En América Latina, este dato siguió empeorando debido a la situación de América del Sur. En el 2021, el 40,6 por ciento de la población (268 millones de personas) enfrentó inseguridad alimentaria moderada o grave, un aumento de 1,1 puntos porcentuales desde 2020, y la inseguridad alimentaria grave afectó a 93,5 millones de personas en 2021, un incremento de casi 10 millones de personas más en un año.



“La cantidad de personas en situación de inseguridad alimentaria en la región sugiere que el problema ya no se limita a grupos sociales que han vivido en la pobreza durante mucho tiempo; la inseguridad alimentaria ha llegado a las ciudades, y a decenas de miles de hogares que antes no la habían vivido”, dijo Berdegué.



También creció la brecha de género en la inseguridad alimentaria. En América Latina y el Caribe, la diferencia entre hombres y mujeres fue de 11,3 puntos porcentuales en el 2021, en comparación con los 9,4 puntos porcentuales del 2020.

Costo de una dieta saludable

Según la FAO, los efectos de la inflación en los precios de los alimentos derivados de las repercusiones económicas de la pandemia y las medidas adoptadas para contenerla han incrementado los costos de una dieta saludable y aumentaron su inasequibilidad en todo el mundo.



De acuerdo con la organización, casi 3.100 millones de personas no pudieron permitirse una dieta saludable en el 2020 (112 millones más que en el 2019). Esta cifra se explica principalmente por Asia, con 78 millones de personas más, seguida de África (25 millones más), mientras que América Latina y Europa contabilizaron 8 millones y 1 millón de personas más, respectivamente.

Impacto de la guerra en Ucrania

En cuanto a los impactos de la guerra en Ucrania, el reporte de la FAO sugiere que, en el escenario de choque moderado, el número global de personas desnutridas en el 2022 aumentaría en 7,6 millones, mientras que este aumento ascendería a 13,1 millones de personas por encima de las estimaciones de referencia en un escenario de choque más severo.



En el caso de América Latina y el Caribe, para el 2022, esto significaría un aumento de 0,62 por ciento en el número de personas desnutridas en la región –350.000 personas– en el escenario de choque moderado, y de 1,13 por ciento –640.000 personas– en el escenario de un choque más severo.