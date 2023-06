El exsenador Gustavo Bolívar asumió la vocería del Gobierno Nacional para hablar de varios temas, entre ellos, el de hidrocarburos, que ha generado bastantes debates en el país por la decisión de no entregar nuevos contratos para la exploración y producción.



En una columna de opinión, y en defensa del presidente Gustavo Petro, asegura que es mentira que el Gobierno quiera detener la producción de petróleo en estos momentos, como lo afirmó el expresidente Juan Manuel Santos durante la Convención Bancaria.



Por el contrario, Gustavo Bolívar defiende la transición energética "tranquila" que quiere implementar el Gobierno y que podría tomar unos 15 años, ya que casi la mitad de las exportaciones dependen de los hidrocarburos.

En línea con esta política, lo que sí ha dicho el presidente Gustavo Petro y su ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, es que no se van a entregar nuevas áreas para hacer seguir buscando petróleo y gas natural.



"No se van a entregar más bloques para exploración. Exploración. Y no lo harán por dos razones. Una porque ya casi todo el territorio nacional está entregado en bloques y dos porque no se necesita", asegura Bolívar.



Sin embargo, el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), Francisco José Lloreda, tiene una posición totalmente diferente. "Si se detiene la dinámica exploratoria no se podrán sustituir las reservas que se van utilizando. Y caerán las reservas y la producción", dice.



Al cierre del 2022 las reservas certificadas por la ANH alcanzaban para 7,5 años y las de gas natural para 7,2 años. De acuerdo con Lloreda, "han sido posibles de sostener en el tiempo porque, con altibajos, se ha mantenido la exploración".



No entregar nuevos contratos para exploración también afectaría la producción de petróleo, incluso, el Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado por el Ministerio de Hacienda estima una reducción hasta los 525.000 barriles por día (bpd) en 2034, es decir, en 12 años se dejarían de producir aproximadamente unos 250.000 barriles día, teniendo en cuenta la producción actual del país.



Pero, estas cuentas se hacen incluyendo reservas probadas, los recursos contingentes y los nuevos descubrimientos. Además, si se tuviera un éxito exploratorio del 100 por ciento (hoy en día es del 20 por ciento) y asumiendo que todo marche bien: las licencias ambientales, las consultas previas y la seguridad en los territorios para que las compañías puedan operar.

¿No hay más zonas para explorar?

En su columna, Gustavo Bolívar asegura que actualmente hay 381 bloques adjudicados, y según sus cuentas, la fase de explotación puede durar hasta 24 años, prorrogables a 30 o hasta el límite económico del campo o el agotamiento físico del pozo.



Por lo tanto, la operación en estas aéreas, si se ponen a producir petróleo y gas natural, puede ir hasta más allá de 2050 cuando los países firmantes del Acuerdo de Paris, entre ellos Colombia, no deberían estar usando más hidrocarburos.



Las cifras del presidente de la ACP son diferentes y revelan más áreas adjudicadas (325 contratos, 64 en terminación, 39 suspendidos por orden público y restricciones y 109 exploratorios en ejecución), pero asegura que tener contratos no equivale a éxitos exploratorios.



Y aunque con el Gobierno se está trabajando en sacar estos contratos adelante y destrabar los que actualmente están suspendidos, no es seguro que esto se pueda lograr y que finalmente en todos los contratos existentes se puedan hacer nuevos descubrimientos y ponerlos en producción.



El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, manifestó, en el marco del XXV Congreso Andesco, manifestó que actualmente hay 17 millones de hectáreas concesionadas, de las cuales, solo 2,4 millones están en etapa de producción de petróleo y gas natural.



"Cuando nos dicen que hay que contratar más exploración, el interrogante es ¿en qué área del país no se ha explorado y puede haber (hidrocarburos)? Tenemos concesionado el Piedemonte Llanero, el Valle del Magdalena, la Costa Caribe y costa afuera", expresa.



Por la cantidad de contratos entregados, en los que hay áreas que aún no se han explorado ni puesto en producción, Gustavo Bolívar afirma que "no se hace necesario seguir entregando bloques de exploración".



"Ni hay territorio por entregar, a menos que vendamos nuestros parques naturales y los que hay concesionados, alcanzan para seguir explotando hasta más allá de lo que es debido, es decir 2050", señala.

Estas cuentas del Gobierno dan a entender que existe un potencial exploratorio gigante en esas áreas, pero Francisco José Lloreda asegura que se está omitiendo decir que "en el grueso de estas áreas" hay restricciones ambiéntales y otras problemáticas que impiden a las compañías hacer nuevas exploraciones.

Gustavo Bolívar también dice que "no hay ni habrá insuficiencia de gas y petróleo en los próximos años" porque en poco tiempo "Colombia será una potencia gasífera de las más grandes del mundo" gracias a la puesta en producción de los descubrimientos que se han dado en el mar Caribe.



No obstante, aún no es claro en qué año exactamente Ecopetrol podrá comenzar la producción de gas natural en esta zona, pese a que el primer hallazgo en costa afuera (Orca) se dio hace nueve años y otros se han dado en los últimos cinco años (Uchuva-1, Gorgón-1 y Gorgón-2).



Se habla de que estos pozos estarían produciendo antes del 2030, pero actualmente son varios los desafíos que enfrentan Ecopetrol y sus socios para que esto pueda ser una realidad.