Habría déficit de energía en firme para abastecer la demanda de Colombia en 2027

La energía firme no sería suficiente para abastecer toda la demanda existente en Colombia desde el 2027, según un estudio de la Universidad Nacional (sede Medellín), financiado por la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgén).



El informe analiza posibles escenarios, que van desde una entrada masiva de proyectos de generación de 19,2 GW hasta que solo ingresen 3,6 GW.



“En dos de los cinco escenarios simulados, la energía firme no sería suficiente para abastecer toda la demanda desde el 2027”, asegura el documento.

Son varias las protestas protagonizadas por las comunidades wayús que reclaman ser consultadas en los proyectos de energía eólica. Foto: Eliana Mejía

El escenario más crítico sería a su vez el más realista, según el estudio, pues solo entrarían el 19 por ciento del total de los proyectos potenciales que tienen compromisos de entrar al sistema.



De los 26 proyectos, 17 están ubicados en la región Caribe, incluidos los de La Guajira, que dependen del desarrollo de la línea de transmisión Colectora para poder iniciar su operación.



“En Colombia no se puede pensar en un sistema que crezca únicamente con energía solar; es necesario complementar la matriz de generación eléctrica y para eso se requieren señales de inversión claras. Para el 2034 Colombia debe mantener y aumentar la capacidad de generación hidroeléctrica y térmica para no poner en riesgo la prestación del servicio a todos los colombianos”, dice el informe.



Igualmente, el estudio sostiene que la seguridad del suministro de electricidad estará comprometida desde el 2025 si no se expande el sistema de transmisión nacional. Señala que existen retos en La Guajira, así como en áreas como Chocó, Central Oriental (Cundinamarca y Meta) y el resto del Caribe.

En La Guajira se están concentrando los principales proyectos solares y eólicos de gran envergadura que quieren entrar al mercado eléctrico, dominado por los generadores hidroeléctricos. Foto: Archivo / ELTIEMPO

“Las redes, que son el esqueleto de nuestro sistema, no han crecido como se necesita. No se han podido conectar nuevos proyectos de energía (proyectos renovables en La Guajira que representan más de 2 GW o casi un 17 por ciento de la capacidad actual) y, sin esto, se tiene menos oferta en el mercado”, asegura el análisis.

Adicionalmente, afirma que el 90 por ciento de los proyectos eólicos y el 55 por ciento del total de los proyectos están condicionados a la finalización de obras de expansión de la red de transmisión nacional.

Por el lado de demanda (consumo), el estudio tomó la información de proyecciones al futuro de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), dónde se estiman crecimientos entre el 2,2 y el 3,4 por ciento anualmente.



“Es importante anotar que hoy el consumo real está creciendo por encima del 5 por ciento, es decir, el doble de lo que proyectó la Upme, lo cual representaría un reto aún mayor para el mercado porque de mantener ese ritmo, el sistema no estaría preparado para atender a todos los colombianos años antes de lo presentado por el estudio”, dice el estudio.