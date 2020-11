Alta inyección crediticia para el campo, anuncia minagricultura

Con una asistencia crediticia sin precedentes para los agricultores, que anuncia el titular de ese ministerio, Rodolfo Zea, el Gobierno espera sacar al país de “una de las peores crisis de toda su historia, por causa del covid-19, que produjo la caída del ingreso de los colombianos y una baja en la demanda de productos del campo”.



Frente a la grave situación que enfrentan hoy los productores de papa, el ministro anuncia la prórroga de medidas antidumping para proteger a nuestros campesinos.

¿En qué consiste el programa de agricultura por contrato?

Es un plan de créditos. Con él llegaremos el próximo año a más de 230.000 productores, y lo vamos a complementar otorgándoles créditos con tasa subsidiada. Habrá líneas especiales de crédito por más de $ 2,1 billones. Este programa se complementa con asistencia técnica a través del extensionismo agropecuario. En proyectos de emprendimiento, creación de capacidades productivas y apoyos para la comercialización, venimos impulsando los programas El Campo Emprende y Alianzas Productivas para la Vida, que para 2021 contarán con cerca de $ 160.000 millones.

¿Qué es lo de alianzas?

Apuntamos a pasar de 172 en el 2020 a 442 el próximo año, beneficiando alrededor de 18.000 campesinos. Y, en relación con El Campo Emprende, buscamos llegar a más de 9.500 familias.

¿Y cuál será la atención a la mujer campesina?

Tendremos categorías especiales para la mujer rural y jóvenes rurales que tendrán prioridad en la ejecución del presupuesto. Por ejemplo, esperamos tener una línea de crédito para estas poblaciones por cerca de $ 200.000 millones. También se estarán invirtiendo recursos en cadenas forestales, de economía circular, de ciencia y tecnología, así como en programas de apoyo a la producción. Es importante resaltar que las entidades pertenecientes al sector agropecuario crecieron todas en su presupuesto. El ICA tendrá para el 2021 recursos por $ 338.000 millones; la Agencia Nacional de Tierras, $ 297.000 millones; la Agencia de Desarrollo Rural, $ 274.000 millones; la Unidad de Restitución de Tierras, $ 268.000 millones; la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura, $ 75.000 millones y la Unidad de Planificación Rural (Upra), $ 32.000 millones.

El Instituto Colombiano Agropecuario va a tercerizar algunos servicios, ¿cómo va a operar esa figura?

Le contesto con un ejemplo: dentro del proceso de certificación de predios para la exportación, el ICA continúa con la facultad como autoridad sanitaria para certificar estos predios. Lo que tercerizaría el instituto sería la recolección de la información. Ese tercero recoge los datos y los lleva al ICA, así, este cumple con su función misional de certificar el predio.

En este momento, los productores de papa, plátano y maíz están pasando dificultades por la abundante oferta de esos productos y la baja demanda. ¿Qué piensa hacer para ayudar efectivamente a estos productores?

El 2020 es un año atípico porque estamos viviendo una de las peores crisis de la historia por causa del covid-19, para la cual no estaba preparado el mundo, ni Colombia. Por causa de esta pandemia se tuvieron que cerrar hoteles, restaurantes, sitios de espectáculo público y colegios, que son grandes consumidores de productos agropecuarios. Además, ha disminuido el ingreso económico de los colombianos, provocando una baja en la demanda de productos del campo. Sin embargo, el problema de la comercialización de productos agropecuarios piscícolas y pesqueros ha sido histórico, por eso, el presidente Duque lo identificó desde un inicio y estableció como programa bandera de su gobierno Agricultura por Contrato. Esta iniciativa tiene como meta vincular a 300.000 productores con contratos, órdenes de compra estables y precios justos.

Pero ¿no hay desorden en las siembras? ¿No falta planificación?

Esta situación la podemos mejorar siempre que haya un cambio de mentalidad de todos para ordenar la producción, sembrar lo que tenga mercado, planear las áreas que se necesitan y no pensar en la especulación. Este es un trabajo que nos va a llevar años.

De todas maneras, mientras se obtiene esa cultura de planificar las siembras, ¿qué hacer con los países vecinos que inunden al nuestro con productos del campo? ¿Existe la posibilidad de que a través de la Comunidad Andina se frene la llegada de productos agropecuarios?

Mire: en comercio exterior debemos hacer una pedagogía importante que nos permita quitar del imaginario afirmaciones en razón a que el país se inunda de productos del sector. El Acuerdo de Cartagena o lo que hoy se conoce como la CAN, que cumple más de 50 años, prevé mecanismos para prevenir la entrada masiva de productos que amenacen o causen daño sobre la producción nacional, al igual que otros acuerdos ya sea por prácticas desleales de comercio o por un crecimiento sustancial de esas importaciones.

Su respuesta me da la razón…

Estamos buscando reactivar espacios de encuentro entre los líderes de las carteras y viceministros como el Comité Andino Agropecuario, y motivar una mayor participación de nuestro sector privado en el Consejo Consultivo Empresarial Andino, con el fin de perfeccionar la zona de libre comercio y establecer un comercio administrado que permita evitar los riesgos del sector y dar claridad a los operadores respecto de las cantidades que se pueden comercializar.

Pero ¿es que el comercio de productos agropecuarios es solo de allá para acá?

El objetivo es que se haga de manera bilateral, pues el comercio no puede ser de una sola vía, y sincerar el diálogo entre los países para que permitan acciones correctivas con temporalidades claras y buen entendimiento.

Al margen de esa dificultad, ¿cuál va a ser la orientación de la política crediticia para el agro en 2021? ¿Seguirán los subsidios a las tasas de interés?

Claro que sí. La política crediticia para el sector agropecuario del próximo año continuará con las líneas especiales de crédito, que privilegian a los pequeños y medianos productores, con mínimo el 80 % del subsidio a la tasa de interés. Seguiremos dando garantías a los productores y profundizando en los seguros de cosecha. Vamos a diferenciar los eslabones de la cadena de abastecimiento para focalizar mejor el crédito agropecuario. Tendremos líneas de créditos especiales para mujeres y jóvenes rurales para que la actividad del campo continúe creciendo. El próximo año tendremos líneas especiales de crédito por más de $ 2,1 billones.

¿Y el gravísimo problema de la papa?

El Gobierno puso en marcha el incentivo más alto en materia de comercialización para un producto. Son $ 30.000 millones destinados a pequeños productores. Un pequeño productor de papa que comercialice 10 toneladas podrá recibir hasta $ 1’240.000 de subsidio a la comercialización.

Nuestros campesinos productores lo consideran insuficiente…

Tenemos otras iniciativas. En créditos, hoy está abierta la Línea Especial de Crédito-LEC El Campo Avanza, que tiene recursos hasta por $ 500.000 millones, a los que pueden acceder los campesinos afectados por la pandemia. También estamos tramitando una ley de alivios financieros en el Congreso con mensajes de urgencia, esperando que sea aprobada pronto. Se convocó al Consejo Nacional de la Papa para que entre todos busquemos soluciones de mediano y largo plazo en ordenamiento de la producción, diversificación de cultivos y para fortalecer Agricultura por Contrato en este sector.

El asunto es que los campesinos y productores de papa denuncian prácticas de comercio desleal en las importaciones de este producto…

Respaldamos la solicitud de prórroga y ajuste de los derechos antidumping impuestos en 2018 a las importaciones de papa precocida congelada proveniente del exterior, que vencen el 9 de noviembre de este año y que fueron adoptados para proteger la producción nacional ante una práctica desleal encontrada y que estaba ocasionando afectación en el sector.

¿Y habrá prórroga de esas medidas de control?

Sí. El Ministerio de Comercio e Industria expidió la resolución que inicia las investigaciones para continuar con los derechos compensatorios sobre las importaciones de papa procesada. Es una especie de medida cautelar que mantiene los derechos compensatorios mientras se investiga. De todas maneras, las importaciones de papa históricamente no han superado el 5 % y este año han decrecido un 16 % con respecto al año anterior.

¿Para cuándo convocó al Consejo Nacional de la Papa para definir políticas estructurales de mediano y largo plazo?

Para mañana lunes. En dicha sesión se van a estudiar cuáles son las medidas a largo plazo que permitan ordenamiento de la producción, una comercialización estable, menos intermediarios y mejores condiciones de ingreso de los campesinos.

El sector de la papa pide una política de ordenamiento de producción como se hizo con los arroceros…

Estamos analizando las zonas productoras de papa para poder prever, de acuerdo con la demanda, cuántas son las hectáreas que debemos cultivar año a año.

¿Cómo vamos en materia de exportaciones?

Entre enero y septiembre de 2020, las exportaciones agropecuarias y agroindustriales fueron de US$ 5.713 millones, cifra que representó un crecimiento de 3,6 % respecto al mismo periodo del año anterior. En productos como el aguacate Hass, carne bovina, tilapia y panela tuvimos crecimientos que están entre el 36 y 60 %. Tan solo en septiembre, las exportaciones de este sector crecieron el 22 % frente al mismo mes del año anterior, y permítame recordarle que 2019 fue un año récord para las exportaciones sectoriales y que hoy estamos, tal vez, en la coyuntura económica más compleja que nos haya tocado vivir.

¿El campo tiene 5,8 millones de mujeres. En el presupuesto no incluyeron ninguna partida para apoyarlas?

Las mujeres son eje fundamental de nuestro campo colombiano. Van a tener una línea especial con subsidio a la tasa de interés por $ 200.000 millones.

El problema de comercialización demostró ser una de las principales debilidades del campo colombiano...

Lo más importante para el campo colombiano es la comercialización, por eso se creó el programa de Agricultura por Contrato, donde se fijó una meta de tener para el 2022 a 300.000 productores agropecuarios en este programa. A la fecha, tenemos más de 100.000 productores vinculados… Esta iniciativa les permite a nuestros campesinos tener contratos para comercializar sus productos a precios justos, acceder a créditos con tasa subsidiada y, a partir del 2021, tener acceso a asistencia técnica a través del extensionismo agropecuario.

¿Se conservatizó burocráticamente el ministerio o usted lo encontró ya conservatizado?

Desde el momento cuando asumí el cargo como ministro he trabajado con total dedicación para que la dinámica del campo colombiano no pare. Por tanto, las gestiones y los programas que hemos venido adelantando desde el ministerio han contado con un equipo técnico y profesional capacitado. Junto con este gran equipo no estimaremos esfuerzos para continuar desarrollando iniciativas que permitan trabajar en conjunto y fortalecer la dinámica del campo. Para este ministerio, los productores y campesinos son la prioridad.

YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO