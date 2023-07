El pasado 14 de junio el Gobierno Nacional presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), que es un documento en el cual se presentan las proyecciones macroeconómicas y fiscales para el 2023.



Para el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) este documento se construyó con supuestos macroeconómicos que, en general, considera realistas y consistentes con lo que los analistas y los mercados esperan.



También destaca que el MFMP prevé que para 2024 habrá un deterioro tanto del déficit fiscal como de la deuda neta del Gobierno, a pesar de haberse aprobado dos reformas tributarias en los últimos dos años que aumentaron de forma importante los ingresos de la Nación (en cerca de 4 por ciento del PIB a 2024).



El incremento de 1,2 por ciento del PIB en el gasto primario que se programa entre 2023 y 2024, impone una mayor presión sobre las cuentas de la Nación y revierte los logros en ajuste primario alcanzados después de la pandemia, en 2022, y los que se

esperaban para 2023 en el escenario previo.



"Los balances primarios del cero por ciento del PIB que se obtendrían en 2023 y 2024 son inferiores a los programados en el plan financiero de comienzos del año, y a los necesarios para estabilizar la deuda del Gobierno", dice el Carf.



El comité también encuentra que el cumplimiento proyectado de la meta de déficit para 2024, 2025 y 2026 presentado por el Gobierno Nacional en el MFMP, depende de ingresos no estructurales y de naturaleza incierta (arbitramento de litigios), que deben ser considerados como transacciones de una única vez.



Al hacer este ajuste, el gasto previsto en el MFMP no cumpliría con las metas de balance primario neto estructural de la regla fiscal en un monto cercano al 1 por ciento del PIB para 2024, 0,6 por ciento para 2025 y 0,3 por ciento para 2026.

De acuerdo con el Carf, de programarse el presupuesto del Gobierno Nacional para 2024 con un tope de gasto como el previsto en el MFMP, se estaría dando pie a un eventual incumplimiento de la Ley de la Regla Fiscal, al no cumplirse la correspondencia entre gastos e ingresos estructurales.



Como resultado de lo anterior, el Carf dice que el MFMP presentado por el Gobierno se aparta del objetivo de consolidación fiscal mediante la reducción progresiva del déficit fiscal y de la deuda neta, al menos temporalmente.



"Sin la reducción en los dos indicadores (déficit y deuda) se dificulta la convergencia hacia el objetivo planteado por la regla fiscal para el 2026, una vez termine el período de transición", agrega.



Otra advertencia que lanza el Carf es que el MFMP presenta una programación fiscal al límite del cumplimiento de la regla fiscal, incluyendo ingresos adicionales sobre los que no se tiene seguridad, por gestión de la Dian, equivalentes a 1,3 por ciento del PIB.



Dada la incertidumbre que afecta el escenario macroeconómico y fiscal y el contexto global, el Carf encuentra que no es prudente hacer una programación fiscal sin ningún margen de maniobra ante eventuales eventos adversos como podrían ser menores precios o producción de petróleo, una mayor desaceleración económica, una depreciación del peso o una inflación persistentemente más alta.



Estando al límite del cumplimiento, el MFMP no muestra en la programación fiscal los probables gastos adicionales que resultarían de las propuestas de reforma del Gobierno Nacional, en especial, aquellos derivados de las reformas de salud y pensiones.



El Carf estima que, en el corto plazo, estas reformas pueden representar una mayor necesidad de gasto anual superior a 0,7 por ciento del PIB. Dado que la senda de gasto propuesta por el Gobierno no deja ningún margen, este gasto incremental no tendría espacio fiscal dentro de la programación, y, en consecuencia, la aprobación de dichas iniciativas requeriría la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos estructurales.



"El país se ha quedado sin espacio para hacer política fiscal contra cíclica de manera prudente o para acomodar el mayor gasto público resultante de las reformas propuestas por el propio Gobierno", dice el Carf. Por eso, hace un llamado a la prudencia en el gasto para cumplir con la regla fiscal.



Un tema que sí elogia el Carf es el esfuerzo del Gobierno por avanzar en el cierre de la brecha entre el precio regulado y los precios internacionales de la gasolina y el diésel para disminuir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y pagar las deudas pendientes.



Desde octubre de 2022, el Gobierno ha aumentado de manera consistente el precio regulado de la gasolina, llevando el ingreso al productor de 5.064 a 8.323 pesos por galón. Así se ha logrado reducir el ritmo de acumulación del déficit del Fepc.



De acuerdo con las estimaciones del Carf, con el ajuste de los precios regulados programado en el MFMP y la dinámica esperada para los precios internacionales de

los combustibles y la tasa de cambio, el déficit del Fepc en 2023 ascendería a cerca de 18,5 billones de pesos, cerca de diez billones menos que lo estimado a principios del año.