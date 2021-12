Luego de un trabajo progresivo que se inició en el 2017, en cumplimiento de la Ley de Habitantes de Calle, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) entregó la primera radiografía de esta población vulnerable del país, que arrojó no solo cuántas personas viven en la indigencia en Colombia, sino que también estableció aspectos claves como las razones para irse a vivir y continuar viviendo en la calle, al igual que sus fuentes de ingreso.



De acuerdo con la entidad, en el país hay al menos 34.091 habitantes de calle, de los cuales la gran mayoría son hombres jóvenes entre los 24 y los 34 años, que llevan más de cinco años viviendo en esa condición.



(Le puede interesar: Proponen un incremento del 11 % del salario mínimo para el 2022)

A esta suma se llegó tras haberse realizado en Bogotá el primer censo, en el que se contabilizaron 9.538 habitantes de calle, cifra a la cual se sumaron, durante el año 2019, antes de la pandemia, 13.262 personas que viven a la intemperie en las otras principales ciudades del país, es decir, en Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Manizales y San Andrés.



Luego, en el 2020, el censo se llevó a cabo en 654 municipios, de los cuales solo 283 reportaron tener presencia de habitantes de calle y en los que se contabilizaron 5.043 personas más que habitan en la calle, mientras que en 2021 se acudió a los 444 municipios restantes, de los cuales en 86 vivían otros 6.248 habitantes de calle.

(No deje de leer: Avianca retomará proyecto de alianza estratégica con United Airlines y Copa)

En total, de los 1.121 municipios priorizados en los 32 departamentos y Bogotá se encontraron 392 municipios con habitantes de la calle, otros 728 municipios con certificación de no habitabilidad en calle y un municipio no respondió al requerimiento del Dane ni de la Personería Municipal (Gigante, en el Huila).



El director del Dane, Juan Daniel Oviedo, explicó que, en general, nueve de cada 10 habitantes de calle son hombres y destacó que existe un efecto muy importante de una población joven entre los 24 y los 34 años que se ha venido fortaleciendo a lo largo de los resultados.



De acuerdo con el Censo de Habitante de Calle (CHC), al mirar la población censada en 2021, indicador que es similar al de los años precedentes en que se inició el ejercicio estadístico, la mitad de los habitantes de calle tienen entre 25 y 44 años.



(Lea también: En cuánto quedó fortuna de David Vélez tras opi de Nubank en EE. UU.)



Al mismo tiempo, el año pasado, cuando se incorporaron en el censo las áreas de frontera, se evidenció que un 16,2 por ciento de personas que viven en la calle proceden de otros países, en particular de Venezuela, ya que, por ejemplo, en el 2019, cuando únicamente se censó Bogotá, solo el 0,7 por ciento de los habitantes de calle procedían de otro país.



Es decir, la cifra subió porque solo hasta en el 2021 el censo llegó a ciudades fronterizas como Cúcuta y Riohacha, y también ciudades con alta presencia de venezolanos, como lo son Santa Marta y Cartagena.



De acuerdo con Oviedo, este año fueron censados 6.248 habitantes y de estos 5.343 fueron censados por entrevista directa. De este grupo, 846 nacieron en Venezuela.



(Además: Tecnoglass responde a los señalamientos sobre irregularidades contables)

Razones profundas

Según los resultados del censo, el consumo de sustancias psicoactivas sigue siendo no solo la principal razón para que las personas en Colombia tomen el camino de la indigencia, sino que su peso es mayor como la causa central para que los habitantes de calle permanezcan en esa condición.



En efecto, de las personas censadas en 2021, casi el 80 por ciento dijeron que consumían, sobre todo cigarrillos, marihuana y bazuco (pasta de cocaína o crack).



Así, del total de personas contabilizadas en el 2021 el 33,5 por ciento dijo que el consumo de estas sustancias fue la principal razón para caer en la indigencia, seguida por los conflictos y dificultades familiares, con el 25,7 por ciento, y las dificultades económicas, factor mencionado por el 15,4 por ciento de la población censada este año.



(También: Avianca retomará proyecto de alianza estratégica con United Airlines y Copa)



En el 2020, cuando se abarcó el mayor número de municipios, los porcentajes de estas tres causas fueron del 39,4 por ciento, 22,4 por ciento y 12,1 por ciento, respectivamente.



Y al mirar las causas para mantenerse viviendo en la calle, de la población censada en el 2020 el 44,9 por ciento mencionó el consumo de drogas como razón principal y en el 2021 lo hizo el 34 por ciento.



El censo también reveló que más del 80 por ciento de los habitantes de calle saben leer y escribir.(¿Cuánto cuesta morirse en Colombia? Acá algunos valores del mercado fúnebre)

Abuso policial, mayor afectación para la seguridad de esta población vulnerable

Según los resultados del Censo de Habitantes de Calle, el 42,7 por ciento de la población contabilizada entre el 2017 y el 2021 manifestó estar afectada en su seguridad, aspecto en el que la situación que más los perjudica es el abuso policial, ya que casi siete de cada 10 habitantes de calle la mencionan como el principal factor (69,3 por ciento).



Le siguen en su orden otras circunstancias como la persecución por integrantes de una olla, es decir, de puntos de las ciudades en que se acumula el consumo de droga y la delincuencia (32 por ciento); el ser forzados a cumplir con tareas en contra de su voluntad (16,3 por ciento); los problemas con grupos juveniles como las barras bravas (15,7 por ciento lo mencionó); en tanto que un 15,5 por ciento señaló que su mayor afectación en materia de seguridad proviene de los problemas con las comunidades.



Por otra parte, frente a si han sido víctimas por acciones de violencia, el 65,3 por ciento indicó que no y el 34,7 por ciento dijo que sí.



Y de quienes afirmaron ser víctimas de violencia el 66,4 por ciento dijo que estas situaciones corresponden a insultos, mientras que 52,3 por ciento mencionó los golpes como factor de violencia en su contra.



(Lea también: Cuatro de cada 10 hogares en Colombia tienen servicio de televisión pirata)



De otro lado, el censo les preguntó a los habitantes de calle por la persona de la familia de origen con quien tienen mayor contacto, interrogante ante el cual 24,2 por ciento respondió que con la mamá y el 17,2 por ciento, con el hermano, hermana o hermanastro, pero llama la atención que el 40,2 por ciento dijo que con ninguno.



Al mismo tiempo, al revisar el apoyo que recibe la población habitante de calle, el 56,7 por ciento manifestó que no recibe ayuda y el 43,3 por ciento dijo que sí.



De este último grupo, el 47,1 por ciento la recibe de algún familiar; el 24,1 por ciento, de instituciones oficiales y el 23,2 por ciento, de amigos. Al mismo tiempo, al preguntarles a los habitantes de calle si tienen conocimiento de programas de la alcaldía, el 74,8 por ciento dijo que no y el 25,2 por ciento afirmó que sí.



Según Juan Daniel Oviedo, director del Dane, si bien en Bogotá los habitantes de calle reconocen ser beneficiarios de ayudas directas de la alcaldía, en el resto del país son las ayudas de algún familiar las que prevalecen.

De cada 10 habitantes, 4 viven del reciclaje

La recolección de material reciclable es la principal fuente de ingresos de quienes viven en la calle, de acuerdo con los resultados publicados ayer por el Dane. Así, según las respuestas consignadas en los datos del 2021, esta es la actividad que les genera mayores ingresos a estas personas (36,2 por ciento), seguida de limpiar vidrios, cuidar carros, tocar llantas, vender en la calle u otras similares (21,2 por ciento).



Sin embargo, llama la atención que las actividades de pedir y mendigar son la fuente de ingresos del 20 por ciento de los habitantes de calle.



Asimismo, el 23 por ciento de las personas habitantes de calle censadas dijo que estudió la básica secundaria incompleta, 15,9 por ciento tiene básica primaria incompleta y el 16,3 por ciento no alcanzó ningún nivel educativo.

Encuentre también en Economía:

Así puede invertir en acciones de empresas que cotizan en bolsa

Habilidades que le asegurarán el éxito en mercado laboral, según Bill Gates

Opa de Nutresa: 4 miembros de la junta directiva de Sura decidirán