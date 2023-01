En entrevista con EL TIEMPO, la ex vicemininistra Belizza Ruiz hace referencia a su gestión en el Ministerio de Minas, la controversia sobre decisión de dejar de firmar contratos de exploración y el choque con la ministra Irene Vélez.



Este último fue por el controversial informe de reservas de gas y petróleo, el cual asegura que los recursos alcanzarían hasta 2037 y sobre el que se estaría sustentando no firmar más contratos de exploración y producción. La viceministra Ruiz ha ratificado en varias ocasiones que el estudio tiene problemas técnicos, económicos y metodológicos y no cuenta con referencias bibliográficas. “El informe no lo conocí, ni fui consultada para su elaboración”, ha reiterado.

"Más allá de la responsabilidad de una persona, la valoración de si se hacen nuevos contratos de exploración, o no, va a depender de un análisis de la demanda energética, particularmente del gas", dice la exfuncionaria cuando se le pregunta sobre el informe presentado y la decisión de no firmar nuevos contratos. Y recalca que el gas natural es un combustible dentro de la transición energética que se ha utilizado en muchos países para transitar a tecnologías menos contaminados.



Aclara que, en un primer lugar, debe garantizarse el abastecimiento de gas en el sector residencial. "Y allí tenemos algunas deficiencias", dice. Nombra carencia de gasoductos para llevar el combustible al sur del país, a donde se lleva en carros.



Sobre el sector industrial, la ex viceministra comenta que todavía hay industrias que usan el carbón y, para que hagan la transición, se deben dar incentivos al sector. Además, "la industria no lo va a hacer si no ve que hay un abastecimiento seguro y confiable", afirma.



Más adelante, en la entrevista, Belizza Ruiz explica que su gestión se centró sobre todo en el sector de la electricidad.

¿Qué queda pendiente en la gestión del Gobierno frente a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)?



La ex viceministra dice que "hay muchísimos". Explica que la CREG es la que define las reglas de operación del sector eléctrico, del gas y del combustible líquido, por lo que todo el tiempo se está moviendo y siempre hay qué hacer.

¿Cree que la ministra Irene Vélez es la adecuada para llevar adelante la transición energética y estar al frente de Ministerio de Minas?



"Como ciudadana, yo quisiera tener una persona diferente", responde Ruiz. Y resalta que la ministra "es muy buena en la parte ambiental y social, pero en la parte técnica tiene carencias".



En su respuesta también dice que hay una alerta por probabilidad de apagones en Cundinamarca por desabastecimiento eléctrico. Sin embargo, no entra en detalles y dice que es el Ministerio el que tiene la información. Aclara que no es un riesgo inminente de días o meses.



"Son esos puntos técnicos los que generan preocupación", concluye.