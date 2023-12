Declaraciones anticipadas, el lío que ven los gremios en la modernización aduanera

De acuerdo con ocho gremios de comercio exterior, el proyecto de decreto por medio del cual se modificará y adicionará la implementación de las declaraciones anticipadas obligatorias para todo tipo de mercancías, las inspecciones previas y simultáneas en lugares de arribo y las declaraciones de ingreso en Colombia no es conveniente.

El proyecto que se incluiría parcialmente el Decreto 1165 de 2019 que es el de pre-modernización aduanera afectaría al país, ya que no se tienen las condiciones de infraestructura, jurídicas, tecnológicas, ni de seguridad.



Los gremios apuntan que no es que se opongan a la facilitación del comercio exterior, ni a la lucha contra el contrabando, sino que los cambios podrían ser contraproducentes para el país.



Adicomex, la Asociación de Comercio Exterior; Alaico, la Asociación de Líneas Aéreas Internacionales en Colombia; Amcham Colombia, la Cámara Colombo Americana; la Andi, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia; Asocolflores, la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores; Asonav, la Asociación Nacional de Navieros y Agentes Marítimos; Fenalco, la Federación Nacional de Comerciantes y Fitac, la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional dicen que para iniciar, esas medidas serían un desestimulo al uso de los depósitos públicos y privados los cuales son hoy en día un actor logístico clave para el comercio exterior.



Además que de no ser suficiente y adecuada la infraestructura de los puertos, aeropuertos y cruces de frontera, las diligencias de inspecciones previas para tomar

seriales, etiquetar de manera previa al levante las mercancías, serán realizadas en el exterior, con la consecuente reducción en el uso de mano de obra colombiana y pérdida de empleos.

Facebook Twitter Linkedin

Facilitar el comercio exterior es el punto clave, lo que a la larga redundará en un eficiente control al contrabando. Foto: EFE

Señalan que la afectación económica y social sería en aproximadamente 8.000 familias que trabajan en los depósitos públicos y privados, por la imposibilidad de hacer

el traslado a estas zonas, según propone la norma.



"La congestión en los lugares de arribo con mercancía para nacionalizar, en abandono, en aprehensión, en decomiso, y en exportación. Junto con la dolarización de los costos logísticos por el esquema tarifario de los aeropuertos y la posible afectación de la calificación de riesgo de los transportadores y declarantes por obligaciones creadas bajo el término “comportamiento esperado”",están entre las afectaciones explican los gremios.



Los expertos apuntan a que para ciertos tipos de carga no se garantizarían las condiciones adecuadas en lugar de arribo para realizar inspecciones a causa de: la humedad, la temperatura, la exposición en un medio no adecuado, inexistencia de

espacio, infraestructura, riesgos de contaminación a la carga en mercancías

sensibles (dispositivos médicos, maquinaria, tecnología), etc.



De igual forma prevén impactos colaterales al sector agroexportador ante las limitadas condiciones de infraestructura en los aeropuertos para atender simultáneamente las

temporadas altas y la nacionalización de mercancías en lugar de arribo, lo cual afecta la seguridad y la eficiencia de las exportaciones aéreas de perecederos.



El cambio en el caso de las declaraciones anticipadas al establecerse obligatorias dejan de ser un mecanismo de facilitación para ser uno de control, lo cual es contrario a los acuerdos internacionales de facilitación de comercio exterior, y la forma como están planteadas desconoce los tiempos de los trayectos cortos.



Para la extemporaneidad en las declaraciones anticipadas obligatorias dicen que así se generan consecuencias económicas desbordadas y desproporcionadas, que incluso

pueden llevar a la aprehensión de la mercancía.



"Las constantes fallas en la funcionalidad de los Servicios Informáticos Electrónicos que cumplen más de un mes, evidencia que es necesario trabajar en un sistema robusto y estable, y que es fundamental una mayor capacidad de reacción de la Dian para resolver los problemas tecnológicos. Además entrar a operar en un esquema incierto como el propuesto por la Dian generaría mayores costos en las operaciones de comercio exterior, y en consecuencia una pérdida de competitividad colombiana ante el mundo y en particular del aeropuerto El Dorado en Bogotá como 'hub' de conexiones", detallan.



El otro punto que ven los gremios en contra de la modificación es el aumento en los precios para el consumidor y una posible migración de empresas extranjeras y colombianas, a países donde se garantice una verdadera facilitación al comercio y menores costos de operación.

Más noticias