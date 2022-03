Los consumidores han sido una pieza clave de la reactivación económica. En el 2021, el consumo privado impulsó el crecimiento. Los hogares gastaron 85 billones de pesos, lo que representa un 14,6 por ciento más que en el año anterior, e incluso compraron un 8,9 por ciento más que en el 2019, antes de la pandemia del covid-19. Además, el gasto por persona fue el más alto de la historia.



En el marco de la celebración del Día Mundial del Consumidor, que se celebra hoy a nivel mundial, diferentes gremios, universidades y empresas se han unido para llevar a cabo una campaña que visibilice la importancia de los consumidores, sobre todo, en estos tiempos difíciles.



La firma Raddar se unió con el Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa), la Andi, la Asociación Nacional de Anunciantes de Colombia (Anda), Acopi, Inexmoda, Acecolombia, la Confederación Colombiana de Consumidores y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para montar este proyecto y convocar a diferentes marcas.



El propósito es que las empresas compartan hoy a través de sus redes sociales y plataformas un contenido en agradecimiento a los consumidores. En total, se espera que más de 200 marcas se sumen a esta iniciativa. Para ello, estas deben utilizar la etiqueta #GraciasConsumidores.



“Los consumidores salvaron la economía el año pasado, y en estos momentos dar una noticia buena para el país siempre es un buen motivo. A nivel emocional, tiene todo el sentido que las marcas tengan un espacio para agradecerles a los consumidores por haber salvado la economía. Si los consumidores no habría ventas, y sin ventas no tendríamos producción ni empleo, se trata de toda una cadena”, dijo el presidente de Raddar, Camilo Herrera.



Además, en esta ocasión se cumplen 60 años de la proclamación de los derechos del consumidor por el presidente de Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy. El jefe de Estado proclamó en 1962 las siguientes palabras: “Todos somos consumidores. Es el mayor grupo económico que se ve afectado y afecta a casi todas las decisiones económicas públicas y privadas. Sin embargo, es el único grupo importante cuyas opiniones no se escuchan lo suficiente”. Y un año más tarde, la ONU declaró el 15 de marzo como el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores.



Mientras tanto, en Colombia no fue hasta 1968 cuando se creó la SIC, que en 1976 comenzó con funciones de control y vigilancia de precios, pero que con el paso del tiempo adquirió funciones de regulación, vigilancia y control de otro tipo de actividades en torno a la industria y el comercio.



