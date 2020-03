Goldman Sachs advierte que el petróleo podría desplomarse a los US$ 20

La Opep y Rusia se han enzarzado en una guerra de precios que podría arrastrar el crudo al territorio de los US$ 20, según Goldman Sachs Group Inc.



El crudo Brent podría llegar a caer a US$ 20 el barril, poniendo a prueba los niveles a los que algunos productores pueden operar, escribieron analistas entre los que figuraba Damien Courvalin en un informe.

Este avance cambia por completo las perspectivas para los mercados de

petróleo y gas, dijo el banco, y recorto sus pronósticos para el segundo y tercer trimestre a US$ 30 por barril.



"Creemos que la guerra de precios del petróleo entre la Opep y Rusia comenzó inequivocamente este fin de semana", dijeron los analistas.



"El pronóstico para el mercado petrolero es aun mas pesimista que en noviembre de 2014, cuando comenzó una guerra de precios similar, ya que se suma al colapso significativo de la demanda de petróleo debido al coronavirus".



La Opep y sus aliados no lograron llegar a un acuerdo para prolongar los recortes de producción la semana pasada, dando el pistoletazo de salida a una guerra de precios que ya ha convulsionado los precios.



Durante el fin de semana, Arabia Saudita recortó los precios de venta oficiales y el reino también planea elevar la producción por encima de los 10 millones de barriles al día. El crudo Brent se desplomó un 9,4 % para negociarse a US$ 65,93 por barril.



BLOOMBERG