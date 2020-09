Compañías automotrices registraron grandes pérdidas por covid-19

Los 17 mayores grupos automovilísticos del mundo obtuvieron una pérdida operativa conjunta en el segundo trimestre de casi 11.000 millones de euros a causa de la pandemia de coronavirus, según un estudio de la consultora EY publicado este miércoles.



La cifra contrasta con los cerca de 22.000 millones de euros que esos mismos fabricantes de vehículos habían obtenido en el mismo período de 2019. "Un derrumbe de este tipo en la facturación, beneficios y ventas no se había producido nunca" en el sector, aseguró el director del departamento de Automoción y Transporte de EY, Constantin M. Gall.



La pandemia ha llegado a "paralizar temporalmente" la industria automotriz, con "consecuencias catastróficas", agregó Gall.



Once de esas empresas cerraron el trimestre en rojo mientras seis consiguieron presentar beneficios. Sólo el fabricante estadounidense Tesla logró un resultado mejor que el del mismo período del año anterior, además de convertirse en la empresa más rentable del grupo, según los cálculos de EY.



La facturación cayó en todos los fabricantes, con un total acumulado en el trimestre de casi 177.000 millones de euros, una caída del 41 por ciento con respecto al mismo período del año anterior.



No obstante, se registraron grandes diferencias entre los distintos fabricantes: la facturación de Tesla apenas cedió un 5 por ciento, mientras que la de Mitsubishi se hundió un 57 por ciento. La de Volkswagen cayó un 37 por ciento, la de Daimler (fabricante de Mercedes-Benz) un 29 por ciento y la de BMW, un 22 por ciento.



Las ventas, por su parte, aguantaron mejor en términos agregados, en gran medida gracias a China, que inició antes su recuperación económica.



El estudio de EY estima que las ventas no recuperarán los volúmenes precrisis hasta 2022. Peter Fuss, uno de los autores del estudio, consideró que este shock tendrá "brutales" repercusiones en el empleo, algo que empezará a materializarse, en forma de despidos y cierres de plantas, "como pronto el año que viene".



EFE (BERLÍN)