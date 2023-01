El deslizamiento de tierra que se presentó en la vía Panamericana tiene prácticamente incomunicado a Nariño, un departamento clave para garantizar el abastecimiento de alimentos en el Valle del Cauca, el Eje Cafetero y otras zonas del país.



El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Bedoya, habló con EL TIEMPO sobre las afectaciones que están teniendo los productores por esta emergencia, las medidas que se deben tomar hacia el futuro y cómo se verá impactada la inflación.



¿Hay riesgo de desabastecimiento en el sur del país?

Hay que tener presente la importancia del departamento de Nariño como proveedor de alimentos para otros departamentos, principalmente el Valle del Cauca y una parte del Eje Cafetero. El 40 por ciento de la producción de papa de Nariño termina en el Valle; además, es el quinto productor de panela en Colombia y de las cuencas lecheras de este departamento salen diariamente más de 348.000 litros. También es un productor de plátano, cebolla, aguacate y brócoli, entre otros productos.



El deslizamiento, evidentemente, empieza a retrasar la cosecha de papa porque los productores no tienen certeza sobre si la van a poder mover o habrá camiones para sacarla, ya que por la vía alterna no pueden transitar tractomulas sino camiones más pequeños, lo que complejiza mucho más la operación y eso puede llevar a que se demore la salida de la cosecha; incluso, que se pueda perder algo.



Cuando uno habla con la gente de Cavasa (Central de Abastecimientos del Valle del Cauca) ya están reportando incrementos en los precios de algunos de algunos productos, como la papa.



Hablar de desabastecimiento me parece muy atrevido de mi parte, pero lo que sí se puede presentar es una reducción de la oferta. Habrá que ver si se suple con productos que vengan de otras zonas del país y lleguen a las plazas mayoristas o a los centros de comercialización de Cali y el Eje Cafetero. Eso lo sabremos y lo veremos con los días.



Los productos que alcanzan a salir lo hacen con unos fletes carísimos porque las distancias son más largas. Además, se pueden dañar productos, especialmente, en el caso de las frutas y algunos vegetales, porque las carreteras toman mucho más tiempo y, obviamente, las condiciones de las vías no son las mejores.

¿En un par de semanas sí se podría registrar?

Hay que mirar la situación día a día, pero lo que sí existe es un riesgo de reducciones importantes en la oferta que llega desde Nariño al Valle del Cauca y al Eje Cafetero porque se tiene la vía Panamericana cerrada, aunque hay dos vías alternas.



También se estaba pensando en una autorización por Ecuador –ojalá la hubiera– para que los camiones pudieran pasar por allá, y se está habilitando una barcaza que viaje entre Buenaventura y Tumaco para llevar productos hacia Nariño y desde allí al Valle del Cauca.



Sin duda alguna, sí se va a sentir una reducción de la oferta porque no se puede reemplazar la Panamericana con estas vías alternativas, por más que sean viables. Sin especular, evidentemente ya se siente, y en la medida en que esto siga, las cosechas siguen saliendo o simplemente la gente retrasa sus productos.



Si vienen, en el caso de la leche, ya se están haciendo transbordos de camiones a camiones, sí se siente la merma. Hay que hacer un seguimiento, pero debido a que será distinto a lo que normalmente había, día a día se llegará a sentir la disminución.



¿De cuánto ha sido el incremento de precios?

Esto es mejor revisarlo directamente con los mercados del Valle y el Eje Cafetero, pero la información que hemos podido conocer indica que ya se empiezan a sentir incrementos en algunos mercados.



Mañana la situación puede cambiar, pero evidentemente se están sintiendo los aumentos de cara a los consumidores y los productores están aguantando el costo de producción, al igual que los transportadores de carga, que tienen que gastar más dinero en combustible y soportar más demoras.



No se descarta la posibilidad de que después no se consigan camiones para ir a cargar productos, como ha ocurrido en el pasado cuando los indígenas bloquean la vía Panamericana.

¿Hay cifras de cuánto se ha perdido en cosechas?

En este momento la gente está es en el afán de buscar soluciones, por lo tanto, tener cifras ahora será muy difícil. La gente está tratando de sobrevivir de alguna manera o buscando alternativas, que no es fácil porque al final del día no hay una carretera principal y el transporte por Tumaco y vía marítima tiene restricciones. Además, las dos vías alternas son muy largas.

¿Qué otras soluciones se pueden evaluar para superar este tipo de emergencias?

El Gobierno tendrá que intervenir con ayudas económicas a los productores, así como lo van a hacer con las personas que perdieron sus viviendas como consecuencia del derrumbe. Para esto, el Gobierno tiene mecanismos y el Banco Agrario tiene recursos para compensar las pérdidas que lleguen a tener los productores.



Para esto habrá que llegar a unas cuentas muy claras sobre quiénes son los productores y la magnitud de los daños que tiene cada uno por esta situación.

De ahí para adelante, en cuanto a medidas de mediano y largo plazo, la solución es tener verdaderas vías. Esto y los bloqueos de la Panamericana en los paros de 2021 probaron que el país debe tener unas vías alternas de muy buena calidad. Aunque hoy existen, los trayectos duran hasta 22 horas, se combina el tráfico de pasajeros con el de carga y no admiten tractomulas.



Otra solución –que no sería inmediata, pero la situación amerita estudiarla– es pensar en qué se puede hacer con los recursos de regalías que hoy se están dispersando en proyectos de montos pequeños. Los gobernadores y alcaldes de todo el país se pueden poner de acuerdo para priorizar recursos de regalías en vías terciarias, secundarias y principales porque el clima va a seguir golpeando al sector rural colombiano y lo que ocurrió en la Panamericana es una advertencia de lo que puede ocurrir en otro lado.



¿Se ha logrado dimensionar las afectaciones en costos?

Los productores están concentrados en tratar de sacar sus cosechas. Habrá que esperar los primeros reportes que se den, seguramente, la semana entrante. A todas luces es una situación muy gravosa para la gente.

¿Qué tanto afectará esta situación a la inflación?

En el costo de vida de los departamentos como Nariño y Valle del Cauca, posiblemente habrá una afectación porque son alimentos importantes, como la papa, la leche y el plátano. En el caso de Nariño, especialmente hay un incremento de los costos porque hay retrasos en las salidas de los insumos para la porcicultura y la avicultura.



El alimento concentrado no puede llegar porque la carretera está bloqueada, y esto les va a generar presiones a estos sectores de esta zona del país. Incluso, la gente está pensando en traer esos alimentos desde el Ecuador, pero este país tiene una economía dolarizada y la tasa de cambio, aunque ha bajado un poco, está muy alta.



Agregarle más presión a esa tormenta perfecta de la inflación puede derivar en impactos en los precios para algunos mercados regionales.