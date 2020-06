Gremio de las piscinas espera un salvavidas por parte del Gobierno

Tras conocerse desde el pasado fin de semana el nuevo decreto del Gobierno que autoriza, bajo algunas condiciones, la reapertura de aeropuertos, restaurantes e iglesias, siempre y cuando cumplan con las normas de bioseguridad, al igual que piscinas y polideportivos exclusivamente para la práctica deportiva de manera individual por deportistas profesionales y de alto rendimiento, la Asociación Nacional para la Prevención del Ahogamiento – Asalvo- se pronunció y dijo recibir "un trato injusto por parte de las autoridades" con respecto a la posibilidad de reabrir las instalaciones.



Asalvo, gremio que reúne a diferentes actores de la industria acuática, se mostró muy preocupado y mediante un comunicado dio a conocer su descontento con el trato discriminado, según ellos, que han recibido por parte del Ministerio de Salud y el Ministerio del Deporte.



En dicho documento, la asociación de la que hacen parte reconocidas escuelas de enseñanza de la natación indicó que quizá ellos, como ningún otro sector, cumple con las medidas de bioseguridad.

“Queremos manifestar con honda preocupación que la industria de las piscinas y natación está en una crisis y ha sido tratado con injusticia, ya que siendo una actividad deportiva, recreativa y relajante que conlleva un mínimo riesgo de contagio de covid-19 o de algún otro virus contagioso, pues desde hace muchos años sus aguas son tratadas con el desinfectante más efectivo contra cualquier virus o bacterias: el cloro”, aclara en el documento el gremio que reúne diferentes actores de la industria acuática, de la que dependen más de 85.000 familias en todo el país.



En el comunicado enfatizan que cloro que se usa en las piscinas es el mismo químico desinfectante que en todos los medios, todas las entidades sanitarias y el Ministerio de Salud y Protección Social recomienda como uno de los productos ideales para contrarresta el coronavirus y explican que este químico se usa para que el agua no se deteriore rápidamente, y que para ello se cuenta con el personal idóneo que labora con experiencia y con los equipos necesarios para mantener el agua de estas estructuras en óptimas condiciones.



En otro de los apartes del comunicado que firma Angélica Aristizábal, directora ejecutiva de la asociación, especifica que ninguna otra de las actividades hoy autorizadas por parte del Gobierno para operar, que incluso están catalogadas de alto riesgo como el transporte público, los supermercados, las plazas de mercado y los bancos, ente otros, requiere de los protocolos de bioseguridad que se cuentan desde hace mucho tiempo dentro del medio del agua, piscina y natación como necesarios para ingresar a cualquier estanque donde se practique este deporte.

Sin derecho a trabajar

La ejecutiva indica que al gremio lo catalogan como una actividad recreativa y por lo mismo, al parecer, la actividad no es importante y explica que “los que vivimos de la misma no importamos, los que dependemos de esta industria no tenemos derecho a trabajar, a producir ingresos, a procurar el bienestar de nuestras familias y peor aún no solamente se nos impide producir, no se nos tiene en cuenta, sino peor aún, todas las manifestaciones públicas estigmatizan nuestra actividad, siendo un acto de pleno desconocimiento del manejo del agua de piscinas”.



Por su parte, Carlos Niño, director de la Escuela de Natación Burbujas, una de las más reconocidas y premiadas en la enseñanza de la disciplina en la capital del país, considera que la crisis de salud, con motivo de la pandemia, ha causado considerables pérdidas, incluso de puestos de trabajo, y aspira a que el Gobierno les tire un salvavidas rápidamente y les dé luz verde para poder abrir una vez las piscinas.

“Nosotros, los propietarios de piscinas, como gremio, siempre hemos cumplido con las normas de salubridad. Es muy triste ver la piscina vacía, sin los niños, que vienen a aprender a nadar y a crear hábitos deportivos. Ahora, para las vacaciones, después de la intensidad de las clases virtuales, la apertura les daría a los chicos la oportunidad de cambiar la rutina y aprovechar el tiempo libre. Y los más pequeños, los bebés, pueden complementar su relación con el agua, en sus primeras experiencias dentro del agua. Por eso necesitamos con urgencia que nos den el aval para volver a nuestras labores”, dijo con ilusión quien ha trabajado por décadas en la enseñanza y la perfección de los estilos de la natación.



Durante el tiempo de cuarentena varias de las escuelas de natación en Bogotá han tenido que cerrar y la situación no es nada fácil ya que algunos de los centros de aprendizaje están en lugares arrendados.



Entre los compromisos que cita Asalvo para la reapertura de las piscinas está la frecuencia de las clases con menos aforo, con un intervalo de tiempo para efectuar una nueva desinfección del espacio y tener un estricto control de ingreso, con señalización en áreas comunes, y desde luego, cumplir con la normatividad de bioseguridad exigida por las autoridades sanitaria establecida por la ley frente al covid-19.



JAVIER ARANA

ELTIEMPO.COM

@arana_javier