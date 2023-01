La ministra de Agricultura, Cecilia López, informó ayer sobre los avances para poder implementar la reforma agraria en Colombia y dijo que ya han recibido propuestas de venta de 1,7 millones de hectáreas, correspondientes a 3.420 predios ofertados.



(Lea también: ‘La mayoría de propuestas son de medianos propietarios').

De ese total, hay 420 que provienen de productores afiliados a la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán). Estos completan un total de 284.000 hectáreas. Como se recuerda, el proceso de reforma tuvo un impulso luego de que el Gobierno llegó a un acuerdo con el gremio que lidera José Félix Lafaurie para comprar tres millones de hectáreas al sector ganadero.



Por ejemplo, en la región Caribe y el Magdalena Medio hay 58.000 hectáreas ofertadas por los ganaderos como parte del acuerdo firmado por el Gobierno Nacional y esa agremiación.





(De interés: Sin exploración de petróleo y gas se golpea fuerte a los ingresos y la inversión).

Solo tierras productivas

Sobre el proceso de adquisición, la ministra López detalló que solo se pueden comprar tierras que sean altamente productivas, que no se inunden y que hayan sido adquiridas legítimamente por sus actuales propietarios.



Además, la funcionaria explicó que las entregas de tierras a los campesinos se harán de forma colectiva y que estarán acompañadas por grandes proyectos productivos.



“Una vez que se tenga la tierra y sepamos qué se produce en esa área hay que agrupar a la gente. Tenemos 115.000 solicitudes para adjudicación, pero hay que ver quiénes son, dónde están y cómo los agrupamos”, dijo en reciente entrevista a Portafolio.

(Puede leer: Confirman nulidad del proceso de integración entre Avianca y Viva: ¿qué viene?).

Primero tenemos que estar seguros de que no fue tierra de los ‘paras’ FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), para el 2023 el reto es formalizar 1’500.000 hectáreas y avanzar en la reforma con la entrega de 500.000 a personas que no la tienen o les es insuficiente, para lo cual el Gobierno Nacional triplicó el presupuesto de la agencia.



“Toda esa tierra ya está en revisión, primero tenemos que estar seguros de que no fue tierra de los ‘paras’, que no son baldíos y que su adquisición fue transparente. Luego debemos ver si son productivas para definir los precios”, explicó la ministra en la misma entrevista.



Igualmente, la funcionaria manifestó que, para finales de enero, se necesita tener una cifra de cuánta tierra se puede comprar, para pedir la adición presupuestal.



Además, agregó que han titulado 919.397 hectáreas en todo el país, para indígenas y poblaciones afro, entre otros. En términos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), ya hay varias fincas en arriendo.



El proceso de formalizar esas hectáreas se ha hecho en cuatro meses y esas tierras corresponden al 13 por ciento de la meta de los siete millones de hectáreas que hacen parte de los compromisos del Acuerdo de Paz.

(Le sugerimos: Predios vecinos a obras viales pagarían toda una tributaria por valorización).

“De los 4 billones que nos dieron para comprar tierras, no nos alcanza sino para un volumen muy pequeño. Vamos a ver de esas 58.000 cuántas realmente cumplen todos los requisitos. Adicional, tenemos problemas en comprar tierras para La Mojana. Estamos evaluando la oferta del Presidente, de darle tierra a la gente que salió de Rosas, Cauca, pero ahí estamos mirando dónde, porque no encontramos tierras cercanas. Entre otras cosas hay que agregar que no sea inundable, porque ya sabemos qué pasa en la región Caribe”, agregó López.



“Simultáneamente, se ha avanzado en la creación de cuatro zonas de reserva campesina, beneficiando a más de 16.000 habitantes, así: Sumapaz, con 22.765 hectáreas; Puerto Rico (Meta), con 33.694 hectáreas; La Macarena (Meta), con 163.906 hectáreas, y Santa Rosa (Cauca), con 176.000”, destacó la funcionaria.



Con la puesta en marcha de esta figura, que reconoce el ordenamiento y la delimitación del territorio, se brindará atención prioritaria para los pobladores que recibirán toda la oferta institucional del Estado.

Facebook Twitter Linkedin

Tierras de la ANT Foto: Twitter @AgenciaTierras

(Le puede interesar: Ecopetrol: Colombia seguirá necesitando las regalías e impuestos del petróleo).

‘Es imposible’



De acuerdo con la ministra, “si en total llegamos a comprar 500.000 al año (…) somos unos magos”.



Según José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegán, el sector ha entregado muchas más tierras que las casi 300.000 a las que hace referencia el Ministerio de Agricultura.



“Nosotros hemos entregado bastantes más, son casi 500.000 y esas de las que habla la cartera son solo en la costa Caribe y hay otras zonas donde las están ofreciendo”, explicó.

El sector ganadero tiene 37 millones de hectáreas y está dispuesto a vender tres millones FACEBOOK

TWITTER

El reto operativo y económico en la compra de las tierras es alto pues el Gobierno tiene pocas o no tantas como se quisiera, y ya tiene disponibles las que dejó la pasada administración en la ANT.



Además de las que se encuentran en proceso de extinción de dominio o ya con sentencia en la SAE.



(Además: Exportaciones: por petróleo, Colombia es 3.° con mayor crecimiento en la región).



Sobre la meta planteada, el líder gremial explicó: “La tiene que formular el Gobierno, porque tierra para comprar hay y están en un proceso en el que aún no han empezado a adquirirlas. Esperamos que se dé en el primer semestre del 2023 y con una cantidad significativa para poder ir dando un mensaje más claro e ir cumpliendo las expectativas en los territorios”, agregó Lafaurie.



“En efecto, la reforma agraria verdaderamente integral tiene diferentes fuentes de adquisición de tierras productivas y, así las cosas, mientras desarrollamos conjuntamente el cómo del acuerdo firmado con Fedegán para la compra directa, bien haría el Gobierno en preocuparse por el cuándo de la reforma y en dar los primeros pasos con las tierras disponibles, que sí tienen vocación ganadera y, sobre todo, si la tienen sus nuevos propietarios. Estaremos dispuestos a brindar asistencia técnica y extensión a los primeros proyectos asociativos de ganadería sostenible”, expuso el directivo en el sitio web del gremio.



El sector ganadero tiene 37 millones de hectáreas de las 55 que son propiedad privada y está dispuesto a vender tres millones según el acuerdo con el Gobierno. Hasta el momento ha ofrecido 275.000.



Según las cuentas del Lafaurie, esta es una muy buena cantidad para que arranque el proceso de compras.



Además, advierte que es el Gobierno el que tiene ahora que resolver a quién le compra, a qué precio le compra y en dónde le compra.



(Siga leyendo: Los zonas que más se valorizaron en Bogotá, Medellín y el Caribe en el 2022).



En mayo de 2020, la entonces directora de la ANT,Myriam Martínez Cárdenas, anunciaba que el Fondo Gratuito había llegado al millón de hectáreas, aunque en la opinión del presidente de Fedegán más de 740.000 eran baldíos.



El director saliente de la SAE, Andrés Ávila, informó de 450.000 hectáreas rurales, pero el actual director, Daniel Rojas, se refirió solo a 65.000. Lafaurie señaló que se habla de apenas 33.000 que estarían disponibles de la ANT.

Más noticias

Las inversiones que proyecta el sector de los combustibles líquidos para el 2023

Arriendos en Colombia suben un 13,12 %: ¿puede pedir rebaja?