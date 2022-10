El dólar se mantiene marcando máximos históricos en Colombia, el viernes pasado superaba por primera vez la barrera de los 4.700 pesos, el martes rondaba los 4.800 pesos, al tocar un precio máximo de 4.794 pesos logrando una nueva marca, Y ayer, solo 49 pesos separaban a la divisa de los 4.900 pesos. Para este jueves regirá una tasa representativa del mercado (TRM) de 4.815,09 pesos, la más alta en la historia de Colombia.

En lo que va corrido del presente año el peso colombiano se ha devaluado frente a la divisa estadounidense en 21 por ciento, lo que en términos absolutos indica que su pérdida de valor es cercana a los 834 pesos.



Si bien la apreciación del dólar no es exclusiva frente al peso, la moneda colombiana ha tenido mayor caída que las de otras economías porque a la alta incertidumbre de los inversionistas por la coyuntura mundial se suman dudas sobre el rumbo de la economía local.



En un intento por enviar un mensaje de tranquilidad al mercado por la escalada del llamado billete verde esta semana, José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, señaló el martes que el país tendría una política macroeconómica responsable, “vamos a cumplir la Regla Fiscal, no va a haber control de cambios, vamos a diversificar exportaciones”, dijo tras agregar que frente a las exploraciones de petróleo y gas todavía están haciendo los ejercicios para establecer qué se necesita en ese frente para garantizar que el país tenga un buen volumen de exportaciones y, por tanto, una buena capacidad para soportar una balanza de cambios sólida.



“Creo que esas son las noticias positivas y esperamos que ese compromiso con la estabilidad macroeconómica sea reconocida por los mercados donde en los últimos días ha habido mucha incertidumbre, pero esperamos que en los próximos días se comiencen a calmar los mercados”, precisó Ocampo.



Pero el mercado del dólar de la jornada de ayer miércoles le respondió con más alzas y nuevo récord, esta vez, cercana a los 100 pesos sobre la cotización del martes, al pasar de 4.744,04 a 4.815,09 pesos.



Ayer, en el Diálogo Regional Vinculante en Urabá, el presidente Gustavo Petro buscó explicar la caída del peso con las circunstancias internacionales: “En Estados Unidos toman decisiones para ellos solos sin pensar en lo que va ocurriendo por sus medidas y así se están vaciando las economías latinoamericanas y las monedas caen todas no solo el peso colombiano”.



Pero expertos como Camilo Pérez, gerente de investigaciones del Banco de Bogotá, apuntaron también a los factores internos.



“Lo que sucedió ayer es bien inquietante en la medida en que incluso a pesar de las declaraciones favorables que está dando el ministro de Hacienda, no se logra contener los demás pronunciamientos de otros lados del Gobierno”, explicó.



Pérez señaló que el contexto internacional afecta y “los operadores e inversionistas están más enfocados en las noticias desfavorables más que en las favorables. Además otro factor para anotar, es que el déficit comercial de agosto fue altísimo en Colombia”, dijo.

Más efectos

Las compras en el exterior reflejan recuperación de la demanda interna. Foto: Cortesía Sociedad Portuaria de Cartagena

Las condiciones de Colombia, como la incertidumbre sobre la reforma tributaria que busca recaudar 21,5 billones de pesos, y la inflación en niveles de 1999 que ha llevado al Banco de la República a elevar las tasas de interés hasta 10 por ciento también meten presión a los inversionistas y a la misma moneda.



Andrés Langabaek, gerente de estudios económicos del Grupo Bolívar apunta que hay informaciones de inversionistas extranjeros que están buscando otros países de la región por las condiciones locales.



“Tenemos informaciones de que hay inversionistas interesados o más entusiasmados en otros mercados emergentes sobre Colombia por ejemplo el caso de Brasil y estos es producto del proceso desinflacionario que están viviendo en este país, mientras que en el caso de Colombia está en aumento. Así se desvaloriza la renta fija en Colombia y por eso estos inversionsistas podrían tener una mejores rentas en otros lugares”, dijo.



Además apuntó que los incrementos de las tasas en septiembre pudieron ser insuficientes para frenar a la inflación.



Por su parte, para Javier Díaz, presidente de Analdex, un alza en la tasa de cambio, como la que registra el país en la actual coyuntura, significa que el país se está empobreciendo y que la productividad de su economía se está rezagando.



“Un movimiento en la tasa de cambio que responde a factores diferentes a ganancias en productividad no es beneficio para los exportadores, ni para la economía en general. Para muchos exportadores, el alza en la tasa de cambio no los benefició puesto que ellos requieren importar materias primas, insumos y bienes intermedios que ahora resultan más costosos”, explica el vocero del gremio del comercio internacional.

