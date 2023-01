Con el fin de no afectar aún más la inflación, el Ministerio de Transporte está trabajando en un acto administrativo -que se conocerá a más tardar el 16 de enero- para no aumentar los precios de algunos peajes en el país.



Sin embargo, lo que se deje de cobrar por este medio se buscará recuperar con el cobro del impuesto de valorización por carreteras a partir de 2024.



En entrevista con EL TIEMPO, el ministro Guillermo Reyes entregó de detalles de este tema y otros proyectos que se adelantarán en el sector durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.

¿Qué soluciones están estudiando para la vía Panamericana?



Nosotros hablamos de dos vías alternas y la construcción de una variante de doble calzada (Timbío-El Estanquillo), que será a largo plazo porque es una obra pública y la hará la ANI. Serán 67 kilómetros que valen 4 billones de pesos. Pasará por detrás del municipio de Rosas -no entra a la falla geológica- y llegará a un punto que se llama El Estanquillo.



Las carreteras alternas salen a la vía Panamericana, pero son terciarias y hay que hacer mantenimiento y rehabilitación. El Invías tiene equipos para ponerlas a funcionar adecuadamente, aunque ya están circulando vehículos livianos por allí.



Además, se está proyectando hacer, probablemente, un puente de unos 80 metros que podría ser una solución en la vía secundaria para permitir el paso de transporte pesado. Aún se está determinando de dónde a dónde iría este puente.



La variante Timbío-El Estanquillo hace parte de la 5G Pasto-Popayán de 270 kilómetros y vale 12 billones de pesos. Sin embargo, por allí no circulan tantos vehículos y no da para que toda la vía sea de doble calzada, entonces vamos a priorizar sectores que necesitan una vía nueva o variantes.



Este proyecto estaba en segunda fase, pero la vamos a sacar por partes y arrancaremos por Timbío-El Estanquillo. Los estudios pueden durar un año largo por la compra de predios y la ubicación de los recursos, aunque en la medida que se va construyendo se van habilitando tramos.

¿Cómo se garantizará el abastecimiento en esta zona?

Ecuador habilitó la frontera para pasar combustibles, alimentos básicos y medicamentos. También habilitará el paso de vehículos de carga por una vía alterna que llegaría hacia la zona de Neiva y desde allí entran al centro del país.



Además, vamos a usar el puerto de Tumaco para habilitar el ingreso de cierta carga hasta Buenaventura. En cuanto a la vía aérea, se habilitó el uso del aeropuerto de Ipiales y se aumentaron las frecuencias de vuelos para carga y pasajeros.



¿Habrá control sobre los precios de los tiquetes?

Hubo gente que consultó en Latam y encontró tiquetes a 3 millones de pesos y EasyFly tenía vuelos Pasto-Cali a 1,2 millones. Avianca dijo que cuando hay mucha gente buscando cupo se suben las tarifas, pero a mí eso me suena extraño. Yo compulsé copias a la SuperTransporte para que investigue lo que estaba pasando.



Avianca aseguró que tiene su operación lista, habilitó más vuelos y que le pondrá un tope a los tiquetes de 650.000 pesos. En la época de crisis la gente mira cómo abusa de los otros.

¿Cómo hace para comprometerse con tantos proyectos si todo necesita recursos?

Hay cosas en las que uno se puede comprometer, en todo no se necesita plata. En muchas cosas la gente quiere ver al Gobierno y creerle. Lo que hicimos con el Soat, los taxistas y camioneros fue escuchándolos, buscando soluciones y verificando las tarifas de los tiquetes terrestres y el estado de las vías.



La gente se quejó de Ruta del Sol e inmediatamente activamos una contratación para arreglar toda la carretera que estaba abandonada. También aprobamos la APP para construir la nueva terminal internacional del aeropuerto de Cartagena. Este proceso es a 8 años y debe quedar adjudicado, más o menos, en agosto.



Este aeropuerto no puede crecer más, pero hay una iniciativa en estructuración para uno en Bayunca, será un tremendo aeropuerto y se va a construir casi una ciudad en torno a esta terminal. Será un segundo aeropuerto y el de Cartagena se volverá, seguramente, una terminal para vuelos pequeños.

¿Qué otros proyectos hay para los aeropuertos?



El aeropuerto de San Andrés es una vergüenza. Iban siete años para poder hacer la obra esperando que el gobernador cediera unos lotes, pero eso ya lo logramos hacer. Este semestre se adjudica el proyecto.



¿Cuál era la terquedad de la ministra anterior que no puso a andar ningún aeropuerto? No los priorizaban porque la prioridad era adjudicar grandes proyectos de infraestructura 4G y 5G, pero cero ferrocarril, cero navegación fluvial y cero aeropuertos. Desde Germán Vargas Lleras el tema de los aeropuertos se dejó en un segundo plano.

¿Se van a congelar las tarifas de los peajes?

El Presidente nos pidió revisar la posibilidad de no incrementar las tarifas de los que están a cargo de la ANI (113) y el Invías (30), por los efectos que han causado la ola invernal y la inflación, además de los impactos en los costos y la afectación a sectores del país. Por lo tanto, la cobertura de los riesgos tarifarios y el desbalance en ingresos se deben compensar a través del esquema de valorización.



Hemos hablado con la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) y con los concesionarios para evaluar la posibilidad de que no suban los precios en el 80 por ciento de los peajes y esto se pueda traducir en menores costos de tiquetes terrestres, fletes y de la operación de la red vial nacional.



Lo único que falta es que el Ministerio de Hacienda dé su aval y los recursos que se dejen de recaudar por el no incremento de peajes, que serían aproximadamente 500.000 millones de pesos, se saquen del presupuesto y se devolverán con lo que recuperemos con la valorización.



Desde ANI, en las vicepresidencias Ejecutiva, de Riesgos y Jurídica, así como las áreas Jurídicas de MinTransporte e Invías estamos en el proceso de estructuración, validación y suscripción del acto administrativo que se dará a conocer al país a más tardar el 16 de enero.



¿En qué consiste ese cobro de valorización?



Nosotros tenemos la facultad legal de cobrar valorización por las carreteras, lo que pasa es nadie lo ha hecho. Obviamente, la valorización no irá a las clases menos favorecidas, a esas familias no se les va a cobrar. Esta valorización nos va a permitir recaudar recursos para financiar obras o para eliminar peajes. Esperamos que el año entrante este tema esté listo para comenzarlo a cobrar. A mayor estrato socioeconómico y tamaño del predio, se va a pagar más.

¿Qué otros cambios habrá en peajes?

Estamos trabajando en la posibilidad de cambiar el concepto de los diferenciales para los peajes para que se aplique siempre. Por ejemplo, que no pague una persona que vive a 200 a 500 metros así sea pobre o rica, pero si está entre 1 y 10 kilómetros pagaría un 20 por ciento y entre 10 y 15 kilómetros, un 40 por ciento, por decir algo.



El primero que no está de acuerdo con los peajes y ha querido acabar con el tema de los peajes es el presidente Petro y esa es la tarea que nos ha puesto.

¿Cuáles son las empresas están interesadas en el tren de Buenaventura-Costa Caribe?

Hay muchas empresas interesadas de Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, China e Inglaterra. Este semestre tendremos listos la línea férrea Bogotá-Belencito y la del Pacífico, que es la ruta de Buenaventura hasta Tebaida, la vamos a rehabilitar.



También estamos trabajando en tres proyectos grandes de trenes de cercanías: el de Medellín (Tren del Río), Valle del Cauca (Jamundí-Cali-Yumbo) y el de la Costa (Barranquilla-Santa Marta y Cartagena) para el transporte de pasajeros y mercancías. El que va más adelantado es el de Cali.

¿Qué va a pasar con las plataformas de transporte?

Los taxistas plantean varias cosas, pero una de ellas es el tema de las plataformas, de la cual hacen parte muchos de ellos. Nos piden que las regulemos para que cumplan todas las obligaciones, que tengan seguros para los pasajeros y cumplan los requisitos básicos para prestar el servicio.



Estamos trabajando con los ministerios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; de Trabajo y de Ciencia, Tecnología e Innovación en una propuesta. Además, en el proyecto de ley sobre el régimen de sancionatorio -que modificaría la SuperTransporte- llevamos propuestas contra quienes incurran en prácticas ilegales de transporte.

¿Y cuál es la propuesta concreta?

Lo primero es que se resuelva definitivamente el tema y que sea en el Congreso mediante una ley. Además que diferenciemos lo que es una plataforma como tal y la prestación de un servicio público porque muchas familias viven de esto. Tenemos que resolver qué hacer y lo vamos a hacer unidos todos los involucrados en el sector.

¿Seguirán insistiendo en un Metro para Bogotá subterráneo?

La presentación de la propuesta del consorcio se aplazó una semana porque tuve que viajar a atender la emergencia en Rosas. Nosotros vamos a seguir insistiendo en la necesidad de que, al menos un tramo, sea subterráneo.



También vamos a empezar a trabajar con la ANI la posibilidad de soterranizar el ingreso a Bogotá por el sur. Hay otros sectores del país que lo están pidiendo, como Cajamarca.



¿En el Plan de Desarrollo se incluirán alivios para tiquetes aéreos?

La semana pasada nos reunimos con las aerolíneas y la Iata y decidimos convocar una mesa de trabajo que incluye a Fedesarrollo y la Andi para determinar qué vamos a hacer. Hay varias opciones: volver a un IVA del 5 por ciento para tiquetes aéreos; ver cómo se pueden modificar o eliminar algunos cobros que tienen los tiquetes; y determinar cómo las aerolíneas también se meten un poco la mano al bolsillo y le reducen los costos a los tiquetes.

¿Van a aprobar la integración de Avianca y Viva Air?

Esto lo decide el subdirector de Seguridad Aérea de la Aerocivil, él tiene en sus manos la apelación, las pruebas, los recursos y le pedí que lo resolviera a la mayor brevedad posible. Antes de que termine enero queda resuelto el tema porque entre más se alargue una decisión, donde Viva efectivamente está en una situación muy crítica y el Estado no haya tomado decisiones, los responsables seremos nosotros.



Si Viva pierde frecuencias y pasajeros porque no actuamos a tiempo, la responsabilidad se le pasa al Gobierno. Entonces si la situación en verdad es crítica, habrá que considerar cuál es la decisión a tomar. Si en verdad la situación es diferente, la Aerocivil decidirá si niega la integración.

¿En qué van los permisos para vuelos a Venezuela?

Estamos esperando que la próxima semana la junta directiva de Satena le entregue al presidente Petro la aprobación de las rutas y que entreguen los recursos para la adquisición de tres aeronaves. El presidente va a habilitar una aerolínea más para que vuele a Venezuela.

¿Se tomarán medidas sobre chatarrización?

Estamos tomando medidas sobre la chatarrización de vehículos en el Código de Tránsito que vamos a llevar al Congreso. Los patios de los municipios están llenos de motocicletas porque los dueños prefieren dejarla ahí de por vida que reclamarla. Daríamos un plazo para reclamar, y si no, se procede a chatarrizar.

¿En qué otros temas están trabajando?

Estamos trabajando en hacer la licencia de conducción digital como se hizo con la cédula y esperamos que baje su precio en una cuantía muy alta. Esto podría quedar listo en el segundo semestre. Igualmente, queremos trabajar en la placa digital para facilitar el cobro del peaje o para las multas. Estamos con el proceso de digitalizar todo para acabar con la corrupción. Muchas cosas nosotros las podemos sacar sin tener que ir al Congreso y otras sí van a ir en el Código de Tránsito.

LINA QUIROGA RUBIO

ECONOMÍA