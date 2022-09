Desde el evento de cierre del Congreso Nacional de Minería, desarrollado en Cartagena, el presidente Gustavo Petro habló de la polémica sobre la 'teoría del decrecimiento', economía nacional, reforma tributaria, cambio climático, entre otros asuntos.

El presidente de Colombia empezó hablando sobre la relación entre la economía y el cambio climático. "La economía, bien concebida, es básicamente una organización para la reproducción de la vida", afirmó.



Explicó, además, la 'teoría del decrecimiento', que la definió como "una política de restricciones, de limitaciones, y no de crecimiento infinito, alrededor del tema del consumo de carbón, petróleo y gas".



Esto sucede luego de que la ministra de Minas, Irene Vélez, lanzara esta idea en medio de su intervención en el comienzo del mismo evento sobre minería.



En su discurso, Petro también habló sobre la posibilidad de endeudamiento del país. Dijo que se ha presenciado "una política de endeudamiento en los últimos años que lleva a un déficit del 8 %". El mandatario resaltó que, entre más se endeude el país, habrá un punto de quiebre en el que puede que ya no le presten dinero porque no lo creerán capaz de pagar.



"Un gobierno responsable tiene que decir que la regla básica del endeudamiento es que lo pagas. Un endeudamiento no son sino impuestos futuros", afirmó. Y, más adelante, dijo que dichas políticas relacionadas con la deuda no se pueden sustentar "sobre el bolsillo de los más pobres", ya que esto generaría una crisis social que desbarataría la economía.



En ese punto de su discurso, el presidente dice que la mayor parte de los recursos que propone la reforma tributaria saldrían del carbón y del petróleo exportados. Agrega que esto estaría ligado a una "especie de especulación" sobre el precio internacional de los mismos, que consiste en que entre más se eleve, mayor será el impuesto.



Dice que de no poner ese impuesto, la ganancia, matemáticamente, irá para el concesionario del petróleo. Sin embargo, Petro resalta que dicho petróleo, que está en el subsuelo, es de propiedad pública; es decir, que le pertenece al Estado.



"¿Qué es lo que hace el Estado? Concederle a un particular la explotación de la propiedad estatal para que saque un usufructo de esa explotación pero, a cambio, compensa al Estado con regalías e impuestos", afirma.

El mandatario agregó que dicho impuesto es una manera de disminuir el déficit con el menor daño posible para los empresarios, los trabajadores y las personas pobres de Colombia.



"A mí me parece clave e inteligente esa reforma tributaria. Es mucho más inteligente que decir que le van a poner el IVA al pan o a la comida", señaló.



Petro habló del cambio climático, los hidrocarburos y el peligro que representa para la humanidad. De acuerdo con el presidente, la ciencia dice que es necesario detener el acumulado de emisiones en dos décadas porque, de no hacerlo, la humanidad estará al frente de un planeta que ha llegado al punto de no retorno y por el cual ya no podrá actuar.



Para sustentar la propuesta de reforma tributaria, explica lo siguiente: "Estamos gravando las actividades de una fase final que tenemos que dejar como sociedad". Sin embargo, aclara que eso no quiere decir que la minería se va a acabar.



Al final de su discurso, el presidente habló sobre otros minerales que tendrían más demanda en el futuro y cómo generar con ellos energías limpias, por lo que la exploración minera cambaría su sentido.