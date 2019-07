China dice que negociaciones con EE.UU. fueron 'constructivas'

Negociadores de Estados Unidos y China concluyeron el miércoles una breve ronda de conversaciones comerciales descritas por Pekín como "constructivas", en las que se trató el aumento de las compras de productos agrícolas estadounidenses y se acordó volver a reunirse en septiembre.

Las primeras conversaciones comerciales cara a cara desde la tregua acordada el mes pasado se ciñeron a una cena de trabajo el martes en el histórico Fairmont Peace Hotel de Shanghái y a un encuentro de medio día el miércoles, tras lo cual el representante comercial, Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, abandonaron el país.



"Ambas partes, de acuerdo al consenso alcanzado por los dos líderes en Osaka, mantuvieron intercambios sinceros, altamente eficientes, constructivos y profundos sobre destacados asuntos comerciales y económicos de interés mutuo", indicó el Ministerio de Comercio chino en un comunicado poco después de la partida del equipo estadounidense de Shanghái.

El comunicado dijo que los negociadores discutieron un alza de adquisiciones chinas de productos agrícolas estadounidenses, uno de los puntos de fricción después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Pekín no cumplió sus promesas de compra.



La cita comenzó con bajas expectativas, después de que Trump acusó el martes a Pekín por Twitter de estancar el proceso, al tiempo que advirtió de un peor resultado para China si continuaba por ese camino.



El miércoles, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Hua Chunying, dijo que no estaba al tanto de los últimos acontecimientos durante las conversaciones, pero que estaba claro que Estados Unidos siguió "desvariando".



"Creo que no tiene sentido que Estados Unidos ejerza una campaña de máxima presión en este momento. No tiene sentido decirles a los demás que tomen medicamentos cuando es uno mismo el que está enfermo", dijo Hua ante medios al ser consultada por los tuits. Las dos partes se reunirán de nuevo en septiembre en Estados Unidos, según el Ministerio de Comercio.



Washington no emitió un comunicado de inmediato.



REUTERS