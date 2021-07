GT98 versus G-Prix, la guerra de las gasolinas prémium

Desde el pasado mes de abril, Terpel, propiedad de la Compañía de Petróleos de Chile S. A., (Copec S. A.), empezó a comercializar en Medellín la gasolina prémium GT98. Y esta semana, Primax Colombia S. A., del Grupo Romero de Perú, lanzó la nueva gasolina Extra G-Prix.

Entre las dos compañías suman 2.783 estaciones de servicio a lo largo y ancho del país. Al cierre del 2020, Terpel tenía 1.928 y una participación en el mercado del 44,5 por ciento, según Fendipetróleo. Primax, que llegó al país en el 2018, en la actualidad cuenta con 855 estaciones de servicio y tiene el 22,4 por ciento del mercado según esa agremiación.



Este es el escenario en el que se librará de ahora en adelante la guerra por la nueva gasolina extra que distribuyen ambas compañías y que tiene en común una capacidad antidetonante de 98 octanos. Esa es la gran noticia, un combustible de mejor rendimiento y otras cualidades.



Estos son tres octanos más de los que tiene la mejor extra actual que se está vendiendo en las estaciones de todo el país. Según Ecopetrol, dependiendo de las regiones y el porcentaje de etanol que puedan agregar, la extra oscila entre 91 y 95 octanos.



En esencia, tanto la GT98 como la G-Prix son iguales. Las diferencias están en la fórmula que usó cada compañía para llegar a ofrecer esta gasolina, que tiene como característica particular su color azul, y claro, su precio, que será una de las armas para pelear esta guerra.



“Extra G-Prix no tiene costo adicional, y el precio será el mismo de la gasolina extra que ya se venía comercializando”, aseguran en Primax. “El precio de la gasolina extra GT98 varía dependiendo del lugar. Sin embargo, Terpel honra su promesa de ofrecer los precios más competitivos del micromercado”, afirma Terpel.



Ambas sustentan la calidad y eficiencia de sus gasolinas en estudios realizados en laboratorios con diferentes vehículos y tipos de motores aspirados y turbo. Los resultados en los carros de los usuarios claramente se apreciarán más, dependiendo de su estado y condiciones de manejo, en motores de alto rendimiento. No obstante, serán los conductores quienes decidan al final cuál gasolina ponen en sus tanques.

¿Qué tiene la G-Prix?

Primax desarrolló un combustible de última tecnología con nuevos aditivos y una formulación que cumple los requisitos de la certificación internacional Top Tier ™.

“Esta certificación se logra después de cumplir con uno de los programas más exigentes de la industria que lleva alrededor de 15 años avalando los altos estándares de calidad que deben contener las gasolinas”, dice Primax.



Los principales beneficios de la G-Prix están directamente relacionados con los motores, pues los protege “contra la corrosión, mejora la limpieza, alarga la vida útil y mejora su potencia y rendimiento”. Y que los componentes agregados (aditivos), además, ayudan a proteger las partes metálicas del motor y limpia los inyectores y las válvulas de admisión.



Mediante pruebas realizadas por la Universidad Nacional en un motor de 2,4 litros con inyección electrónica multipunto, la G-Prix y su contenido de 98 octanos ayudan a disminuir la pérdida de flujo de los inyectores, restaurando la potencia y la aceleración perdida en el motor, y en motores de inyección directa (GDI) ayuda a reducir los depósitos de combustible hasta en un 50 por ciento.



De igual forma, en motores con esas características, “se evidenció que la nueva gasolina Extra G-Prix minimiza hasta en un 20 por ciento las emisiones contaminantes”, aunque aclaran que esto puede variar según el vehículo y estilo de conducción.

¿Qué tiene la GT98?

Como su nombre lo indica, ofrece una capacidad antidetonante de 98 octanos, y según Terpel ‘surgió’ después de varios estudios realizados con asesoría de laboratorios ingleses y los propios, además de la experiencia obtenida en Perú y Chile, con lo cual su gasolina se compara con las que se venden en Estados Unidos de ese mismo rango.



Sus mejoras no radican esencialmente en el octanaje, sino en la carga energética que tiene y que representa menores emisiones, menos consumos en muchos motores como también más potencia. Está elaborada sobre las mismas bases de Ecopetrol y utiliza etanol.



Terpel comenzó a vender esta gasolina en abril en 80 estaciones de servicio de Medellín. Desde junio está disponible en Bogotá y sus alrededores, Cundinamarca, Boyacá y Meta. Su expendio se irá extendiendo luego al Eje Cafetero, Cali, la costa Atlántica y el sur del país. El próximo martes 27 hará nuevas pruebas para la prensa en el autódromo de Tocancipá, aunque ya había presentado los resultados de estudios hechos en varios vehículos, los cuales fueron publicados en su momento por la revista Motor.



Los estudios dinámicos se hicieron en cuatro vehículos, una Chevrolet Captiva 1.6L y un BMW 420i, ambos turbo, y la Ford Ecosport 2.0L junto con una pick-up Volkswagen Saveiro 1.6L, de motor aspirado. Los resultados reportan incrementos promedio hasta del 3 por ciento en la potencia de los motores y hasta un 3,7 por ciento en rendimiento energético.



También, gracias a los nuevos componentes, hay una reducción en las emisiones de hidrocarburos quemados que en algunos casos alcanza un 80 por ciento, y se anuncia que la expulsión de monóxido de carbono y dióxido de carbono se podría reducir hasta un 15 por ciento y 3,7 por ciento, respectivamente.



Los estudios los hizo Terpel en el laboratorio de pruebas dinámicas de la Universidad Tecnológica de Pereira de acuerdo con Ciclo de Manejo Internacional (WLTC), bajo condiciones adecuadas de mantenimiento, operación y estado óptimo de los vehículos. Las mediciones de potencia se realizaron en alianza con el Idea. Las de consumo se calibraron con velocidades por debajo de los 100 kilómetros por hora con rangos de aceleración/desaceleración y tiempos de ralentí típicos de la conducción en Colombia.



Dos de esos vehículos fueron sometidos a pruebas de potencia. El BMW fue objeto de una reprogramación del computador para ponerle el mapa que usa en Europa, con el cual se consiguió un 7,5 por ciento más de caballos, pero hay que anotar que ambas variables suman en el resultado; el mapa y el octanaje. El reprograma solo dio un superávit de 5,8 por ciento y el total con la GT98 subió a 9,2 por ciento, es decir, pasó de 113,8 a 121,4 caballos con un mejor consumo.



La Ecosport fue menos sensible en el dinamómetro, en el que mostró un crecimiento de dos caballos, de 100,4 a 102,65. La Captiva dio una buena mejora del 3,4 por ciento en consumo y el Saveiro gastó un 3,9 por ciento menos.

