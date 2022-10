Los alcaldes de los municipios de la zona minera del Cesar y el municipio portuario de Ciénaga (Magdalena) enviaron una carta abierta al presidente Gustavo Petro manifestando sus preocupaciones sobre algunos efectos económicos que podrían llegar con la reforma tributaria para la región Caribe y que fueron calificados por ellos como ‘devastadores’.

En la carta mencionan específicamente su postura frente a la transición energética, de la que tanto se ha hablado en el actual gobierno. Si bien reconocen que se debe recorrer un camino hacia la transición, indican que este deberá realizarse de manera armónica y no tajante, ya que consideran que la economía de la región se vería amenazada debido a la importancia de la minería en este punto del país. Además, mencionan que la minería de carbón representa en promedio el 38 por ciento del producto interno bruto (PIB) en sus municipios.



“La alta carga tributaria del proyecto afecta la viabilidad de la actividad minera de carbón”, escriben en su carta.



En su postura, expresan que en la región se generan más de 15.000 empleos formales por medio de empresas mineras y, también, que son más de 40.000 los trabajos adicionales formales que se crean a través de empresas contratistas y subcontratistas.

“Usted bien sabe que en la actualidad nos encontramos atravesando un momento singular en cuanto a los precios de los minerales, oportunidad que claramente en caso de que no seamos nosotros quienes la aprovechemos, otros serán quienes la consigan”, enfatizaron, mostrando cómo, desde su perspectiva, Colombia podría aprovechar la situación energética mundial para explotar el potencial minero.



También plantean varios interrogantes, debido a que no sienten que el panorama esté claro con las modificaciones que plantea la reforma tributaria. Estas son las preguntas: “¿Cómo vamos a hacer para reemplazarla si el cambio se da de un solo golpe? ¿Cuál sería la alternativa de reemplazo en el corto plazo, que no permita que estos territorios queden a la deriva y abandonados a su propia suerte?”.



Para enfatizar la importancia económica del sector, indicaron que la industria minera ha realizado más de 165.000 millones en inversiones sociales por el bienestar de las comunidades. Adicionalmente, por medio de mecanismos de cooperación, se han hecho inversiones conjuntas para atender necesidades básicas como la salud, la educación o la cultura.



“Si estas se suspendieran se va a recargar aún más nuestra capacidad de atención; los hospitales y colegios no podrán soportar la demanda sin la presencia de la industria. Es necesario trabajar en el fortalecimiento de estas alianzas público-privadas en beneficio de la comunidad”, agregaron.



Para concluir, le hicieron al presidente Petro una petición: “Estamos viendo las dificultades del cierre intempestivo de empresas; no permita con sus decisiones que esto suceda de nuevo, dejando a la deriva a casi 350.000 personas que habitan estos seis municipios”.



Por ahora, se espera que el Gobierno radique la ponencia tributaria para debatirla y votarla.



