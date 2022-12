El Gobierno anunció que arrancará un proceso de compra de tierras en el Caribe y el Magdalena Medio. La ministra de Agricultura, Cecilia López, dijo que adquirirán estos terrenos que fueron ofertados por la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), liderada por José Félix Lafaurie, en estas dos zonas, en las cuales se concentrará la operación del catastro multipropósito.



“Hemos recibido ofertas de Fedegán por 242.000 hectáreas en diferentes regiones, pero las compras se limitarán a aquellas que están en el mapa de tierra productiva, que está subutilizada y donde los campesinos van a generar una dinámica y social muy importante con los proyectos productivos que vamos a diseñar. El presidente Gustavo Petro ha sido muy claro: la reforma agraria es una prioridad”, explicó la ministra.



Hay que recordar que, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), solo el 9,4 por ciento del área geográfica del país está totalmente actualizada y que la meta es acelerar el catastro multipropósito para poder ir avanzado en la entrega de tierras de la reforma agraria. Lo que hará el Gobierno será focalizarse en los municipios en los que se comprarán los predios privados.

Con respecto al dinero para comprar las tierras en estas dos zonas, López aseguró que junto con el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, hay un compromiso para buscar el mecanismo de financiación más idóneo para destinar los recursos.



“La tierra tiene que ser valorada por su capacidad productiva, que no sea inundable, que no exista sombra sobre su origen y propiedad. Además, tendremos en cuenta que las compras se harán dentro de la frontera agrícola actual, no en la altillanura”, recalcó la ministra.



Igualmente, el martes la cartera agropecuaria también anunció la compra de cuatro predios que suman 1.600 hectáreas para reubicar a diferentes familias de la zona de La Mojana que están afectadas por la ola invernal.

