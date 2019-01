Gobierno insistirá en la contratación laboral por horas

Con la idea de construir un ‘sistema integral de protección a la vejez’, Alicia Arango, ministra de Trabajo, considera que la manera de contratar en el país, y de hacer aportes a pensión, se debe flexibilizar.

¿Qué es lo primero que se debe cambiar del entorno laboral colombiano?

La forma de contratar porque Colombia no puede seguir sin poder contratar por horas. Y esto hace que nos enfrentemos a la informalidad, porque cuando uno le dice a un empleador que tiene que pagar la pensión por semana y la salud por mes, pero el trabajador solo trabaja tres horas al día porque no lo necesitan más, el señor le dice: le doy un trabajo independiente. Que es legal, pero el problema es que es muy triste que haya muchas personas en Colombia, con ese contrato, que tienen que responder por sus prestaciones pero que no ganan el salario mínimo.



Eso es lo que yo digo con la reforma pensional. El problema es que el 44 por ciento

de los trabajadores no tiene derecho a nada. Y que por otro lado, hay 75 por ciento de informalidad.



Pero al permitir que se pague por horas, ¿Los mismos salarios no deberían cambiar

para que sea sostenible para el trabajador?

Sí y no. Porque de todas maneras hoy, el que trabaja por horas no gana el salario mínimo. Yo estoy hablando es de los vulnerables, quienes hoy tampoco tienen salud ni pensión. Ese trabajo por horas es igual al que están haciendo ellos hoy, solo que sería liquidado por horas y no como un contrato independiente. Cuando tu lo haces así puedes ayudar para que el trabajador cotice.Es que un trabajador que gana menos del mínimo, ¿cómo cotiza? Es un tema de solidaridad, los Beneficios Económicos Periódicos (Beps) comienzan por ahí. Por eso es la necesidad de hacer una reforma integral de la protección a la vejez, porque la mayoría está por fuera.



El argumento que las centrales de trabajadores me han dado para no estar de acuerdo con el tema por horas es que el patrón o empleador abusaría. Entonces lo que yo digo es que no confundan el abuso que se da en cualquier sentido, con una forma de contratar. ¿Qué más abuso hay que la cantidad de personas que no gana el salario mínimo y no tienen ningún tipo de protección?



Los opositores ven esa idea como una flexibilización que legalizaría algo que

no es funcional, porque los salarios estarían por debajo del mínimo. ¿Qué opina?​

El salario bajo lo es igual hoy. Lo que quiero decir es que el problema no es de salario. Pero de pronto hasta sería mejor si se llega a pagar por horas y no por mes, el problema es que esas personas no cotizan y no tienen futuro. Esas personas ganando lo mismo hoy, no tienen futuro. Las personas que ganan menos del mínimo tienen que cotizar con los Beps. Entonces yo digo: que los ponga el empleador.



¿Es decir que los empleadores también harían un aporte a Beps?

Sí, mínimo, pero que el empleador ayude. Hasta ahora es un ahorro voluntario del trabajador que no ha resultado y la razón es que no tienen con qué pagar. Nosotros no podemos seguir así. Sin embargo eso y todo sobre pensiones está por discutir.



Si no se va a aumentar la edad de pensión y se van a respetar los derechos adquiridos, y sabemos que hay un déficit fiscal, ¿entonces qué es lo que van a cambiar?

El sistema. Saber qué sistema le sirve a este país. Esa es la reforma pensional. Si yo me dedico solamente a aumentar la edad seguimos en lo mismo. La bomba pensional no está ya. Se equivocan.



Y quiero destacar que este es un tema en el que se debe generar un flujo en el mercado, en la medida que la gente se formalice... Lo único que genera más cotización no es la edad. En eso estamos equivocadísimos.



Pero obviamente lograr estabilizar la situación a partir de la formalización tomaría mucho tiempo y mientras eso pasa puede que el problema se agrave...

No se debe ser pesimista, si lo que se va a buscar es tener un régimen mejor. Si se aumenta la cotización o no, eso no lo sé. Lo que necesitamos es que se aumente la formalidad porque esa es una necesidad, eso es lo único que ayuda a salvar el sistema pensional.



¿Cuál es la idea fundamental con la reforma pensional?

Lo que nosotros queremos es que haya es un sistema integral de protección a la vejez, que hoy es Colombia Mayor con unos subsidios que hay que mantenerlos. Segundo, los Beps para los que ganan menos del mínimo, de lo que ya hablamos, y también para la zona rural. Es que un ordeñador no puede ordeñar más de tres horas, entonces se debe poder pagar con base a eso. La idea es que, en el campo donde la informalidad es del 85%, se tengan Beps y que lo pague el empleador, y la ARL con una figura de microseguros.

A propósito del proyecto de ley 193 del 2018, acerca de la formalización del campo, ¿qué opina del concepto que emitió la OIT que dice que la propuesta es insuficiente?

Ese es un concepto absolutamente confuso. Nosotros esperamos que se pueda crear el piso de protección social planteado. Que estas personas empiecen a tener lo que hoy no tienen, es una ventaja. Así comenzarían a figurar dentro de un mercado laboral formal. No es la solución óptima, por supuesto que no, pero vamos paso por paso.



El viceministro Carlos Baena había dicho a Portafolio que en el primer trimestre del año se emitiría un decreto para formalizar a los mensajeros de Rappi, ¿Estará listo?

No creo aún. Lo que necesitamos es que ojalá salga el piso mínimo de protección social. Estamos en el tema pero no es tan fácil. Lo importante es tenerlo como un propósito y lograrlo.



¿Por qué quisiera que la recordaran al final de su gestión?

Por justa y por equilibrada. También por haber logrado el mayor número de negociaciones y por un diálogo social fortalecido.



