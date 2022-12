El presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Álvaro Pardo, anunció que en Colombia "no se van a entregar más contratos de gran minería a cielo abierto de carbón", en línea con la promesa que hizo el jefe de Estado, Gustavo Petro, durante su campaña política.



También se le cerrará la puerta a la posibilidad de entregar títulos mineros que estén ubicados en áreas restringidas o excluibles de minería. "Nunca más se va a entregar un título en un área donde haya exclusiones o restricciones ambientales", dijo.



Y es que, de acuerdo con una revisión detallada que hizo la ANM, en años anteriores se entregaron 1.816 títulos que tienen superposición con áreas restringidas o excluibles de minería. Específicamente, en páramos que ya están delimitados se encontraron 134, y en lo que aún no lo están existen 128. El Parque Nacional Natural Pisba es el lugar en dónde más hay, con 65 títulos mineros, mientras que en Santurbán se tienen 26.



Para otro tipo de minería la ANM sí continuará entregando contratos de concesión, por lo que cualquier persona podrá acercarse a la entidad y hacer sus propuestas para que entren en un proceso de estudio.



También destacó que el Ministerio de Ambiente está volviendo más rigurosos los términos de referencia para la elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), por lo que ya no será tan fácil pedir una licencia ambiental para proyectos minero-energéticos.



Las minas de Prodeco siguen en vilo

En 2021 Prodeco decidió cerrar sus operaciones en las minas de carbón Calenturitas y La Jagua, ubicadas en el departamento del Cesar, para devolverlas a la ANM. Sin embargo, Álvaro Pardo aseguró que no se podrán recibir hasta que se verifique el pleno cumplimiento de sus obligaciones técnicas, ambientales, laborales y económicas.



Por lo tanto, tampoco se podrán entregar a otra compañía hasta que no se tenga con este paz y salvo, teniendo en cuenta que en julio pasado la administración del expresidente Iván Duque decidió suspender el proceso que había abierto para encontrarle nuevos dueños, debido al cambio de gobierno.



"Lo que estamos tratando de mirar en este momento es qué hacemos con ese carbón para no meternos en el lío de que ahí hay un tema de detrimento patrimonial del Estado, pero al mismo tiempo cumplir con una política de este gobierno y es que no vamos a patrocinar extracción de carbón en cielo abierto", dijo el funcionario.

Reformas al Código de Minas

El presidente de la ANM también reiteró que se va a reformar el Código de Minas, y para ello, se están adelantando diálogos con diferentes actores involucrados para tener en cuenta sus consideraciones.



Manifestó que se quiere cambiar "todo" porque las opiniones que se han escuchado de las comunidades, trabajadores, empresarios y comunidades indígenas, "llevan a pensar que hay muchas cosas que cambiar".



Por lo tanto, la discusión actual radica en si se va a reformar el actual Código de Minas o se va a tener uno nuevo. Para hacer realidad cualquiera de estas dos alternativas la entidad deberá presentar un proyecto de ley ante el Congreso de la República, y la idea es hacerlo en el primer semestre del 2023.



"Mi sueño es tener una minería para la transición energética y la industrialización que es lo que necesitamos para darle otro rumbo al país", indicó Álvaro Pardo.