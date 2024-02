Gremio de productos alternativos para consumo de tabaco pide legislación 

Alterpro, la asociación de compañías dedicadas al desarrollo o comercialización de productos alternativos libres de combustión para el consumo de tabaco y nicotina que reúne a cuatro compañías en el país busca que se los incluya en las discusiones legislativas para defender la formalidad y evitar la comercialización de productos que no cuenten con estándares de calidad.

Marla Gutiérrez, directora ejecutiva de la asociación, afirmó que tanto el gremio como las empresas que hace parte del mismo: British American Tobacco Colombia, Inversiones GLU Cloud, Relix International y Coltabaco - Philip Morris International (PMI) ha firmado varios compromisos para que se reconozca la reducción de riesgo y daño como un enfoque válido y fundamental de política pública para guiar la comercialización responsable de estos productos.



Además quieren que se les de el reconocimiento a los productos de ser alternativos libres de combustión para el consumo de tabaco y nicotina.



"Empezamos hace nueve meses y hemos firmado varios compromisos para la protección a los menores de edad y a la población no consumidora de estos productos alternativos al consumo de tabaco, también para defender la formalidad y evitar la comercialización de productos que no cuenten con estándares de calidad", explicó.



La directiva dijo que el riesgo es diferente al cigarrillo tradicional y "es importante recalcar que nosotros tenemos unos compromisos de autorregulación que esperamos sean acogidos por otras empresas que no hacen parte del gremio. También estamos en formación de los expendedores de estos productos, personas que también hacen parte de la comercialización, buscamos trabajar en un sello en puntos físicos y un proyecto en el tema de plataformas digitales", destacó.



Para el gremio que lidera Gutiérrez es claro que no bastan los mecanismos de autodeclaración de mayoría de edad para la compra a través de estos canales, se debe

evitar el contacto, ingreso y acceso a menores de edad en tiendas especializadas en donde se comercialicen productos.



Hacer campañas para educar sobre el no acceso y venta a menores de edad de los productos y contenga frases como “Prohíbase su venta a menores de edad” o ¨Este producto es sólo para adultos".

Directora Ejecutiva de Alterpro

'Necesitamos estar en la regulación'



De otro lado, "hace más o menos tres meses presentamos a la Dian por medio de un derecho de petición las cifras de importación de vapeadores para tener una información precisa sobre la magnitud del mercado ilegal. Obviamente, cada empresa tiene sus propias, sus propios números de de ventas, pero vemos que está es una categoría que está creciendo más o menos a doble dígito cada año, tanto en Colombia como en otros países de la región y hay un mercado legal y hay un mercado gigantesco que es ilegal", expusó.



Para la directiva los vapeadores que entran de contrabando, "no cumplen con ningún estándar de calidad y realmente la gente no lo sabes. Salvo estas cuatro empresas, que son, empresas grandes multinacionales, que están interesadas en desarrollar una industria legal formal segura hay una cantidad enorme de empresas piratas, por lo menos unas 190 firmas irregulares vendiendo", dijo.



De acuerdo con la directiva han solicitado al Congreso una regulación precisamente para alguna forma depura ese mercado y establecer que es lo legal y que no.



También se comprometieron a informar al consumidor de manera explícita y estandarizada la concentración de nicotina en miligramos sobre mililitros o en miligramos sobre gramos en soluciones líquidas – Ejemplo: 3mg/ml, 3mg/g



"Hay varios proyectos de ley usando actualmente en el Congreso, hay unos que consideramos más técnicos que otros, pero muy seguramente al final de este año habrá una una regulación porque necesitamos estar en el proceso y regulados. Esta es una exigencia del gremio ,de la industria legal, pero también una necesidad muy clara de diferentes actores en la sociedad", puntualizó la directiva.



Además de propiciar espacios de rendición de cuentas para que las empresas cumplan con los estándares y se sometan a procesos de verificación de su cumplimiento.



De acuerdo con Gutiérrez es muy importante que estos debates de política pública miren experiencias internacionales, " en donde se ha prohibido por decreto el vapeo por ley, lo que se ha generado es un mercado muy complejo de manejar, el crimen organizado ha tomado las riendas. Por otro lado en países donde se adoptó una ley mucho más progresista, reconociendo que esto es una un instrumento de cesación del tabaquismo, muestra claramente, sin sin lugar a dudas, que la gente deja de fumar tabaco tradicional y eso es un impacto muy positivo para la industria", dijo.

