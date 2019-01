Siga estos consejos para reducir el consumo en servicios públicos

Muchas familias están preguntado de dónde sacarán los recursos para asumir los gastos que vienen con el nuevo año y que incluyen –además de los impuestos, el arriendo y las matrículas– los servicios públicos. La respuesta tiene que ver con el consumo inteligente, un tema que podría ayudarles a reducir dígitos en las facturas.

Para entender cómo los hogares reparten sus ingresos en las diferentes obligaciones, basta mirar la reciente Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares del Dane (2017), que evalúa variables como alimentación, transporte y educación, y que identifica el alojamiento y el pago de servicios públicos como el gasto mensual más alto, con 28,7 por ciento del consumo total individual.



Además, revela que el monto promedio de pago por los servicios es, aproximadamente, de 548.000 pesos, mientras que el gasto por comunicación e información es de 81.000.



Incluso, para complementar la información están los datos preliminares del Censo 2018, que analiza la cobertura de servicios públicos en el país. De paso, permite trazar acciones para reducir costos en el hogar con un consumo responsable. EL TIEMPO habló con expertos de cómo hacerlo.

Gas natural: consumo seguro y ahorro

Para optimizar el uso del gas natural y ahorrar un poco más, la empresa Vanti tiene varias sugerencias. Por ejemplo, al cocinar recomienda tapar las ollas para que la cocción sea más rápida y se ahorre combustible. Igualmente, al usar la estufa se debe verificar que la llama sea de un tamaño similar al del recipiente, ya que con uno más pequeño se pierde energía y uno más grande genera problemas en la combustión.



El mantenimiento en los gasodomésticos también es clave; el consejo es que se haga cada año. Otro ‘tip’ es quitar los elementos almacenados en el horno y no cometer el error de convertir los artefactos eléctricos para que operen con gas natural.

Otra práctica importante, pero relacionada con la seguridad, consiste en no derramar líquidos sobre los quemadores de la estufa para evitar para que la llama se apague, verificar que las perillas estén bien cerradas, y, sobre todo, no dejar la estufa encendida, ya que puede causar accidentes mortales.

Controlar el gasto del agua, aporte al medioambiente

Reducir el tiempo en la ducha, verificar mensualmente que durante la noche –y sin consumos– la lectura del medidor de agua se conserve, y evitar lavar vehículos y pisos con manguera, son algunas recomendaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para el uso responsable del agua. A estos les suma la revisión, también mensual, del buen funcionamiento del flotador del tanque principal –en el caso de las casas– y limpiarlo dos veces al año.



Importante, además, mirar los empaques de las llaves, las duchas y las tuberías para verificar que no haya escapes. No hacerlo aumentará las marcaciones del contador de agua. Finalmente, hay que insistir en no usar la lavadora con la carga completa e invertir en sistemas de ahorro para controlar el caudal de agua. La empresa también recuerda otra práctica sencilla: enjabonar los platos primero y lavarlos en una sola tanda.

Alcantarillado y recolección de basura

Según el Código Nacional de Policía, sacar la basura en horarios o días diferentes a los acordados por la empresa de recolección, acarrea multas o comparendos que aumentan los gastos.



Por otra parte, quienes viven en un conjunto residencial pueden acordar con los vecinos la separación de residuos reciclables; así, podrán acceder a una disminución en la tarifa de aseo.



En cuanto al servicio de alcantarillado hay que tener claro que se mide por el uso del agua; es decir, para ahorrar hay que reducir su consumo; así de simple. Además, para evitar daños y futuros gastos en cambios de la tubería de los baños y cocinas, no se deben arrojar objetos como juguetes, pañales o líquidos grasosos a los desagües. Para contrarrestar esto, una buena práctica es verter agua caliente por el lavadero y el lavaplatos; de esta forma se disuelven los depósitos de grasa o residuos orgánicos.

'Tips’ para consumir menos energía

Según el grupo Enel - Codensa, para optimizar el uso de energía los usuarios no deben abrir ni cerrar la nevera constantemente. Es esencial, además, que se ubique lejos de fuentes de calor como la estufa, porque se crea un intercambio de temperaturas que genera más consumo. También aconseja cerrar las aplicaciones y desconectar los cargadores de celulares y electrodomésticos sin usar.



Otro consejo es reunir la mayor cantidad de ropa a la hora de planchar; lo ideal es hacerlo una sola vez a la semana, primero, con la ropa delgada; luego, con la más pesada y, al finalizar, apagar la plancha y usar el calor residual en las últimas prendas. Un ‘tip’ importante es desconectar de 6 de la mañana y 5 de la tarde los electrodomésticos que no se usan permanente, cuando hay menor demanda; así se nivelan las curvas de consumo y de generación de energía. Además, se pueden mirar accesorios ahorradores como bombillos led, entre otros.

Consejos sobre conectividad

Según Andrés Carlesimo, director de Producto de Personas y Hogares de Claro, para economizar en internet y telefonía los usuarios deben evaluar sus necesidades de conectividad, comunicación y entretenimiento.



Así, contratarán solo los servicios que utilizarán. Una opción –quizás la más usada– es acceder al paquete que incluye internet, televisión y telefonía fija. El directivo también sugiere configurar el celular con la opción de ahorro de datos, pues aplicaciones como Facebook, Youtube e Instagram consumen más. Lo importante es hacer cuentas y comparar atributos como calidad, cobertura y ofertas.



DIANA M. DÍAZ G.

VIVIENDA