Así está el pulso de las negociaciones para levantar el paro

Con unas posiciones aún muy radicalizadas, Gobierno y centrales obreras, representadas por el Comité Nacional de Paro (CNP), tendrán en pocas horas un nuevo acercamiento para tratar de encontrarle una salida pronta y viable a la grave situación que tiene al país semiparalizado y sumido en un verdadero caos, por cuenta de las fuertes manifestaciones sociales y los actos de violencia y vandalismo, hechos que completan ya más de 17 días.



El sitio de encuentro para la reunión de hoy, en el se buscará, entre otros aspectos, levantar el paro que completa 17 días y que tiene en riesgo la continuidad de la reactivación económica del país, será la sede principal de la Caja de Compensación Compensar, localizada en la Avenida 68, donde Gobierno y representantes del CNP volverán a medir sus pulsos frente a los principales puntos de los pliegos y propuestas presentadas con anterioridad.



Pero qué opina la academia, los analistas y qué dicen los representantes de las centrales obreras frente a las peticiones que están sobre la mesa de discusión y que serán claves para el Gobierno y el CNP lleguen a un consenso para destrabar al país.

Renta básica

Uno de los puntos más álgidos gira en torno a la renta básica propuesta por el CNP y que debería cubrir, con un salario mínimo, a buena parte de la población colombiana en situación de pobreza, frente a lo cual la académica y los analistas económicos considera que es un imposible bajo cualquier circunstancias, debido al alto costo que esto implica para las finanzas públicas.



Mauricio Santamaría, presidente del centro de estudios económicos Anif, dice que cubrir esa petición, tal como está planteada resulta imposible y se necesitarían cuatro reformas tributarias como las que planteó el exministro Alberto Carrasquilla para cumplirla. Sostiene que una renta de 200.000 o 250.000 pesos, para una familia en situación de pobreza es una gran ayuda y es algo viable, pero no un salario mínimo debido a su alto costo.



"Se pude avanzar en lo de la renta básica, pero no como la plantean las centrales. En Anif llevamos año y medio diciendo que es una buena idea, pero no en esas condiciones de un salario mínimo para millones de personas, que pueden ser 20 o 30 millones según se entiende de su propuesta, eso valdría unos 80 billones dependiendo del número de beneficiarios y no existen esos recursos, el recaudo tributario total del gobierno son 140 billones de pesos, lo que implica que tocaría dejar de hacer el resto de cosas para pagar ese ingreso,", señala Santamaría.



Andrés Zambrano, profesor asociado a la facultad de economía de la Universidad de los Andes, sostiene que dicha ayuda equivaldría a casi “un tercio del gasto público en Colombia o tres veces lo que pretendía recaudar la reforma tributaria en principio”. Esto claramente no es sostenible, señala el catedrático, pues a ese gasto se le tendría que sumar el valor de las otras peticiones (educación y subsidios al empleo) que se estiman en unos 800.000 millones de pesos, las cuales en su opinión sí serían viables, más no lo de la renta básica.



Según el Comité del Paro, con dicha renta básica, las familias pobres del país recibirían un salario mínimo mensual vigente, que para este año es de 908.526 pesos. De ser así, el gasto para cubrir esa población con la renta básica alcanzaría los 70 billones de pesos, un 7 por ciento del PIB, según cálculos preliminares.



Jorge Enrique Espitia y Luis Jorge Garay, investigadores del Centro de Política Fiscal de la U. Nacional, plantean una renta básica que “consistiría de una transferencia monetaria incondicional mensual que garantice que todos los miembros de cada hogar focalizado alcancen la línea de pobreza monetaria, según su respectivo dominio geográfico. Este programa complementaría los programas sociales como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, dado que el de Ingreso Solidario solo tiene vigencia hasta finales de junio de 2021”.

Gratuidad en educación superior

Otro de los aspectos que están incluidos en el pliego de peticiones de las centrales obreras tiene que ver con la gratuidad en la educación superior para los jóvenes, sobre lo cual existen algunas críticas de los analistas quienes creen que es una propuesta viable, siempre y cuando se aterrice la propuesta, pues no debe incluir a aquellos que tienen alguna capacidad de ingresos.



Para el presidente de Anif en este propósito han venido trabajando algunos gobiernos, aunque con algo de lentitud, pero se ha avanzado. Sin embargo, en su opinión, tampoco puede ser gratuita para todo el mundo, pues es un error darle un subsidio a una persona que puede pagar algo.



"Hay que darle educación gratuita a los jóvenes de ingresos bajos, pero a aquellos con cierto nivel de ingresos es un error y esta prohibido por la Constitución Nacional que señala que no se le pueden dar subsidios a quienes no los necesita. Se puede negociar y avanzar, pero hay que hacerlo bien, incluso con subsidios de mantenimiento, pero para la población más pobres", señala Santamaría.

Otros temas

Frente a la petición para que la industria nacional esté mas protegida, que reposa en el pliego de las centreales obreras, el analista dijo que esto sería dar un paso atrás varias décadas, más aún cuando la industria colombiana está bastante protegida.



Según Santamaría, "Colombia es uno de los que mayor protección (de su indistria) tiene en el mundo, tiene acuerdos internacionales no solo bilaterales sino que hace parte de la OMC y no puede tomar medidas unilaterales por las sanciones a que quedaría expuesta y eso sería el peor de los escenarios… eso sería volver a los años 60, 70 y 80 cuando la experiencia fue muy mala".



Y frente a la propuesta de no retorno a la alternancia, el director de la Anif dijo que le parecía una falta de respeto con el país que una petición de esa naturaleza se incluya en esas mesas de negociación, más cuando los niños y jóvenes del país llevan un año encerrados, sin recibir alimentación escolar y mientras miles de madres trabajadoras han tenido que renunciar a sus empleos para atender a sus hijos, causándoles grandes daños económicos, pues al final esa idea solo golpea a los más pobres, porque las familias con mayores recursos tienen como sortear esta situación.

Garantías sociales

Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y máximo vocero del CNP ha dicho que mientras no haya garantías para la protesta social y se cumpla con los acuerdos pactados en el pasado es difícil que cesen las protestas sociales.



Según dijo, en la primera reunión que sostuvieron con el Presidente Iván Duque, en medio de esta difícil coyuntura, no hubo acuerdo porque el mandatario les dijo que todo estaba bien y que “no iba a haber una negociación sino una conversación”, algo que los miembros del Comité de Paro no están dispuestos a aceptar.



Con la disposición del Gobierno de sentarse de nuevo a la mesa a discutir salidas a la actual situación Maltés dijo que "es un avance, pero mientras no haya garantías es muy complicado”, insistió y subrayó que, seguirán insistiendo para que el Gobierno les dé una respuesta frente al pliego de emergencia que se le presentó el año pasado y hasta la fecha no se ha pronunciado, así como también para que cumpla con los acuerdo firmados hace dos años, tras el paro de Buenaventura y Chocó.