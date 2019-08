‘Guerra comercial reduce precios de las materias primas, ya lo vemos’

Ante los nubarrones en el contexto internacional por el enfrentamiento arancelario entre Estados Unidos y China, el Gobierno cree que la tarea del país es impulsar el crecimiento del PIB, protegiendo la demanda interna y subiendo la capacidad de exportación en sectores diferentes a petróleo y minería.



Así lo señaló en entrevista con EL TIEMPO el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, quien aseguró que ya se está observando cómo la guerra comercial está bajando los precios de las materias primas.



Si los empresarios están comprometidos, ¿por qué ha subido el desempleo?

​

Colombia tuvo muchos años tasas de crecimiento muy bajitas y eso tiene un impacto posterior, en donde se deteriora el empleo, y estamos viéndolo desde el 2015. Estamos subdimensionando la realidad del impacto del choque venezolano y no es un tema menor.

La mayor parte de la población venezolana está entre los 18 y los treinta y tantos años, lo cual genera un impacto brutal sobre la capacidad de generación de

La mayor parte de la población venezolana está entre los 18 y los treinta y tantos años, lo cual genera un impacto brutal sobre la capacidad de generación de empleo. Para atender a esos 1,5 millones de migrantes se necesita una capacidad de generación de empleo muy superior.



Tras firmar los pactos por empleo y productividad, ¿cuáles aspectos debe trabajar más el Estado?

​

Por ejemplo, en el sector farmacéutico un tema recurrente son las autorizaciones del Invima, que ha hecho un esfuerzo importante en alimentos y bebidas. En agroindustria, lo son las autorizaciones con el ICA. En alimentos procesados hay muchos temas relacionados con reglamentos y certificaciones de calidad. En moda hay temas con competitividad y formalización. En el sector agroforestal hay temas asociados a asuntos de tierra.



¿Qué resultados llevan en fábricas de productividad?

​

Hasta la fecha tenemos 1.011 empresas habilitadas, de las cuales 397 ya están en fase de diagnóstico. De aquí a diciembre aspiramos a llegar a 1.000 en proceso de intervención. Agregamos un componente que estamos probando, y es llegar a la microempresa. Con las cámaras de comercio de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla logramos recursos para 360 empresas micro.



¿Y se han visto aumentos en la productividad?

​

8,83 millones de pesos por trabajador es la productividad laboral. Es la más alta en los últimos cuatro años y hay un crecimiento de 2,1 por ciento en el primer trimestre. Es la productividad laboral de los sectores no minero-energéticos. También tuvimos un buen comportamiento en competitividad.



En octubre sale el Doing Business y estamos muy esperanzados en que vamos a mejorar la posición, porque lo hemos trabajado. Por ejemplo, en Bogotá se redujo el tiempo de creación de empresas y hace un mes el IMD mostró un aumento. Claro, estamos abajo, pero muestra seis posiciones aumentadas y es el tercer país que más avanza en materia competitiva, por la eficiencia empresaria

Nuevos TLC

Las mejoras las ven los mercados a los que han visitado, como China?

​

Un presidente podría hacer visitas diplomáticas tradicionales, pero el presidente Duque siempre tiene un encuentro con potenciales inversionistas, con no menos de 30. Este gobierno es amigo de la iniciativa privada, y lo dice sin ningún recato de vergüenza. La ley de financiamiento se diseñó para el sector empresarial, porque creemos que a través de la dinámica empresarial se generará empleo y desarrollo.



¿En qué sectores se está dando la importación de bienes de capital? ¿No les preocupa que esto descuadre más la balanza comercial?

​

Sectores como alimentos procesados lo están aprovechando, alguna parte del sector de moda y el de materiales de construcción. Los de más inserción en cadenas globales de valor lo están aprovechando. ¿Que eso deteriora la balanza en cuenta corriente? Sí, y nos pone un reto adicional para exportar más en un escenario difícil.



¿Y cómo hacerlo bien en plena guerra comercial?

​

Aumentando la capacidad de exportación del país, de la mano del sector empresarial. En los pactos se habla de crecimiento de 3.700 millones de dólares en exportación. Hemos avanzado en diplomacia comercial y sanitaria, especialmente para productos de agroindustria. También, en acuerdos con países alrededor de temas de origen, con el objeto de exportar a otros.



Lo segundo es la profundización de mercados o acuerdos nuevos. Nos pusimos de acuerdo con el Reino Unido y firmamos el acuerdo 'postbrexit', que va a ser presentado al Congreso en estos días. Pasó de largo, pero son 600 millones de dólares, de los cuales el 70 por ciento son productos agrícolas.

También hemos avanzando con algunos países de Centroamérica y el Caribe, para que con acuerdos de alcance parcial tengamos acceso en productos alimenticios.



¿El riesgo global puede afectar la inversión foránea?

​

Una recesión mundial golpea los países del mundo entero. La meta es pasar de más o menos 7.000 millones de dólares a 11.500 millones de dólares en inversión no minero-energética. Todo el mundo cree que todos los años va a haber una recesión internacional y todavía no la ha habido.

Acercamiento con China

Desde que Trump ganó están con el cuento...

​

Las cifras de Estados Unidos no se han deteriorado, como se cree.

Pero la guerra comercial afecta la demanda internacional, reduce los precios de las materias primas, y lo estamos viendo. En café, las exportaciones crecen en volumen y caen en valor, porque el precio está caído. Eso genera una dinámica más fuerte para moverse más rápido en capacidad de exportación.



¿El memorando con China es una especie de TLC?

​

No hemos firmado ni vamos a firmar un TLC con China. Queremos profundizar la relación en acceso a productos del agro y agroindustria, en propiciar mucho más inversión. China es el segundo socio comercial, pero el número 11 o 12 en inversión. De allí llegan 30 millones de dólares anuales, que no es nada. Y en turismo, de China llegan a Colombia 15.000 turistas, que es muy poco.



Asia es un tema, y estamos preparando una estrategia de entrada al África a través de acuerdos de alcance parcial. Estamos identificando un par de países al norte, otros en la parte occidental y al sur, buscando qué productos, especialmente de industria liviana, que demanda África y están llegando de Brasil y México. Creo que podemos entrar en ese mercado.



¿Qué medidas de defensa comercial se han tomado y qué otros sectores adicionales se pueden ver afectados?

​

La columna del comercio legal y comercio leal tiene dos capítulos. Uno es la lucha contra el contrabando y la falsificación.



El comercio legal no es una guerra proteccionista, sino la aplicación de medidas consagradas en la ley y en los acuerdos internacionales. Hemos tomado siete decisiones, casi el 30 por ciento de las que están vigentes. La más reciente fue en aceros, provenientes de China. En ese sector hemos encontrado situaciones de 'dumping', y hemos puesto una sobretasa. También está el sector de confecciones, el etanol, con la discusión en Estados Unidos, y se aplicaron medidas provisionales. También en papas fritas congeladas provenientes de Europa.



¿Y los aranceles del Plan de Desarrollo?

​

Creo que son inconstitucionales, abiertamente, y además, inconvenientes. La disposición de establecer aranceles no le corresponde al Congreso. Si el Congreso empieza a aplicar aranceles, terminamos aplicándolos por razones políticas y no económicas. Asimismo, no guardan coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo. Y son inconvenientes porque los aranceles no han consultado a toda la cadena productiva.



El Gobierno, a través de Hacienda, presentó una demanda de inconstitucionalidad. No obstante, en el marco de la legalidad se sacó el decreto, mientras tanto.



¿Los industriales que metieron esos artículos hicieron antes los trámites de defensa comercial?

​

Desde enero de este año, en el marco de Colombiatex, hicimos una reunión para que trabajáramos en una posible medida 'antidumping', que es el tipo de medidas ante precios extraordinariamente bajos, sobre todo en sectores muy vulnerables, como camisas, pantalones y 'jeans'. En octubre del año pasado les dijimos que estaban en todo el derecho de hacer la solicitud de defensa comercial, y nunca lo hicieron. Para modificar aranceles hay que hacerlo técnicamente, discutiendo con toda la cadena. Siguieron la vía política, que es totalmente distinta a la que en mi opinión deben seguir en un país como este.



