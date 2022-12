No cesan las reacciones por las críticas del presidente de la República, Gustavo Petro, a las vías 4G y 5G del país.



El pasado 7 de diciembre, durante su alocución en Buenaventura sobre los logros de la paz en el puerto y los acuerdos para detener la guerra entre grupos criminales locales, Petro señaló que en las autopistas 4G “se tira un poco de plata” y que estas “solo sirven para importar productos y matar la producción nacional”, además de que con eso se benefician son “los dueños del gran capital en Colombia”.



(Le puede interesar: Aproveche para renovar su licencia de conducción: ¿quiénes deben hacerlo?).

¡La doble calzada Pasto- Rumichaca mejorará la competitividad en el suroeste del país, conecta Pasto y la frontera con Ecuador! Beneficia a #Nariño y directamente a 884.000 habitantes de los municipios de Ipiales, Contadero, Iles, Tangua, Yacuanquer, Imués y Pasto. pic.twitter.com/aJNcYNTf2s — Guillermo Reyes (@MinistroReyes) December 17, 2022

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia.

Sin embargo, este sábado, Guillermo Reyes, ministro de Transporte, señaló que una de estas vías, la Pasto–Rumichaca, por ejemplo, beneficiará a Nariño y a 884.000 habitantes y que “con esta entrega, el gobierno de la vida continúa incentivando la productividad, el turismo y la agroindustria”, lo que ha generado confusión respecto a la postura del Gobierno sobre estas obras. Además, frente a los comentarios de Petro, EL TIEMPO se contactó con Reyes para conocer su opinión, pero desde su cartera señalaron que no darían declaraciones al respecto.



Uno de los más críticos frente a los comentarios de Gustavo Petro fue el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, quien señaló como un absurdo lo dicho por el jefe de Estado y resaltó el valor que tienen estas vías para el transporte de productos tanto de importación como de exportación.



“Ningún presidente en el planeta ha dicho un absurdo tan delirante: que las autopistas solo sirven para las tractomulas que traen las mercancías de los ricos. Sirven para exportar café, o aceite de palma, para importar trigo, pan, pastas, fertilizantes y maquinaria industrial”, señaló Peñalosa en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, recordó que la infraestructura es clave para lograr los demás objetivos que se propone el gobierno Petro. “Las vías nacionales, 2G, 3G, 4G y 5G; todas son necesarias. ¿Para qué? Para unir a Colombia y sus regiones. Ni la paz, ni la unión del territorio ni la competitividad son posibles sin infraestructura. No solo estas, faltan muchas obras más para poder contar con un país viable”, dijo Mac Master.



(Infórmese: Descuento del 50 % para el Soat está listo para sanción presidencial).



De otro lado, al preguntarle si hay respuesta a las declaraciones del presidente sobre las vías, Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), aseguró que su gremio “se abstiene de hacer comentario alguno”.



Sin embargo, lo que sí dio a conocer la CCI el viernes pasado fue un informe con sus expectativas para el 2023, entre las que se mencionan las concesiones 4G. “Para el 2023, el programa, seguramente, alcanzará niveles de ejecución superiores al 85 por ciento, y, en total, 20 proyectos se encontrarán en etapa de operación y mantenimiento”, indica el comunicado del gremio, lo que representa un progreso del 15,5 por ciento con respecto al avance que llevan las 4G hasta el momento.

Facebook Twitter Linkedin

El puente de Rumichaca, en la frontera entre Ipiales y Ecuador. Foto: Archivo EL TIEMPO

Además, según la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el progreso de estos proyectos es del 69,5 por ciento. Pero desde esta agencia adscrita del Gobierno tampoco hubo reacción a las palabras de Petro.



Adicionalmente, frente a las concesiones 5G, la CCI confirmó que para estas se destinará una inversión de 9,4 billones de pesos para seis proyectos que intervendrán más de 1.000 kilómetros.



(Además: ¿Viaja este fin de año? Estas son las alternativas para moverse por carretera).



También desde el gremio de constructores resaltaron que las vías terciarias serían las más beneficiadas en cuanto a kilómetros intervenidos en 2023 (4.100). No obstante, la cuantía para financiarlas es de 1,5 billones de pesos, muy inferior a la estipulada para los proyectos 5G.

Y, debido a que la meta en el cuatrienio del gobierno es intervenir a lo largo de 33.102 kilómetros de vías terciarias, la CCI le solicitó al Ejecutivo “invertir adecuadamente los billonarios recursos” y le advirtió sobre la importancia de “tener siempre presentes los mandamientos técnicos e ingenieriles”.

‘Carreteras traen más desarrollo a las regiones’

Facebook Twitter Linkedin

El segundo túnel de Occidente en Medellín hace parte de la vía 4G Mar 1. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

Los transportadores de carga del país agremiados en Fedetranscarga se mostraron extrañados por las críticas del presidente Gustavo Petro a las vías 4G y 5G, pues consideraron que el desarrollo de estos proyectos, independiente del tipo de carga que se movilice a través de estas, sin duda trae consigo más desarrollo a las regiones y al país, ya que por estas también se movilizan cientos de turistas extranjeros.



No obstante, Henry Cárdenas, presidente de la agremiación, señaló que se necesita mayor celeridad en la ejecución de estas iniciativas, de las cuales lleva hablando el país hace 8 años.



(Entérese: Prima de navidad: ¿Cómo puede invertirla y comenzar el año con plata?).



“Creo que el Presidente está malinterpretando la utilización y el beneficio que le trae a Colombia estas vías, pero también puede ser cierto es que las concesiones que lideran estas grandes vías no han hecho un trabajo realmente fuerte en tiempos y muchas contrataciones aún se encuentran a medidas”, precisó.

Dijo, además, que no se puede pasar por alto que la infraestructura es un gran generador de empleo en el país, independiente del que genera el transporte de carga tanto de importación como de exportación, así como el turismo.



Por eso recomendó, no obstante, acelerar las obras que están en marcha, sancionar a aquellos concesionarios que incumplen con los plazos de entrega y apurar un mayor desarrollo y mejoramiento, incluso, de las vías terciarias con que cuenta el país y que son necesarias para sacar los productos de las regiones.



“Las vías se necesitan, el país necesita más desarrollo para que el pueda tanto exportar como importar las materias primas que requiere la producción nacional”, insistió Cárdenas, al señalar que la ejecución de las vías del país demanda una vigilancia permanente para que se cumpla con lo pactado. “El desarrollo de las vías no se puede parar, todo lo contrario, debe seguir”, dijo.



(Siga leyendo: ¿Cómo funciona el 'renting' de vehículos en Colombia?).



REDACCIONES NACIÓN, POLÍTICA Y ECONOMÍA

EL TIEMPO

Más noticias