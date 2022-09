La Ministra de Agricultura Cecilia López Montaño, explicó que por las fuertes lluvia, y un fenómeno de la Niña prolongado que amenaza con ser más fuerte que el del año 2010. Se espera que una Misión del Ministerio de Agricultura, buscará tomar acciones en la zona de la Mojona y el Canal del Dique.

Incluso que de ser necesario en diferentes zonas de la Costa Atlántica de Colombia es posible que se tenga que reubicar a muchas personas para evitar que sufran por las inundaciones.



Tras su participación en la Convención Internacional de Seguros, que se realiza en Cartagena. López señaló que habrá una temporada de lluvias que requiere medidas urgentes y rápidas.



"Este es un fenómenos de la niña más prolongado y de ser necesario se moverán las personas, el presidente Gustavo Petro, pidió que desde hace dos semanas que todos los ministerios Junto con la Unidad de Gestión del Riesgo, empezarán a diseñar una estrategia especialmente para las familias, que se verán más afectadas en la Mojana y el Canal del Dique", señaló.



Además posiblemente se tenga que evaluar como afrontar problemas de hambre, pérdidas de cosechas y también la reubicación de los alimentos



"Vamos a mirar como operamos en esta situación, como mover las cosechas de un sitio para otro, y cómo le ayudamos a la gente a enfrentar los costos de este invierno con los recursos de este año, qué programas pueden postergarse, para tener listo el paquete de ayudas .La movilización de las personas se haría si están de acuerdo, no lo haremos si ellos no quieren. Lo importante es recalcar que hay voluntad política de responder, porque no vamos a tener otra tragedia como la que se vivió en 2010”, explicó .



Según la funcionaria, el Ideam ya informó que la temporada de lluvias podría llegar hasta febrero del 2023.



Además López señaló que existe una baja cobertura en el acceso al seguro agropecuario y una baja digitalización del campo, por tanto la idea es desplegar una estrategia de aseguramiento,con los bancos y con todos los operadores en cabeza de Asomovil.



Aún no tienen definidas las zonas para empezar a llevar los créditos y productos para el campo, pero la idea ampliar hacia el sector rural, la cobertura y las redes en especial a las hacia las mujeres, jóvenes y afrodescendientes.

