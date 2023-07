El Ministerio de Hacienda y Crédito Público le reconoció a Ecopetrol más de 8,3 billones de pesos por las obligaciones liquidadas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) correspondientes al segundo trimestre de 2022.



Esta transacción se registra en línea con lo definido en la Asamblea General de Accionistas en la que se aprobó la compensación del dividendo correspondiente a la Nación (accionista mayoritario) contra el saldo de la deuda del Fepc del segundo, tercer y parte del cuarto trimestre del 2022 con Ecopetrol.



La operación del Fepc es la que permitió que durante varios meses los colombianos pagaran precios de la gasolina y el diésel más económicos, pues este fondo mitigó la presión inflacionaria de los incrementos de los precios del petróleo y sus derivados en los últimos meses.



Luego del pago que recibió Ecopetrol, el Fepc queda con un déficit que supera los 13,2 billones de pesos y para evitar que siga aumentando a pasos agigantados, desde octubre de 2022 el Gobierno nacional ha venido incrementando el precio de la gasolina.

A la fecha, el precio de este combustible se ha incrementado 3.789 pesos y en la mayoría de las ciudades del país el galón ya supera los 13.000 pesos, mientras que el costo del diésel sigue estable.



En el caso de no haber contado con la operación del Fepc, en lo corrido de 2023 el precio de la gasolina motor corriente se hubiera ubicado, en promedio, en más de 3.883 pesos por encima del precio de venta promedio vigente por galón y en diésel en más de en 7.725 pesos.



Con los incrementos que se han anunciado, el Gobierno Nacional busca que el precio del galón de gasolina en el país sea igual al internacional, por lo que debería llegar a 16.000 pesos en los próximos meses.



Sin embargo, un estudio del Banco de Bogotá señala que el precio local de la gasolina debería ubicarse alrededor de 14.000 pesos y no de 16.000 pesos, como ha manifestado el Gobierno.

🇨🇴 ¿Hasta qué punto podría subir el precio de la gasolina ⛽️ ?



En este pequeño 🧵#IEBdB se lo cuenta:



1. El precio de la gasolina completó en julio 10 meses consecutivos de aumento.

2. Esto ha permitido un cierre gradual entre la #gasolina internacional y la local.



1/N 🧵 pic.twitter.com/co6d0xguZ0 — Investigaciones BdB🥈🥈🥉 (@IEBancodeBogota) July 5, 2023

Esto se debe a que el precio del petróleo ha caído y la tasa de cambio se ha apreciado, marcando niveles que no se veían hace un año. Otro factor importante es que el precio de la gasolina internacional también ha bajado.



Así las cosas, haría falta un ajuste de aproximadamente 1.000 pesos para cerrar la brecha frente a la gasolina internacional. No obstante, no debe pasarse por alto que la volatilidad que pueda tener la tasa de cambio y/o el petróleo impactan directamente el precio del combustible en el país.