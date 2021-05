Goldman Sachs se adentra en el mercado del bitcóin

Goldman Sachs Group Inc. se está adentrando aún más en el mercado bitcóin de US$1 billón, ofreciendo así a los inversionistas de Wall Street una vía para hacer grandes apuestas.



Le puede interesar: La banca colombiana impulsa pilotos con criptomonedas

El banco de inversión ha abierto la negociación con contratos forward no entregables, un derivado vinculado al bitcóin que se paga en efectivo.



Luego, la empresa se protege de la famosa volatilidad de la moneda digital comprando y vendiendo bitcóin en operaciones en bloque en CME Group Inc., utilizando Cumberland DRW como socio de trading.



Goldman, que aún no está activo en el mercado spot de bitcóin, presentó las apuestas a los clientes el mes pasado sin un anuncio. "La demanda institucional continúa creciendo significativamente en este espacio, y poder trabajar con socios como Cumberland nos ayudará a expandir nuestras capacidades", dijo Max Minton, jefe de activos digitales de Goldman para Asia y el Pacífico.



Siga leyendo: La avalancha del 'criptoarte' digital llegó a Colombia



Goldman Sachs, que abrió una mesa de operaciones este año para ayudar a los clientes a negociar en futuros cotizados vinculados a bitcóin, dijo en marzo que también estaba cerca de ofrecer a los clientes privados vehículos adicionales para apostar por precios criptográficos.



Pero el impulso hacia contratos forward aumenta drásticamente su capacidad para ayudar a los grandes inversionistas a asumir posiciones. La asociación con Cumberland resalta la voluntad del banco de trabajar con empresas externas para ayudarse en este proceso, según personas familiarizadas con el asunto, que hablaron bajo condición de anonimato.



Le recomendamos: Abundante liquidez abre espacio para un repunte del mercado accionario



Durante años después de su creación en 2009, bitcóin fue rechazado por los bancos de Wall Street, y el director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co., Jamie Dimon, amenazó una vez con despedir a cualquiera de sus operadores si identificaba que estaban comprando y vendiendo la criptomoneda.



Si bien Dimon más tarde suavizó su tono, el mundo bancario ha percibido durante mucho tiempo al bitcóin como un juguete para delincuentes, narcotraficantes y lavadores de dinero.



También puede leer: Fondos y cuentas de ahorro ganan terreno



Pero el interés de los clientes y las ganancias astronómicas del bitcóin, que alcanzaron un máximo de casi US$65.000 en abril, han cambiado la situación de muchos banqueros.



Morgan Stanley está poniendo el bitcoin a disposición de clientes y JPMorgan está trabajando en una oferta similar. Los bancos aún desconfían de los desafíos regulatorios de tener bitcóin directamente.



Le sugerimos: Precios de telefonía móvil bajan tras llegada de nuevo operador



A medida que los derivados se liquidan con efectivo, los productos que ofrece Goldman Sachs no requieren tratar con bitcóin físico. De manera similar, los fideicomisos de Morgan Stanley y JPMorgan dan a los clientes acceso a vehículos que rastrean bitcóin mientras utilizan a un tercero para comprar y mantener el activo digital subyacente.



Goldman Sachs podría ofrecer a continuación a clientes de fondos de cobertura letras cotizadas en bolsa con base en bitcóin o acceso al fondo Grayscale Bitcoin Trust, dijo una de las personas.



BLOOMBERG

Más recomendados de Economía

El grupo dueño de Jumbo, interesado en comprar el Éxito

‘Empleo para jóvenes debe tener un capítulo especial en los diálogos’

‘Recuperar la economía exige gente con habilidades digitales’