A través de un informe titulado “Las elecciones de Colombia: una mirada más cercana a las propuestas de Petro”, JP Morgan analizó el plan de Gobierno del candidato a la presidencia por el Pacto Histórico, favorito en las encuestas de intención de voto, a pocas semanas de las elecciones.



El documento destaca que el plan es “ambicioso” y sus propuestas buscan un cambio radical al modelo actual. No obstante, advierte que aunque “los fines son loables, los medios deben ser centrados y ajustados al modelo” que hoy funciona.



Además dice que aunque propone gradualidad en algunos aspectos de sus iniciativas, estos ajustes pueden producir tensiones institucionales y desafíos para el sistema fiscal.



El informe no pretende evaluar ni calificar las propuestas sino simplemente darle una mirada general al plan del candidato (vea el informe completo).



Entre lo más plausible del plan de gobierno de Petro, JP Morgan destaca la protección del medio ambiente, la igualdad de género y la equidad social.



En lo económico, el programa pretende que una parte de los recursos por los ingresos de la Nación se destinen a financiar programas sociales, aunque el plan no especifica cuáles son.



Petro propone, además, una reforma tributaria, ajustes en el comercio internacional y de pensiones, así como cambios en la industria extractiva. No obstante, el informe advierte que estas iniciativas tienen implicaciones fiscales y puede causar tensión en las instituciones.



Frente a qué tan probable es que estas propuestas se puedan realizar, JP Morgan dice que estos grandes cambios tendrían que pasar por el Congreso, que aunque tiene una alta representatividad del Pacto Histórico, estará muy divido, razón por la cual tendría que buscar apoyos y coaliciones con otros partidos políticos para que estas propuestas puedan ser aprobadas.



El informe dice también que aunque algunas propuestas podría ejecutarse a través de acción ejecutiva, como por ejemplo los aranceles de importación, en todo caso deben ser aprobados antes por organismos internos, para lo cual requerirá que se alineen a su visión muchas agencias estatales.



Otras propuestas como las que tocarían al Banco de la República exigirían reforma constitucional que serían muy difíciles de lograr bajo el panorama actual. Sin embargo, Petro tendría la capacidad de nombrar a personas en agencias y en algunas ramas.



Finalmente, el informe concluye que aunque la agenda de Petro tiene aspectos destacados, tendría contrapesos y dificultades para su ejecución.