Se publicó el decreto que hace oficial la decisión del presidente Gustavo Petro de reasumir, por el término de tres meses, las funciones de carácter general delegadas a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).



Por lo tanto, estas dos comisiones de regulación continuarán expidiendo los actos administrativos de carácter particular que ejercen a la fecha de la expedición de este decreto.



El decreto también establece que el presidente Petro podrá solicitar el apoyo técnico de la Creg y la CRA y demás entidades de cada sector para llevar a cabo estas funciones de regulación general.



El Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica (Dapre) argumenta que la necesidad de que el Presidente reasuma en forma temporal esta competencia radica en que se debe direccionar el desarrollo de la actividad regulatoria y señalar las políticas generales de administración y control de la eficiencia de los servicios públicos domiciliarios.



Esto se debe a que, a pesar de las medidas regulatorias que se tomaron en el 2022 para bajar las tarifas de energía, no se obtuvieron los resultados esperados, aunque sí se logró frenar la tendencia alcista. De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, la reducción promedio a nivel nacional fue del 1,2 por ciento entre agosto y diciembre del año pasado.



Esto se suma a los altos precios que están ofreciendo las plantas hidráulicas en la Bolsa de Energía, pues, incluso, llegaron a estar en 685 pesos por kilovatio hora en febrero de 2022, pese a ser periodos con altos aportes hídricos.



"En Colombia solo hay seis grandes generadores de electricidad, es un oligopolio, no hay libre competencia. Cuando hay tan pocos, tienen la capacidad de manipular el precio y por eso muchas de las quejas de la sociedad colombiana por el precio del servicio público de energía", dijo el primer mandatario este martes desde Cúcuta.

Las disposiciones regulatorias tendrán en cuenta cuatro lineamientos generales: sujeción a los principios, fines y valores constitucionales y legales; garantía de la divulgación y la participación ciudadana en las actuaciones en esta materia; pertinencia, oportunidad y calidad que garanticen los principios de eficiencia, suficiencia, integralidad y solidaridad tarifaria; y criterios del régimen tarifario de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia.



A pesar de que 17 gremios y empresas presentaron 54 observaciones e hicieron recomendaciones a esta decisión que anunció el presidente Petro hacia finales de enero, solo se tuvo en cuenta una.



La hizo la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) y hacía referencia a incluir explícitamente un periodo de inicio y de fin de la reasunción de las funciones presidenciales. En la versión final del decreto quedó estipulado que será por un periodo de tres meses.



Aunque no aceptó ninguna otra observación, el Dapre sí respondió que el presidente no ha desconocido, ni desconocerá las competencias propias de la Creg y CRA. Además, dijo que con este decreto "no se afecta para nada la institucionalidad del sector de los servicios públicos".



También manifestó que este decreto sólo se limita a restablecerle al presidente Petro algunas funciones generales de carácter regulatorio y no contiene "regulación propiamente dicha".



Sin embargo, "será con posterioridad y con fundamento en el decreto que se expida, que se adopten decisiones regulatorias, las cuales se someterá a los procedimientos, normas y principios propios de este tipo de medidas".



Por lo tanto, el Dapre aseguró en sus respuestas a las observaciones de gremios y empresas que los efectos del cambio regulatorio solo serán verificables una vez la regulación sea expedida, pues el solo hecho del cambio de competencias no genera transformaciones sensibles en el ordenamiento jurídico.



Las preocupaciones del sector eléctrico

Los comentarios que hicieron las empresas y gremios al proyecto de decreto, que duró sólo dos días en consulta, giraron en torno a la preocupación que existe por las posibles afectaciones a la institucionalidad y la incertidumbre frente a los cambios en las reglas de juego.



Además, dijeron que es necesario que se asegure la no gratuidad de los servicios y advirtieron que cambios en la regulación pueden desestimular inversión y afectar la confianza del sector eléctrico.



También pidieron conocer exactamente cuál era la finalidad y necesidad de la expendición de este decreto, ya que se considera que esta decisión de "intervenir en la regulación de los servicios públicos" carece de sustento técnico.



Específicamente, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) señaló funciones regulatorias que no devienen de la delegación presidencial, sino directamente de una Ley de la República, por lo que no se podría asumir mediante un decreto.



Entre tanto, la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) advierte que el artículo 23 de la Ley 143 de 1994 establece que la Creg tiene la función de definir la metodología para el cálculo de las tarifas por el acceso y uso de las redes eléctricas, definir las tarifas aplicables a los usuarios regulados y conocer de las tarifas de los usuarios no regulados y, por ende, el presidente no es competente para asumir esa regulación.



Hidrógeno Colombia fue más allá y señaló que "la estabilidad institucional y la seguridad jurídica son pilares fundamentales de nuestra democracia y piedra angular de la economía. Modificar las reglas de juego pondrá en riesgo la confianza y estabilidad que se requieren para las inversiones en los proyectos de generación con fuentes no convencionales de energía y los de producción de hidrógeno, sobre los cuales se fundamenta la transición energética".



A este último, la Presidencia contestó que no acepta la observación porque en la regulación que expida el presidente no solo se tendrán en cuenta principio y valores constitucionales, sino, además, los principios o criterios tarifarios contenidos en las leyes 142 y 143.



Entre tanto, Celsia señaló que el ejercicio unipersonal de la función regulatoria implica un cambio estructural al mercado eléctrico que amerita ser considerado con mayor detenimiento. Esta concentración podría implicar, un riesgo político-regulatorio que afecta las decisiones relacionadas con las inversiones en la infraestructura eléctrica.



Incluso, Empresas Públicas de Medellín (EPM) señaló que no hay justificación técnica que soporte la decisión y que el cambio desestimula la inversión porque genera incertidumbre.



Presidencia le dijo a EPM que no aceptó el comentario porque las razones de la decisión no son solo económicas, sino también sociales: "Los fines de la regulación no solo tienen un contenido económico, sino que además tiene un alcance social, pues debe encaminarse en la vía de cumplir los fines sociales del Estado tal como se deriva del mandato contenido en el inciso primero del artículo 365 de la Constitución Política".